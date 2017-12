Musizieren für die Wallenfelser Pfarrei

Viele Mitwirkende mit unterschiedlichen Beiträgen in einer voll besetzten Pfarrkirche St. Thomas könnte man als Resümee des diesjährigen Adventskonzerts des Gesangvereins Wallenfels nennen. Nach der feierlichen Eröffnung durch Markus Werner an der Orgel ging Pater Jan Poja mit biblischen Texten auf die Adventszeit ein. In keiner Jahreszeit gebe es so viele Begegnungen wie in der Adventszeit. Dies sei auch ein guter Anlass, die Ankunft von Jesus Christus vorzubereiten.

Die kleinen "Angels” sangen unter der Leitung von Annegret Hümmrich und mit Begleitung durch Alexander Hümmrich drei kurze Stücke. Bevor Thomas Weiß in souveräner Weise den ersten von drei Teilen des Stückes "Wer wir waren" nach Roger Willemsen verlas, ließ der Musikverein das "In dulci Jubilo" aus dem Chorraum erklingen. Die Zuhörer lauschten dem Gesang des örtlichen Gesangvereins "Cäcilia" unter der Leitung von Yvonne Deckelmann genauso wie dem ersten Stück "Küss mich, halt mich, lieb mich" von Maik Förner auf der Panflöte.

Von der Empore erklangen drei Stücke der Wallenfelser Blasmusik. Der Ministrantenchor, die junge Nina Zeuß mit der Gitarre und die "Angels" wirkten weiterhin mit besinnlichen Liedern mit. Dazwischen gab es immer feierliche Orgelstücke von Markus Werner und begleitende Worte von Thomas Weiß. Weiteren Stücken des Musikvereins folgte ein gemeinsamer Auftritt von den "Angels", dem Gesangverein Cäcilia und dem Ministrantenchor.

Mit dem gemeinsamen Schlusslied "Macht hoch die Tür" endete das Konzert der Wallenfelser Musiker, dessen Erlös der Pfarrei St. Thomas zu Gute kommt.