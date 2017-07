TSV Ebersdorf wirft die "Wölfe" raus

Der TSV Ebersdorf setzte sich am Samstag im Elfmeterschießen gegen den favorisierten Kreisligisten SV Wolfers-Neuengrün mit 4:2 in der 1. Runde des Toto-Kreispokals durch.

Heimniederlagen kassierten dagegen die SG Nordhalben, die dem TSV Windheim den Vortritt lassen musste (1:3), und das

Lauensteiner Team, dass sich beim 2:4 gegen die SG Rothenkirchen/Pressig erfolglos wehrte. Auch der SV Steinwiesen stand auf heimischen Terrain auf verlorenem Posten und unterlag dem TSV Marktzeuln mit 1:4.



SV Nurn -

TSV Ludwigsstadt 0:9 (0:2)

In der ersten Halbzeit sah es keineswegs nach einem Kantersieg, der um zwei Ligen höher angesiedelten Gäste aus. Sie nahmen zwar mehr und mehr das Heft in die Hand, doch Nurn verstand zu attackieren und über weite Strecken das Treffen offen zu halten. Ab der 25. Minute eröffnete der mehrmals freistehende TSV-Torjäger Fischbach zwar sein Torfestival, doch erst ein Foulelfmeter führte bis zum Seitenwechsel zum zweiten Treffer.

Im zweiten Abschnitt spielte Ludwigsstadt seine Überlegenheit aus, wobei noch hinzukam, dass sich die Einheimischen durch eine gelb-rote Karte dezimierten.

Tore: 0:1 Fischbach (25.), 0:2 Fischbach (39./Foulelfmeter), 0:3 Fischbach (52.), 0:4 Fischbach (63.), 0:5 Schiffner (69.), 0:6 Fischbach (72.), 0:7 Jungkunz (77.), 0:8 Fischbach (83.), 0:9 Fehn (90.). - SR: Löffler (Teuschnitz). hf



TSV Weißenbrunn -

ATSV Gehülz 3:5 (1:4)

In einer Begegnung, in der sich in den ersten 35 Minuten nicht viel tat hatte Weißenbrunn zwar optische Vorteile, konnte sich aber nicht durchsetzen.Die Gäste erzielten mit einen Freistoß in der 36. Minute den Führungstreffer. Im Gegenzug gelang Mayr den Ausgleich.Wiederum im Gegenzug viel die erneute Gästeführung und nach einem Konter erhöhten die Gäste sogar auf 1:3. Damit aber nicht genug, in der Nachspielzeit erhöhte Gehülz abermals nach einen Konter auf 1:4.

Der TSV drängte in der zweiten Hälfte natürlich auf eine Resultatsverbesserung, die Frank in der 57. Minute gelang. Weißenbrunn drückte weiter und Schwarz erzielte durch einen Freistoßkracher das 3:4. In der Schlussphase verweigerte der Schiedsrichter dem TSV nach Meinung der Gastgeber einen klaren Foulelfmeter, als er ein Foulspiel außerhalb des Strafraums verlegte. In der Nachspielzeit erzielten die Gäste die Entscheidung. Das Spiel hatte der TSV jedoch in der ersten Hälfte verloren als man sich zu leicht auskontern ließ.

Tore: 0:1 Janku (36.); 1:1 Mayr (37.); 1:2 Brendel (38.); 1:3 Brendel (42.); 1:4 Janku (45.); 2:4 Frank (57.); 3:4 Schwarz (74.); 3:5 Löffler (94.). - SR: Fuhrmann (Pressig). psch



SV Knellendorf -

FC Mitwitz 0:10 (0:5)

Bereits nach vier Minuten musste der ersatzgeschwächte A-Klassist den ersten Treffer gegen den schnell agierenden Bezirksligisten hinnehmen. Der Gastgeber konnte phasenweise mithalten, erspielte sich aber nur wenig zwingende Chancen. Man bot dem Gast zu viele Räume, die der FC eiskalt nutzte und zur Pause mit 0:5 davonzog.

In der zweiten Hälfte mussten die Gastgeber auch konditionell Lehrgeld zahlen. Fünf weitere Treffer des FC fielen zum 0:10-Endstand.

Tore: 0:1 Fröba (4.), 0:2 L. Wrzyciel (19.), 0:3 Angermüller (30.), 0:4 J. Müller (33.), 0:5 Ch. Müller (43.), 0:6 Schülein (53.), 0:7 Schülein (58.), 0:8 Maurer (64.), 0:9 Fröba (65.), 0:10 Fröba (66.). - SR: Mäusbacher (TSSV Fürth/B.) sv



SV Steinwiesen -

TSV Marktzeuln 1:4 (1:2)

Steinwiesen hielt gegen den Bezirksligaabsteiger gut mit und ging in der 18. Minute durch Simon in Führung. Er nahm einen Steilpass auf und verwandelte. Bereits kurz vorher musste Marktzeulns Torwart Grebner mit einer Glanzparade einen Schuss aus dem Dreieck fischen. Danach zeigten die Gäste ihr Können und waren läuferisch und spielerisch eine Klasse besser. In der 23. Minute wurde die SV-Abwehr vernascht und mit einen Schuss ins Dreieck fiel der Ausgleich.

Kurz darauf gelang den Gästen mit einen Drehschuss - erneut ins Dreieck - die Führung. Danach verlor das Spiel etwas an Fahrt und erst in der 65. Minute hatte Marktzeuln wieder eine gute Möglichkeit und im Anschluss noch einen Lattentreffer. In der 78. Minute erzielte Steinwiesen nach einen Konter über die rechte Seite den vermeintlichen Ausgleich, aber statt Tor zu geben, entschied der Schiedsrichter zur Überraschung der Gastgeber Abseits. Kurz darauf nutzte Marktzeuln Steinwieseber Stockfehler und machte mit einen Doppelschlag alles klar.

Tore: 1:0 Simon (18.); 1:1 Yesurajak (23.); 1:2 Jahn (28.); 1:3 Endres-Backert (79.); 1:4 Weigl (82.). - SR: Fröba (Neukenroth). rr



SV Seelach -

SV Fischbach 3:1 (0:0)

Im Pokalspiel zwischen dem SV Seelach und dem SV Fischbach war die erste Halbzeit von Gästeangriffen geprägt, die von einer konstant guten Abwehrleistung des Gastgebers Seelach zurückgeschlagen wurden. Allerdings konnte sich der SVS selbst wenig Luft durch Konter verschaffen. Das ruhig geführte Spiel - geleitet von Schiedsrichter Rüdiger Baierlipp vom TSV Steinberg - nahm erst gegen Ende Fahrt auf, als Ralf Jüngling in der 64. Minute das 1:0 für den SV Seelach erzielte. Fischbach konnte aber in der 79. Minute durch Fabian Göppner ausgleichen, wurde jedoch drei Minuten später mit dem 2:1 für Seelach von Dominik Müller in ihrem Momentum gestoppt. Fischbach setzte danach weiterhin den Gastgeber unter Druck, wodurch Räume für Konter entstanden und in der 88. Minute erzielte Johannes Hofmann das 3:1 und sicherte damit das Weiterkommen für den SV Seelach.



Testspiel

SSV Ober/-Unterlangenstadt - TSV Rossach 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 Rollmann (5.), 2:0 Kleinschmidt (25.), 2:1, 2:2 Treubert (37., 47.), 3:2 Nickel (48.) . - Zuschauer: 50.