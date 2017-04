Teuschnitzer hübschen ihr Rathaus auf

von HEIKE SCHÜLEIN

Das Teuschnitzer Rathaus erhält neue Fenster und Türen. Bei der Stadtratssitzung am Montag stellte der Architekt Jürgen Grimme den aktuellen Sachstand vor. Im Zuge der Maßnahme soll auch das Sitzungszimmer zeitgemäßer gestaltet werden. Ermöglicht wird der Fenster- und Türenaustausch durch die Regierung von Oberfranken. Diese fördert die Sanierung im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (Kip) mit 90 Prozent. Unter Berücksichtigung der Historie waren Art und Farbe der Fenster mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vorbesprochen worden.

Es werden Holzfenster eingebaut. Die Ausschreibung gewann die Firma Braband Fensterbau Sondershausen. "Der Kostenvoranschlag beträgt etwa die Hälfte meiner Schätzung", erklärte Grimme. Als Farbe, auch für die Eingangstüre, wählte man lichtgrau. Im Zuge von Kip sind weitere Baumaßnahmen angedacht. Die Baukosten hierfür liegen laut Ausschreibungsergebnis bei rund 150 000 Euro, zuzüglich Baunebenkosten von 16 000 Euro. Noch vergeben werden Gerüstbauarbeiten mit geschätzten Kosten, so Bürgermeisterin Gabriele Weber (CSU), zwischen 8000 und 10 000 Euro sowie technische Anlagen zwischen 10 000 und 15 000 Euro. Damit liege man deutlich unter den Schätzkosten im Förderantrag von 236 000 Euro. Nach Rücksprache mit der Regierung können zur Ausschöpfung des staatlichen Höchstzuschusses von 201 000 Euro zusätzliche Baumaßnahmen nachgemeldet werden. Denkbar sind der Umbau einer behindertengerechten WC-Anlage im Erdgeschoss, eine Eingangsstele für Kommunikation und Briefkasten, technische Anlagen, zusätzliche Innentüren im Erd- und Obergeschoss sowie die hintere Eingangstür.



Jahrzehnte vergangen

Im Zuge der dabei anfallenden Renovierungsarbeiten bietet sich die Renovierung des Sitzungszimmers an, da seit dem Umbau des Rathauses 1978 keine Sanierung mehr vorgenommen wurde. Beleuchtung und technische Ausstattung entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Ebenfalls dringend ausgewechselt werden müssen die Stühle und der Sitzungstisch. Einstimmig erfolgte der Grundsatzbeschluss einer Neugestaltung des Sitzungszimmers. Die Bürgermeisterin werde Kostenvoranschläge vorlegen.

Einstimmig beschloss der Stadtrat die Ersatzbeschaffung eines Wasserlecksuchgerätes von der Firma SebaKMT Baunach über 8627 Euro sowie eines Rasenmähertraktors John Deere X 590 über 11 430 Euro von der Firma Kotschenreuther Steinwiesen.

Das Gremium bewilligte der Katholischen Filialkirchenstiftung Haßlach einen Zuschuss für die erfolgte Sanierung der Wallfahrtskirche. Die Gesamtbaukosten betrugen circa 420 000 Euro, davon 351 581,13 Euro förderfähig. Zuschüsse wurden vom Erzbistum Bamberg, der Oberfrankenstiftung und der Bayerischen Landesstiftung über 319 954,17 Euro gewährt. Der Eigenanteil der Kirchenstiftung liegt bei 31 626,44 Euro. Aufgrund der überregionalen Bedeutung der Kirche beteiligt sich Teuschnitz mit zehn Prozent zum Eigenanteil der Filialkirche, somit 3162 Euro. Grünes Licht gab es für den Bauantrag zum Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle.

Susanne Daum (CSU/FWG) dankte dem Bauhof für den neuen Zaun auf dem Rappoltengrüner Friedhof. Beate Schmidt (FL) regte eine neue Gartentür für den Teuschnitzer Friedhof an. Mario Stingl (SPD) bemängelte, dass seit 2014 keine Rechnungsprüfung mehr stattfand. Dies werde man demnächst angehen. Zweiter Bürgermeister Stephanus Neubauer (CSU/ FWG) monierte "Riesenlöcher" in der Heckenstraße.





