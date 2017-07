Studieren wie die ganz Großen

Auf Freiwillige angewiesen





Die Vorbereitungen laufen



Weitere Informationen zur Kinder-Uni in Kronach

Veranstalter

Programm

Anmeldung

lk



Studienbücher und Ausweise rausgeholt, die Kronacher Kinder-Uni geht in die nächste Runde. Diesmal dreht sich alles um das Thema "Elefanten im Mittelalter - Welche Rolle spielen die Giganten im Mittelalter?". Aber wie bekam man die Tiere damals aus Afrika und Asien nach Europa? Und wie ernährte man sie im Mittelalter eigentlich?Fragen, die Professor Klaus van Eickels von der Universität Bamberg am 15. Juli gemeinsam mit den kleinen "Studenten" und "Studentinnen" klärt. Van Eickels habe bereits Vorträge an der Kinder-Uni in Bamberg gehalten und sei den Organisatoren der Kronacher Kinder-Uni von dort empfohlen worden. Im Gegensatz zu den letzten Jahren gibt es bei der diesjährigen Kinder-Uni nur eine Vorlesung statt zwei: "Es ist trotz großem Engagement vieler Professoren im Sommer nahezu unmöglich einen geeigneten Termin zu finden", erklärt das Organisatorenteam rund um Barbara Hauptmann und Sabine Nuber von Kronach Creativ sowie den beiden ehrenamtlichen Helferinnen Eva Wittmann und Anna Petzke.Da die Kinder-Uni terminlich in die Prüfungszeit der "echten Unis und Hochschulen" falle, sei es besonders schwierig an Dozenten heranzukommen. "Unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Kinder-Unis ist sicherlich der Umstand, dass es in Kronach selbst ja noch keine Hochschule oder Universität gibt", erklärt Barbara Hauptmann. Sie ist aber der Überzeugung, dass allein geographische Faktoren und solch ein Umstand keine Gründe sein sollten, warum Kindern diese Art der Veranstaltung nicht zur Verfügung steht. Zudem sei die Kinder-Uni wichtig für die Region. "Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass viele, die die Region verlassen, das häufig aus beruflichen Gründen tun und leider eher selten zurückkehren", erklären die Organisatorinnen.Da keine Hochschule hinter der Kronacher Kinder-Uni steht, müssen Leute gefunden werden, die bereit sind, an dem Projekt mitzuarbeiten. Das Team in Kronach setze sich aus einem festen Kernteam und wechselnden Freiwilligen zusammen, die alle ehrenamtlich bei diesem Projekt mitwirken. Zudem konnte die Koinor-Stiftung als Spender gewonnen werden.Viele Kinder, die an der Veranstaltung in der Lucas-Cranach-Schule teilnehmen sind "Wiederholungstäter". Und für die wiederkehrenden "Studenten" haben sich die Organisatoren etwas einfallen lassen: Neben einer "Bachelor-" und "Master-Urkunde" werde auch ein "Doktortitel" verliehen, so dass stets der Reiz an einer erneuten Teilnahme besteht und auch die Kinder, die bereits den "Bachelor" haben, weiterhin willkommen sind.Den "Bachelor" erhalten die Kinder nach der fünften Vorlesung, den "Master" nach der achten und den "Doktor" nach der zehnten. "Bei der Verleihung dürfen dann auch die Eltern dabei sein. Ansonsten handelt es sich bei der Kinder-Uni um eine "elternfreie Zone", erklären die Organisatorinnen.Die Vorbereitungen seien derzeit in vollem Gange. "Da es die inzwischen vierte Veranstaltung mit der insgesamt siebten Vorlesung ist, ist eine gewisse Struktur vorhanden", erklärt Hauptmann. Viele Arbeitsschritte müssten nur abgerufen werden, einige variieren von Veranstaltung zu Veranstaltung.In den nächsten Tagen müssen die Organisatorinnen nun die Flyer und Plakate für die Kinder-Uni verteilen, um die Veranstaltung zu bewerben. Auch die Studentenausweise, Studienbücher und Diplome müssen noch vorbereitet werden. Bis jetzt seien zehn Kinder - allesamt Wiederholungstäter, die sich sofort einen Platz sichern wollten - angemeldet. Die meisten Anmeldungen erwarten die Organisatorinnen im Laufe dieser Woche.125 Plätze seien in diesem Jahr insgesamt zu vergeben. "In den letzten Jahren waren die Kinder-Unis immer ausgebucht. Das zeigt deutlich, dass die Veranstaltung gut ankommt und die Kinder begeistert sind", meinen die Organisatorinnen. Darauf hofft das Team natürlich auch in diesem Jahr.Bündnis Familienfreudiger Landkreis Kronach und Kronach Creativ e.V. mit Unterstützung des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement. Als Spender konnte in diesem Jahr die Koinor-Stiftung gewonnen werden.Ab 11 Uhr Einschreibung mit Ausgabe von Studentenausweis und Studienbuch, circa 11.15 Uhr Vorlesung von Prof. Dr. Klaus van Eickels (Mittelalterliche Geschichte), circa 12.30 Uhr Ende bzw. Verleihung der Kinder-Uni-Diplome.Die Kinder sollten zwischen acht und 12 Jahre alt sein. Anmeldungen werden bis zum 13. Juli entgegen genommen entweder über die Homepage www.demografie-pilotregin-ofr.de , per Mail an KoBE-KC@kronachcreativ.de oder per Telefon unter 09261/6709330 oder 09261/6709332.Benötigt werden für die Anmeldung Name, Alter, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Teilnehmerzahl ist jedoch auf 125 begrenzt.