Vermieter musste Tür zu Schlecker-Filiale aufbrechen

in Päckchen Rasierklingen liegt neben einer der beiden Kassen. Doch nicht nur die stehen noch in dem mittlerweile geschlossenen Schlecker-Markt am Kreuzberg. Sondern auch sämtliche Regale, Einkaufswagen, ein Kühlschrank und Etikettiergeräte.In einem Regal sind sogar noch die Tester von Lidschatten zu finden.



Das war aber nicht der Anblick, der sich Henrik Hauguth, dem Vermieter, bot, als er zum ersten Mal nach der Schlecker-Pleite wieder in seinem Geschäft stand. "Da sah es ganz anders aus", berichtet er. Einen ganzen Tag lang seien mehrere Helfer im Einsatz gewesen, um den Laden aufzuräumen und mehrere Ladungen Müll wegzufahren. "Die eine Kasse war noch an. Im Display war zu lesen ,und tschüss‘", erzählt der Vermieter.



Doch wer glaubt, dass Hauguth am Tag, nachdem Schlecker den Laden zugesperrt hatte, diesen einfach aufgesperrt hat und hinein spaziert ist, der irrt. "Ich hatte als Vermieter ja keinen Schlüssel zu dem Schlecker-Markt. Eigentlich sollte ich einen Satz Schlüssel vom Insolvenzverwalter zurück bekommen", erinnert sich Hauguth. Doch stattdessen kam von diesem Mitte Juli lediglich ein Schreiben, dass die Schlüssel nicht mehr auffindbar seien, Hauguth die Tür aufbrechen dürfe und die Kosten dafür in die Insolvenzmasse flössen. "Da seh' ich also nie mehr etwas davon", ist Hauguth überzeugt.



Letztlich blieb dem Vermieter also wirklich nichts anderes übrig als die Holztür, die als Hintereingang zu dem Laden dient, vom Schlüsseldienst aufbrechen zu lassen. 150 Euro hat ihn das gekostet, von der kaputten Holztür und den Arbeitsstunden ganz zu schweigen.



Was ihn hinter dieser Tür erwartete, hat Henrik Hauguth schon etwas verärgert, gibt er zu. Nicht nur, weil die komplette Einrichtung samt Telefon, Fax, Tresor etc. zurückgelassen wurde, sondern sich dort auch noch Tester von Lippenstiften und anderen Kosmetikprodukten gefunden haben, die man nur noch auf den Müll habe bringen können. Die zurückgelassenen Sachen dürften die Mieter laut Insolvenzverwalter mit den Mietausfällen verrechnen. Seit November hat Schlecker an Henrik Hauguth keine Nebenkosten mehr bezahlt, seit Mai dann auch die Kaltmiete nicht mehr - und das, obwohl der Mietvertrag eigentlich noch bis September läuft.

Der ganze Aufwand, der mit der Schließung der Schlecker-Läden für die Vermieter verbunden ist, sei für ihn ja noch relativ erträglich, sagt Hauguth. "Ich kann den Laden zumindest selbst ausräumen. Aber was ist mit älteren Vermietern, die körperlich nicht mehr in der Lage sind?", fragt er sich.



"Bisher wurde in den Medien immer nur über die Schlecker-Verkäuferinnen berichtet. Aber auch die Vermieter bleiben auf der Strecke - immerhin haben sich gerade viele ältere damit ihre Rente aufgebessert", weiß Hauguth.

Er selbst sucht nun einen Nachmieter "mit einem vernünftigen Geschäftskonzept" für den Laden am Kreuzberg. Was er sich dafür vorstellen könnte? "Der Markt schreit nach einem Nahversorger. Am besten wäre ein Schlecker-Nachfolger, also ein Nahversorger mit Drogerieartikeln. Das muss ein mutiger Kaufmann sein, der erkennt, was die Leute am Kreuzberg haben wollen, der beispielsweise einen Lieferservice für die älteren Bewohner bietet", sagt Hauguth. Vorstellen könne er sich auch einen Schreibwarenladen - wegen der Schülerfrequenz in dem Bereich - oder ein Tagescafé.



Die Ladeneinrichtung behält Hauguth bis ein Nachmieter gefunden ist, womöglich kann dieser sie ja gebrauchen. "Bei Ebay stehen im Moment ja eh genug davon drin." Schließlich ist Hauguth nicht der einzige Schlecker-Vermieter.