"A daaba Zeit": Liebe und Abneigung sind in Steinberg so nah

"Ich sorg scho defür, dess sa nier lang bleibn. Die Soddn muss naus aus unnerm Haus", wettert "Redl" (Gertrud Schubert) über die zwangsweise Unterbringung zweier Flüchtlingsfrauen in ihrem Haus: "A daaba Zeit" - ein lustiges fränkisches Volksstück mit ernstem Hintergrund - spielt kurz nachdem Zweiten Weltkrieg, als Millionen Vertriebene Zuflucht in Deutschland suchten; Parallelen zum Jetzt und Heute sind unverkennbar.Heimatverlust und Fremdheit in ein Lustspiel zu verpacken und Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die alles verloren haben, und andere, die sie widerwillig aufnehmen - das alles erscheint gewagt. Doch Hans Schrepfer gelint der Spagat.Der Mundart-Heimatdichter stellt in seinen humorvollen, aber niemals in den Klamauk abrutschenden Theaterstücken das Leben der Menschen im Frankenwald dar: ihre Freuden und Leiden, Sitten und Gebräuche, ihre guten und schlechten Seiten - und hierzu zählt eben auch die für Deutschland prägende Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.Ort der Handlung ist "Staaberch" im Herbst 1945, genauer gesagt die Wohnküche der Bauern- und Holzhändlerfamilie Witzgall. Dort wird die Breslauerin Magda Schulze (gespielt von Simone Porzig) vom Wohnungsamt mit ihrer hübschen Tochter Ilse (Sabine Kuhnlein) zwangsweise einquartiert.Während der gutmütige "Weibsbilderhengst" Hans Witzgall (Günter Schülein) und auch Sohn Fritz (Rüdiger Baierlipp) durchaus Gefallen an dem weiblichen "Gastaufenthalt" finden, möchte die resolute Hausherrin Margarete Witzgall die beiden Damen so schnell wie möglich wieder loshaben.Aus Angst, ihren mühsam erworbenen bescheidenen Wohlstand wie auch Mann und Sohn "teilen" zu müssen, versucht "Redl" alles, um die Fremden zu vergraulen. Doch Magda, die nicht minder forsche "Stadtmadam aus Schlesien", verteidigt das Wenige, was ihr geblieben ist, mit Geschick und Anpassungsvermögen.Mit im Haus lebt auch der etwas seltsame Großvater Andreas (Michael Schülein), genannt Dejsla, der mit dem Portrait seiner verstorbenen Ehefrau spricht und dieses - wenn sie nicht die richtige "Antwort" gibt - schon mal aus Strafe verkehrt herum wieder aufhängt.Häufiger Gast bei der Familie ist Redls Schwägerin Lina (Lotte Weber). Obwohl diese in Angst um ihren im Krieg vermissten Ehemann lebt, hat sie bereits einen "Rucksackdeutschen mitAbitur" als potenziellen Nachfolger im Auge. Und dann ist da auch noch der fesche Sepp (Dietmar Schneider) aus Oberschlesien, der gerne Seffa (Barbara Lang) ehelichen möchte; aber erst einmal die "Staaberche Sprouch" erlernen muss.Aber nicht nur die Sprachbarrieren stehen der Liaison im Weg, sondern vor allem Seffas wohlhabender Vater Heine (Marcus Reißig). Lauthals lospolternd, droht der resolute Metzgermeister damit, beide zu Pressack zu verarbeiten. Als sich dann auch noch Fritz und Ilse verlieben, nimmt das Liebeskarussell gehörig Fahrt auf.Verwicklungen und Konflikte sind also vorprogrammiert - erst recht, als Linas tot geglaubter Mann auftaucht, nebst eines weiteren Kriegsrückkehrers (Andreas Schmuck). Ob dieser Licht ins Dunkel bringen kann, die Zerstrittenen sich wieder vertragen und die Liebenden ein Happy End finden, wird an dieser Stelle nicht verraten. Schließlich gibt es am kommenden Wochenende noch zwei Aufführungen, für die weiterhin Karten erhältlich sind.Verraten aber sei, dass sich Zuschauer auf einen vergnüglichen Abend mit Regisseur Michael Hammer und mit glänzend aufgelegten Darstellern freuen dürfen: Theater, bei dem man von Herzen lachen kann; aber auch zum Nachdenken angeregt wird - etwa wenn Lina sagt: "Die Menschheit braucht sulang Soldaten wie die Dummheit und Rachsucht nier ausstirbt."Auch heuer kommt der Erlös der drei Aufführungen wieder einem wohltätigen Zweck zugute. Seit 2001 konnte dadurch die Theatergruppe Steinberg maßgeblich zur Verschönerung ihres Heimatorts beitragen."A daaba Zeit" ist - nach "Der Staaberche Heilingschrubbe" das zweite von der Theatergruppe gezeigte Mundart-Lustspiel aus der Feder von Hans Schrepfer. Der Autor zählte zu den Gästen der Premiere am Samstag und war begeistert.Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 2. März, und Samstag, 3. März, in derKronachtalhalle Steinberg. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.gibt es für von sieben Euro bei Norbert Schülein (09260/1722, norbert.schuelein@t-online.de ) sowie eventuell an der Abendkasse.Günter Schülein (als Hans Witzgall); Gertrud Schubert ("Redl" Witzgall); Rüdiger Baierlipp (Fritz Witzgall); Lotte Weber (Schwägerin Lina); Michael Schülein (Großvater Andreas); Simone Porzig (Magda Schulze) Sabine Kuhnlein (Ilse Schulze); Marcus Reißig (Metzgermeister Heine); Barbara Lang (Metzgertochter "Seffa") Andreas Schmuck (Artur Schulze); Dietmar Schneider ("Sepp" Wochurka); Ariane Schneider (Soufleuse)Michael Hammer, Gertrud Schubert sowie Norbert Schülein