Stadtoase bei Wind und Wetter on tour

2016 waren es 136 Stadtoase-Tage mit insgesamt 2747 Kindern und Jugendlichen.



Ab Anfang März

In diesem Jahr ist von Anfang März an jeder Tag für gemeinsames Hinausgehen reserviert, haben sich bis zu den Sommerferien 78 Klassen mit ihrem Besuch in der Stadtoase angesagt bzw. umgekehrt, kommt Stadtoase vor Ort an die Schule. Auf jeden Fall geht es für einen Vormittag lang bei Wind und Wetter, oft bei Sonnenschein aus dem Klassenzimmer hinaus, in die umgebende Natur. Mittlerweile hat sich mit allen Themen und Aktionen ein richtiger Jahreskreis gebildet, wird Anfang März der Winter mit einem Frühlingsfeuer vertrieben und ausprobiert, was das Feuer alles für den Menschen leistet. Heißt es dann "April, April, der weiß nicht was er will", wird eine Wetterstation für den Pausenhof gebaut, an der beobachtet, gemessen und abgelesen werden kann, was in der Luft wettermäßig alles los ist.

In der ersten warmen Frühlingssonne zeigen sich bald darauf wieder Insekten und Kleintiere, machen am Boden oder in der Luft ihren ersten Ausflug: Tausendfüßer, Käfer, Ameisen, Spinnen, Bienen, Zitronenfalter. Einfach nur um das Schulhaus gegangen und sie behutsam eingefangen, ist es ist einmal interessant, mittels Lupe und Binokular genau zu schauen, mit wie vielen Augen sie sehen können.

Wie funktioniert Sehen mit Licht und Farben bei uns und bei Tieren? Bald sehen die Schlehenhecken überall zwischen Wiesen und Feldern wie noch einmal eingeschneit aus. Dann ist es Zeit, gemeinsam mit Rucksack ausgerüstet hinauszuwandern und in das weiße Blütenmeer einzutauchen, gibt es als Kostprobe vielleicht die erste Blütenlimonade, später aus der Wiesenküche dann Kräuterpfannkuchen. Weiter geht es im Stadtoase-Jahr in den Wald mit Hineindenken in die großen zurückkehrenden Wildtierarten Wildkatze, Luchs, Wolf und Bär, mit Nachkonstruieren ihres Aussehens, ihrer Größe und Lebensweise. Endlich ist es Zeit für Sommergäste in der Stadtoase am Kaulanger.

Unter den Obstbäumen blüht eine Vielfalt von Wildkräutern, Sträuchern, Gräsern, sind "Botaniker" gefragt, mithilfe des Bestimmungsbuches "Was blüht denn da" sich auf den Weg zu machen und über Blütenfarbe und Blütenform die jeweilige Pflanzenart herauszufinden. Wahre Pflanzendetektivarbeit!

Es folgt Unterwasserdetektivarbeit mit Flussbegehung gleich bei der Stadtoase inmitten von Kronach in der Kronach oder irgendwo im Landkreis an einem schulnahen Gewässer. Da hat wirklich jede Schule in unserem Landkreis den "Luxus" und "ihren" Bach oder Fluss fast direkt vorm Klassenzimmerfenster. Also dann die Gummistiefel oder Badeschuhe angezogen und hineingewatet, um herauszukeschern, zu sieben und von Flusssteinen abzupinseln, welche Kleinstlebeweisen unter Wasser ihren Lebensraum haben und für welche Wasserqualität sie stehen. Übrigens: Ans und ins Wasser kann man zu jeder Jahreszeit gehen! Nach herbstlichen Heckenbesuchen und Novemberreisen "Vom Frankenwald zum Regenwald" mit einer Reihe von Experimenten im Wald zu weltweiten Leistungen und Funktionen des Waldes ging es 2016 wirklich noch einmal zum Wasser - Mitte November mit einer wettermutigen 6. Klasse in Windheim bei minus vier Grad und erstem Schnee. Alle waren gespannt, ob im eiskalten, schnell fließenden Wasser noch Leben zu finden ist.



Neun Arten entdeckt

Draußen musste flott gearbeitet, die Wasserprobe einfach wie sie war mit ins Zimmer genommen werden, auch die Frage, ob es im kleinen Wiesenbach wirklich "Überwinterer" gibt? Im Klassenzimmer dann die Überraschung: Neun verschiedene Arten wurden entdeckt und eine Stunde lang außerordentlich gründlich unter Binokularen betrachtet und bestaunt. Wie fein eine Mückenlarve doch ist! Ein kleiner gefundener Beweis, dass alles Leben über den Winter wirklich irgendwo versteckt weitergeht. Stadtoase möchte statt Winterruhe und drinnen zu bleiben zum Hinausgehen ermutigen.