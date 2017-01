Unfall bei Weißenbrunn: Fußgänger erfasst und schwer verletzt

Zwischen Weißenbrunn und Wildenberg ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, wie die Polizei Kronach vor Ort mitteilte.



Ein 52-Jähriger fuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem Pkw inklusive Anhänger auf der Ortsverbindungsstraße von Weißenbrunn in Richtung Wildenberg. Gleichzeitig war auf dieser Straße ein 86-jähriger Fußgänger unterwegs. Höchstwahrscheinlich ebenfalls bergauf in Richtung Wildenberg, vermutete die Polizei.



Nach Angaben des Pkw-Fahrers kippte sein Anhänger während der Fahrt aus noch ungeklärter Ursache um und erfasste den Passanten. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum Bayreuth. In Lebensgefahr schwebe er aber nicht, so die Polizei.



Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Am Anhänger entstand nur geringer Sachschaden an der Deichsel in Höhe von rund 500 Euro, schätzte die Polizei vor Ort. Verkehrsbehinderungen entstanden nicht.