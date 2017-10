"Abenteuer Leben" im Dreefs wirft Schatten voraus

Ein beladener Rucksack, bereitstehende Wanderschuhe und dasKonterfei von Martin Luther - seit Ende vergangener Woche werden Autofahrer,Radfahrer und Fußgänger am Ortseingang in Unterrodach, von Kronach kommend -von einem großen "Hingucker"-Plakat "begrüßt". Das Banner auf Höhe desDreefs-Areals weist auf eine Bibelwoche in der angesagten Location mit einemebenso abwechslungsreichen wie interessanten Programm hin."Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Bibelwoche Matthias Rapsch ausWilhermsdorf in Mittelfranken gewinnen konnten", zeigt sich Pfarrer AndreasKrauter voller Vorfreude auf das Highlight, mit dem seine Kirchengemeindeihren Beitrag zum Reformationsjubiläum leisten möchte. An vier Tagen sindalle Interessierten jeweils ab 19 Uhr zu circa 90-minütigen Veranstaltungenmit Musik und Interviews, Ansprachen zum jeweiligen Thema sowie Gesprächenund zur Begegnung eingeladen. Nach der "geistigen Nahrung" kann man sichanschließend bei einem vielfältigen Bistro-Angebot auch körperlich stärken.Bezüglich der Bibelwoche hatte der Pfarrer bereits vor circa zwei Jahrenbeim vielbeschäftigten Volksmissionar angefragt. Nach der Terminfindung ginges um die Standortfrage. Am geeignetsten erschien schließlich die DreefsLocation, wobei Krauters Dank dem Betreiber Markus Welsch für dieunkomplizierte Überlassung der Räumlichkeiten gilt. "Einige imVorbereitungsteam haben früher dort gearbeitet und sich sehr gefreut, malwieder einen Blick in ihre ehemalige Arbeitsstätte werfen zu können", verrätder Pfarrer, der als Mitveranstalter den christlichen Buchladen "Senfkorn"sowie die CVJM Marktrodach gewinnen konnte.Das Organisationsteam ist in mehrere Gruppen aufgeteilt mit verschiedenen Zuständigkeiten - so unter anderem Raumgestaltung, Technik, Gebet und Seelsorge, Büchertisch, Finanzen,Werbung sowie Bistro-Angebot. Die Moderation der Abende übernimmt derPfarrer zusammen mit Gabi Bauer. Unterstützung musikalischer Art erfährt manaus der eigenen Gemeinde - so von der Abendgottesdienst-Band und demKirchenchor Unterrodach, der CVJM-Band Marktrodach sowie Silvia Wachter, dieden Abschlussgottesdienst am Sonntagmorgen in der Michaelskirche umrahmt.Zudem freut man sich über die Mitwirkung des Kirchenchors und der Band"Joyfully", beide aus Fischbach, sowie "Hearts of Gold". Gefördert wird dieBibelwoche aus den Mitteln der Lutherdekade Reformationsjubiläum 2017 inBayern.Das Programm wartet mit vielen interessanten Interviewpartnern auf. DenAnfang macht am Dienstag 1. Bürgermeister Norbert Gräbner zum Thema "Es gibterfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche". "Dahoam ist dahoam - auf derSuche nach Heimat", heißt es am Mittwoch, wenn die Schwestern derCommunität der Christusbruderschaft Selbitz zu Gast im Dreefs sein werden.Besondere Gäste erwartet man auch am Donnerstag mit dem Biker-Bibel-KreisFalkenstein. Der Abend ist überschrieben mit "Soko Unterrodach - Gewissheittrotz Zweifel!" Mit der Frage "Geteiltes Leid ist halbes Leid!? Warum lässtGott Leid zu?" beschäftigt man sich am Freitag zusammen mit Beate Schmitt.Die Ludwigsstädterin verlor durch einen ärztlichen Kunstfehler ein Bein. Fürden Jugendabend "neu.de - nur die Liebe zählt" am Samstag zeichnen diejungen Leute selbst verantwortlich. Ihren Abschluss findet die Bibelwoche mit dem Abschlussgottesdienst am Sonntagmorgen in der Michaelskirche."Es ist schön, als Team gemeinsam ein solches Programm auf die Beine zustellen. So viel Unterstützung zu bekommen, macht einfach Freude", strahltder Pfarrer, dem es mit dem Event auch um die Nachhaltigkeit geht. Lutherhabe die Bibel übersetzt, weil er gewollt habe, dass sich die Menschen damitbeschäftigen, was die Bibel mit ihrem eigenen Leben zu tun habe. Auch diePfarrei möchte die Menschen einladen, verstärkt in der Bibel zu lesen. Sosoll sich aus der Bibelwoche heraus im direkten Anschluss eineBibellesegruppe entwickeln. Gehalten wird der fünfwöchige Kurs von PfarrerKrauter wie auch Pfarrer Andreas Heindl. Jetzt steht jedoch erst einmal dieBibelwoche an, wozu herzliche Einladung an die gesamte Bevölkerung ergeht.Der Eintritt ist frei! Es wird auch ein Shuttle-Service eingerichtet.Programm: Bibelwoche "Abenteuer Leben" in der Dreefs Event LocationUnterrodach: 07.11., 19 Uhr: "Jenseits von Eden - geboren um zu leben!" - Esgibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Interview: 1. BürgermeisterNorbert Gräbner, Musik: Chorgemeinschaft Seibelsdorf, CVJM-Band Marktrodach,08.11., 19 Uhr: "Dahoam is dahoam - auf der Suche nach Heimat" - Es gibtGeborgenheit in unruhigen Zeiten. Interview: Schwestern der Coummunität,Christusbruderschaft Selbitz, Musik: Kirchenchor Fischbach,Abendgottesdienst-Band Unterrodach, Grußwort: Dekanin Dorothea Richter,09.11., 19 Uhr: "Soko Unterrodach - Gewissheit trotz Zweifel!" - Die Bibelist verlässliche Glaubensgrundlage. Interview: Biker-Bibel-KreisFalkenstein, Musik: Kirchenchor Unterrodach, Band "Joyfully" aus Fischbach,10.11., 19 Uhr: "Geteiltes Leid ist halbes Leid!?" - Warum lässt Gott Leidzu? Interview: Beate Schmitt, Ludwigsstadt, Musik: "Hearts of Gold", 11.11.,19 Uhr: Jugendabend "neu.de - nur die Liebe zählt?", Musik: CVJM-BandMarktrodach, 12.11., 9.30 Uhr: Abschlussgottesdienst in der Michaelskirche"Sterben um zu leben - das Beste kommt zum Schluss!", Musik: Orgel, SilviaWachter (Gitarre und Gesang).Shuttle-Service: Dienstag, 07.11. bis Freitag, 10.11., Linie 1: 18.20 Uhr:Wallenfels - beim Johannes, 18.23 Uhr: Wallenfels - am "Kulti", 18.26 Uhr:Wallenfels - am Reupoldsberg (Bushaltestelle), 18.36 Uhr: Zeyern -Bushaltestelle an der Ampel, 18.40 Uhr: Oberrodach - beim Stegner, 18.43Uhr: Unterrodach - Autohaus Holzmann, Linie 2: 18.30 Uhr: Unterrodach - Dr.Prysok, 18.35 Uhr: Glasbläser Müller-Blech - Kreuzbergstraße, 18.40 Uhr:Bushaltehäuschen an der Kirche, Rückfahrt nach der Veranstaltung.Weitere Infos unter www.promission-deutschland.de/veranstaltungen