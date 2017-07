Steinwiesen: Motorrad fliegt über Leitplanke - 26-Jähriger schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ereignete sich am Samstag gegen 14.20 Uhr in Steinwiesen im Landkreis Kronach.



Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Kronach mit seinem Motorrad in einer langgezogenen Linkskurve zunächst in das rechts neben der Fahrbahn befindliche Bankett.



Das Kraftrad stürzte daraufhin im Kurvenausgang auf die Fahrbahn und der junge Mann wurde durch die Wucht über die Leitplanke katapultiert.



Der schwer verletzte Fahrzeugführer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.