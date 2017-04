"Wir sind auf einem guten Weg"

von HEIKE SCHÜLEIN

"Bewährtes erhalten, Zukunft gestalten" - Das möchte Steinbachs neuer Bürgermeister Thomas Löffler, wie er bei der von ihm erstmals geleiteten Gemeinderat-Sitzung betonte. Es war ein feierlicher Moment, als ihm der älteste Gemeinderat, Dritter Bürgermeister Klaus Neubauer (SPD), den Eid auf das Grundgesetz abnahm. Der 37-jährige Löffler, bisher Gemeinde- und Kreisrat, war bei der Bürgermeister-Wahl im März mit 60,54 Prozent der Stimmen gewählt worden.



"Wir haben aufregende Monate hinter uns", konstatierte Löffler. Mit riesigem Engagement habe sein Vorgänger, Landrat Klaus Löffler, 15 Jahre lang die Gemeinde geprägt und zu dem gemacht, was sie heute ist. Viele Projekte seien verwirklicht und manch Neues eingeführt worden. Das Wir-Gefühl und der Zusammenhalt der Bürger seien noch mehr gewachsen.



"Die Wahlbeteiligung von über 77 Prozent drückt das große Interesse unserer Bürger für die Kommunalpolitik aus", freute sich Löffler und dankte für den großen Vertrauensvorschuss. Angesichts der anstehenden vielfältigen Aufgaben sei es wichtig, wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Dabei liege ihm die gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen ebenso am Herzen, ebenso wie das Einbeziehen aller Vereine, Institutionen und Gewerbetreibenden. Derzeit befasse man sich intensiv mit den drei Kernbereichen Freizeit- und Tourismuszentrum, Haushaltsplanung 2017 sowie Zusammenarbeit mit den Rennsteig-Gemeinden.



Gemeinde hat viel vor

In Sachen Freizeit- und Tourismuszentrum sei in den letzten Wochen vieles vorangetrieben worden. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", betonte er. Über den aktuellen Sachstand werde man bei der nächsten Gemeinderat-Sitzung informieren. "Vielen Menschen ist noch nicht bewusst, welch großartiges Projekt hier entsteht. Das wird das Aushängeschild der Rennsteigregion im Frankenwald", zeigte er sich sicher und verwies auf die Investition von - inklusive der Rennsteighalle - über zehn Millionen Euro. Den Haushalt habe man vorangebracht. Nach der Beratung im Ausschuss werde man ihn bei der Haushaltssitzung vorstellen.



Für die Zusammenarbeit in der Rennsteigregion habe er viele Gespräche mit Bürgermeister-Kollegen der Nachbargemeinden geführt. Die Zusammenarbeit wolle man intensivieren, da man mit vereinten Kräften wesentlich mehr erreichen könne. "Die ersten Tage im Amt haben viel Arbeit mit sich gebracht. Wenn man heimgeht, raucht der Kopf", räumte er ein.



Namens des Gremiums dankte CSU-Fraktionsvorsitzender Markus Löffler allen, die in der Übergangsphase Verantwortung übernommen hatten. Monika Barnickel habe - mit Klaus Neubauer und der Verwaltung an ihrer Seite - keine Entscheidung gescheut.



Mit seinem Amtsantritt am 15. März hat Thomas Löffler die Wählbarkeit für das Amt eines ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedes verloren. Für ihn rückt die Listennachfolgerin auf dem CSU-Wahlvorschlag, Sybilla Broy aus Steinbach am Wald, nach.



Der Landkreis Kronach hatte der Gemeinde angeboten, im Bereich des Freizeit- und Tourismuszentrums in der Nähe der bestehenden Trafostation eine Elektroladesäule für Kraftfahrzeuge errichten zu lassen. Ein entsprechender Förderantrag wurde vorab bereits über das Bayernwerk gestellt. Der Landkreis übernimmt die Kosten für die Errichtung der Ladeinfrastruktur, die Gemeinde die monatliche Servicegebühr von 70 Euro brutto für die Dauer von mindestens sechs Jahren. Für Steinbach am Wald ist eine E-Ladestation mit zwei Ladepunkten zu je 22 KW für die zeitgleiche Ladung zweier Fahrzeuge vorgesehen. "Das ist eine Superergänzung für das Freizeit- und Tourismuszentrum", freute sich Löffler.



Rennsteigstraße wird saniert

Das Gremium gestattet dem SV Buchbach die Verwendung des Wappens der ehemals selbstständigen Gemeinde Buchbach in einem Vereinsstempel. Dies wird auch in Zukunft bei derartigen Anfragen so gehandhabt.

Einverständnis herrschte mit den für 2017 vorgeschlagenen Maßnahmen des Landschaftspflegeverbandes. Dabei geht es um Maßnahmen von gesamt 28 204 Euro. Der voraussichtliche Eigenanteil beträgt 833,40 Euro, die Verwaltungskostenpauschale 1410,20 Euro. Grünes Licht gab das Gremium dem Bauantrag zum Neubau eines Kellers für Lagerflächen und Dacherneuerung in Steinbach am Wald.



Der Bürgermeister informierte, dass die Rennsteigstraße vom Kreisel bis zum Kreisel - also Schützenhaus bis Edeka - ab 26. Juli über einen Zeitraum von zwei Monaten saniert wird. Dabei wird die Asphaltdecke erneuert beziehungsweise verstärkt und mit einem lärmmindernden Belag - sogenanntem Flüsterasphalt - bis etwa Höhe Imbiss versehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 700 000 Euro. Auch die Einfahrt zu Wiegand Glas werde etwas abgeändert. Am 25. April werde mit Firmen und Hilfsorganisationen der genaue Bauablauf abgesprochen - mit dem Ziel, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Mitte Juni würden alle Anwohner informiert. Nachdem man 2016 die Ortsdurchfahrt habe sanieren können, sei nunmehr die Rennsteigstraße an der Reihe. "Das ist eine Riesengeschichte", freute Löffler sich.



Manfred Fehn (CSU) erkundigte sich nach dem Baubeginn der Straße zwischen Windheim und Hirschfeld. Der Bau ist zwischen Juni und November unter Vollsperrung vorgesehen.