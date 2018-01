Tödliche Unfälle in Franken: Drei Menschen sterben am Mittwoch

Drei Verkehrstote an einem Tag ist die traurige Bilanz des Mittwochs in Franken. Zwei Motorradfahrer und ein Radfahrer starben bei Unfällen in Unter- und Oberfranken.Bereits am Mittwochmittag verunglückte eine 58 Jahre alte Motorradfahrerin tödlich auf der A70 bei Bergrheinfeld im Kreis Schweinfurt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich das Hinterrad ihres Motorrads gelöst, so dass sie ins Schlingern geriet und schließlich schwer stürzte. Die Frau starb noch auf der Straße.Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr stießen im Kreis Lichtenfels ein Motorrad und ein Auto frontal zusammen. Der tödliche Crash ereignete sich zwischen Mannsgereuth und Beikheim, wohl als der Biker beim Überholen den entgegenkommenden Wagen übersehen hatte. Auch hier starb der 54 Jahre alte Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.Gegen 17 Uhr passierte im Kreis Kronach ein weiterer tödlicher Unfall. Auf der B173 bei Marktrodach erfasste ein Autofahrer einen 71 Jahre alten Radfahrer. Auch er starb vor Ort.