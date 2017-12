Alles bereit fürs Kronacher Stadtfest

Im Jahre 2012 nahm sich der Werbebeirat der Aktionsgemeinschaft Kronach des damaligen Altstadtfests an, nachdem dieses immer mehr von seinem ursprünglichen Charme und Charakter verloren hatte. Zu diesem "ursprünglichen Charakter" zählte insbesondere auch, dass es von vielen Vereinen als Plattform genutzt wurde, um sich vorzustellen. Doch gerade die Beteiligung der Vereine hatte immer mehr nachgelassen. Schon bei der Premiere 2012 kam das neue Konzept des Stadtfests glänzend an. Vor allem auch die neu ins Leben gerufene Spiel- und Stadt-Rallye für Kinder fand großen Zuspruch.



"Insgesamt war die Beteiligung der Vereine damals aber noch etwas schleppend. Viele waren noch etwas zögerlich und wollten wohl erst einmal abwarten, wie sich alles entwickelt", blicken der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Kronach, Dietrich Denzner, und seine Stellvertreterin Michaela Weiss zurück.



Im vergangenen Jahr konnten nun erstmals alle zwölf Stationen komplett mit Vereinen beziehungsweise Institutionen bestückt werden, was auch für dieses Jahr gilt. Probleme, genügend Mitwirkende zu finden, hat man längst nicht mehr. Im Gegenteil: Heute, fünf Jahre später - eigentlich schon ein kleines "halbrundes Jubiläum" - kommen die Verantwortlichen der Vereine selbst auf die Aktionsgemeinschaft zu.



Zwei Neuzugänge

"Wir haben heuer auch wieder zwei Neuzugänge dabei, den Imkerverein und die RD-Panzerfreunde Kronach", freuen sich die beiden. Die Imker werden in der Bahnhofstraße neben "Bags for living" zu finden sein, die Panzerfreunde in der Schwedenstraße gegenüber "Gold-Müller". "Leider mussten wir sogar einigen Vereinen aus platztechnischen Gründen absagen, da der Stadtgraben heuer aufgrund von Baumaßnahmen an der Treppe zur Oberen Stadt nicht zur Verfügung steht. Das hat uns sehr leid getan", bedauern der Vorsitzende und seine Stellvertreterin, die schon einmal kräftig die Werbetrommel für das anstehende herbstliche Highlight rühren.

Und das diesjährige Programm kann sich in der Tat sehen lassen. Der Samstag wird wieder zum Kindertag. Bei der großen Spiel- und Stadt-Rallye durch die Kronacher Innenstadt warten viele spannende und lustige Spiele beziehungsweise Aufgaben auf die Kinder.



30 000 Programmhefte

Als Hauptpreise locken drei Gutscheine der Aktionsgemeinschaft Kronach über 50 Euro, 30 Euro sowie 20 Euro. Die zwölf Stationen für die Kinderrallye, das Aufgabenblatt und verschiedene Attraktionen finden die Gäste wieder in einem Programmheft zum Stadtfest. Dieses geht vorher mit Tagespost in die Briefkästen im Landkreis Kronach und benachbarter Landkreise. "Insgesamt werden rund 30 000 Exemplare verteilt - also noch mehr als in den Vorjahren", erklären die Beiden.



Die Unterlagen gibt es aber auch in den Geschäften vor Ort sowie bei der Anlaufstelle gegenüber der Bühne am Promotionstand vom Fitness- und Gesundheitsstudio "Injoy", wo die Kinder zum Schluss auch ihre Stempelkarten abgeben. Die Bühne befindet sich wieder vor der HypoVereinsbank gegenüber vom Marienplatz, der mit Biertischgarnituren bestuhlt sein wird. Hier gibt es auch gastronomische Verkaufsstände mit einem vielfältigen Angebot.



"Der beliebte Flohmarkt am Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr in der Rosenau und in der Bahnhofstraße wird heuer zum Kinder- und Erwachsenen-Flohmarkt. Er wird also noch größer und abwechslungsreicher", freut sich Michaela Weiss, die für dessen Organisation verantwortlich zeichnet.



Um 12.30 Uhr beginnt ein fünfstündiges Showprogramm mit mehreren Tanz- und Showaufführungen verschiedener Fitness- und Sportstudios sowie Naheda. Mit dabei sind wieder die Gesangsschüler/-innen von Svetlana Ladur mit Liedern aus aller Welt sowie Tanzgruppen des TV Unterrodach und des ATSV Kronach. Diese werden ihren Zuschauern ebenso einheizen wie - erstmals auch - der "Djembetreff" rund um Adam Michnik, der mit seinen afrikanischen Trommelklängen den Zauber des Schwarzen Kontinents nach Kronach holt. Live-Musik vom Allerfeinsten bietet auch die angesagte Live-Band "BASS", die ihr Publikum auf dem Marienplatz von 19 Uhr bis Mitternacht bestens unterhalten wird.



Neue Autos und aktuelle Mode

Der Sonntag wartet mit mehreren Highlights auf - so der beliebten großen Automeile, an der sich erneut viele heimische Autohäuser beteiligen. Viele Einzelhändler planen an beiden Tagen einzelne Aktionen vor und in den Geschäften, die am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Hierbei kann die frisch eingetroffene Herbstmode entdeckt werden. Ohne Zeitdruck können alle Besucher nach Herzenslust stöbern und sich fachkundig beraten lassen. Eine schöne Auswahl davon ist bei der topaktuellen Modenschau zu sehen, die am Sonntag in drei Blöcken um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr gezeigt wird. Dabei werden Kronacher Mode- wie auch Optik-Fachgeschäfte - allesamt Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Kronach - trendige Damen- und Herrenmode sowie Trachtenmode für Kinder ebenso präsentieren wie die neuesten Brillen-Trends. Die Organisation der Modenschau erfolgt durch Nina Beinlich, die Moderation obliegt Thomas Auer.

An beiden Tagen veranstaltet die AOK Kronach in der Kühnlenzpassage ihren großen Kinder- und Jugendgesundheitstag mit spannenden Mitmach-, Schnupper- und Infoangeboten rund um das gesunde Aufwachsen. Zudem findet am 2. September ab 10.30 Uhr das beliebte Weißwurstfrühstück auf dem Marienplatz statt, ebenfalls eine Initiative der Aktionsgemeinschaft Kronach.