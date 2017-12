Ärztinnen aus dem Kreis Kronach suchen Weg gegen den Ärztemangel

Wie schafft man es, die ärztliche Versorgung im Landkreis sicherzustellen? Wie kann man den Nachwuchs fördern? Wie bietet man jungen Medizinern eine attraktive Perspektive, die sie in der Region hält? Fragen, auf die Politiker seit Jahren eine Antwort suchen und die auch vier Ärztinnen aus der Region beschäftigt haben.



"Wir wollten ein zukunftsträchtiges Konzept für die Region, um die Versorgung auch in den kommenden Jahren noch sicherstellen zu können", erklärt Ines Pechtold. Gemeinsam mit Tochter Michelle Pechtold, Antje Hammer und Jessica Kohlmann-Löblich steht sie hinter dem "Hausarztzentrum Frankenwald". Ab 1. Januar arbeiten die vier Fachärztinnen für Allgemeinmedizin in einer sogenannten überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft zusammen.