Aus dem Stadtrat

Programm Teuschnitz beteiligt sich am Tag der Städtebauförderung am 13. Mai, zu dem auch Regierungsvizepräsident Thomas Engel erwartet wird. Die Bürgermeisterin informierte über ein umfangreiches Programm - so die Öffnung des Stadtumbaubüros, die Eröffnung der Tierarztpraxis Matschke und eventuell auch des neuen Edeka-Marktes. Die Freiraumpioniere sowie die Teuschnitzer Grundschüler, die in die Vorplanungen mit einbezogen wurden, werden die Pläne für den Spielplatz präsentieren. An dem Tag wird auch die bei der HolzART geschaffene Arnika-Skulptur aufgestellt. Für die Anschaffung habe man einen Sponsor gefunden.

Kanalbefahrungen Bauhofleiter Georg Eidelloth informierte den Teuschnitzer Stadtrat über demnächst erfolgende Kanalbefahrungen im Bereich Torberg. Man rechnet mit Kosten von knapp 4000 Euro. Auf Anregung von Markus Wachter (CSU/FWG) wird dies auch im Wiesenweg in Wickendorf durchgeführt. hs





Zweifel an Baumgärtners Plänen



Im Teuschnitzer Stadtrat wurde auch die Frankenwaldgruppe (FWG) thematisiert. Hierbei wurden Zweifel an den vom FWG-Vorsitzenden Jürgen Baumgärtner ins Spiel gebrachten Finanzierungsplänen und Förderungsperspektiven für das Projekt laut.

Michael Hebentanz (FW) meldete sich zur vom Vorsitzenden einkalkulierten Härtefallregelung zu Wort. Fänden die jetzt gültigen Richtlinien Anwendung, würde die FWG, so die Ansicht von Hebentanz, rund drei Millionen Euro Förderung für die mit 48 Millionen Euro veranschlagte Sanierung der Ortsnetze erhalten.

Baumgärtner aber kalkuliere mit einer 50-prozentigen Förderung in Höhe von 24 Millionen Euro. Dies sei sehr unwahrscheinlich. "Ich sehe im Moment ein Loch im Finanzierungskonzept von 20 Millionen Euro", erklärte Hebentanz. Es seien zwar neue Förderrichtlinien angekündigt, und der Vorsitzende habe versprochen, sich für eine Erhöhung einzusetzen, eine Verzehnfachung sei aber nicht zu erwarten.

In der Öffentlichkeit werde es so dargestellt, als ob nur Teuschnitz ein Problem im Finanzierungskonzept sehe. Dem sei mitnichten so, meinte Hebentanz. Der Steinwiesener Bürgermeister Gerhard Wunder (CSU) habe bereits 2015 prognostiziert, dass man einen Gau bekommen werde, sollte es mit der Härtefallregelung nicht klappen.

"Bezüglich der Härtefallregelung ist der Gau im Prinzip schon da", fügte Hebentanz an. Dieses Thema betreffe alle Bürger und Kommunen im FWG-Gebiet. Wenn alle anderen Rathäuser auch ihre Rechenmaschinen anschmeißen würden, würden sie das Riesenloch erkennen.



"Eine andere Hausnummer"

Hoch anzurechnen sei Baumgärtner, dass er für die Sanierung der Fernleitungen eine Förderung von sieben Millionen Euro herausgeholt habe. Davon profitierten alle betroffenen Kommunen, fügte Hebentanz an. Es sei aber eine Vermischung mit dem 48-Millionen-Euro-Paket für die Ortsleitungen erfolgt - eine "komplett andere Hausnummer". Es sei mit einer Richtlinie geplant worden, die es noch gar nicht gebe. Auf Grund des Loches sollte man im Verband die Reißleine ziehen und die ganze Thematik nochmals auf die Tagesordnung setzen.

"Eine 50-prozentige Förderung wird nie erreicht werden", pflichte ihm Zweiter Bürgermeister Stephanus Neubauer (CSU/FWG) bei. Dies hätten auch andere Fachstellen bestätigt. Wenn man sich in Teuschnitz mit dem Thema auseinandersetze, würden einem noch Vorhaltungen gemacht. "Wir sind keine Revoluzzer, sondern hinterfragen nur die Dinge kritisch", betonte er.

Es sei an der Zeit, dass sich die Ratsmitglieder anderer Kommunen ebenfalls mit der Thematik intensiv beschäftigten. "Wir sind die Deppen, und ich bin sowieso der böseste Mensch im Landkreis - und das nur, weil wir falsche Zahlen hinterfragen", ärgerte er sich. Den Schlusspunkt setzte Harald Martin (CSU/FWG): "Ich habe eine große Hoffnung - nämlich, dass wir Baumgärtner total unterschätzen." hs