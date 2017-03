Weißwurstfrühstück soll Familien anziehen

von SONNY ADAM

"Es ist wichtig, die Familien und die Kunden in Kronach zu halten", sagt der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Kronach Dietrich Denzner. Aus diesem Grund hat sich die Vereinigung, in der achtzig Händler und Gastronomen Mitglied sind, für dieses Jahr etwas Neues einfallen lassen: Zwischen Mai und Oktober soll zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr ein Weißwurstfrühstück in Kronachs Innenstadt stattfinden.



Starten soll das Weißwurst-Event am Samstag, 6. Mai, auf dem Marienplatz. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich die Veranstaltung auf den zweiten Samstag im Monat. Als weitere Termine fasst die Aktionsgemeinschaft Kronach den 3. Juni (Ausweichtermin 10. Juni), den 1. Juli (Ausweichtermin 8. Juli), den 5. August (Ausweichtermin 12. August) sowie den 2. September (Ausweichtermin 9. September) und den 7. Oktober (Ausweichtermin 14. Oktober) ins Auge.



"Unsere Mitglieder bekommen für ihre Kunden natürlich Gutscheine, so dass Kunden auch Gratis-Weißwürste bekommen können", erklärt Denzner das Konzept. Möglicherweise wird das Weißwurst-Frühstück, wenn es sich erst einmal etabliert hat, auch einmal an anderen Orten in Kronach stattfinden, regten die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft an.



Außerdem will die Aktionsgemeinschaft in Kürze die Gewinner des Screenshot-Wettbewerbs mit Bildern der Webcam in Kürze bekanntgeben. Die schönsten Schnappschüsse sollen in den Mitgliedsgeschäften ausgestellt werden.



"Wir denken, der Kampf des Einzelhandels gegen Amazon und Co. ist gar nicht so aussichtslos, wenn sich die Händler auf ihre Stärken besinnen: Wir müssen uns auskennen, die Kunden kommen ja schon vorinformiert. Und unsere Chance ist es, den Kunden ein Produkt zu bieten, das sie sofort fühlen können, das sie sofort mitnehmen können", betonte der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Kronach bei der Jahreshauptversammlung im Klosterkeller.



Auch 2017 wird die Aktionsgemeinschaft die traditionellen Veranstaltungen durchführen: Das Frühjahrsshopping fand bereits am 19. März statt. Außerdem wird es am 5. Mai wieder XXL-Shopping mit einer langen Einkaufsnacht bis Mitternacht geben. Am 25. Juni ist das Stadtspektakel mit verkaufsoffenem Sonntag geplant. Die Geschäfte werden von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.



Am 2. und 3. September ist Stadtfest in Kronach - mit geöffneten Geschäften am Sonntag und mit großer Automeile. Und der 3. Oktober steht auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto "Drei-Länder-Treffen".



Dietrich Denzner betonte, dass wieder das Banner "Lass den Klick in dieser Stadt" angebracht werden solle: "Wir können nicht verhindern, dass die Kunden sich im Internet informieren und schauen, aber wir können einen Denkanstoß leisten."



Kronachs Dritter Bürgermeister Markus Wich sagte den Händlern und Gastronomen die Unterstützung der Stadt bei den Aktionen zu. Wich regte an, ganz Kronach als Crana-Einkaufsmeile zu betrachten. Die Stadt werde auf der Europabrücke eine E-Ladestation installieren, versprach er und hofft dadurch auf weitere Attraktivierung. Bei der Jahreshauptversammlung wurde das komplette Vorstandsteam der Aktionsgemeinschaft im Amt bestätigt. An der Spitze bleibt Dietrich Denzner, stellvertretende Vorsitzende bleibt Michaela Weiss. Als Kassierer fungiert weiterhin Ulrich Kaiser, als Schriftführer Ulf Krause.