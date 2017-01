Skilaufen hat Tradition in Nordhalben

http://info.frankenwald-tourismus.de/wintersportbericht.html



"Daubenbreddla" vom Wagner





Wintersport im Frankenwald



Ski Alpin

Langlauf





Nach den ergiebigen Schneefällen des neuen Jahres und tiefen Minustemperaturen ist auch die Wintersportsaison in Nordhalben angelaufen. Der Schlepplift an der Skiabfahrt Fichtera läuft, die Loipen sind gespurt und es herrschen überall gute Verhältnisse.Zum Wochenende werden die Strecken neu gespurt und auch die Ski-Piste mit Schlittenbahn präsentiert sich in bestem Zustand. Aktueller Liftbetrieb mit geöffneter Skihütte ist zu folgenden Zeiten: Freitag 13.30 bis 17 Uhr und Flutlicht von 18 bis 21.30 Uhr, Samstag 13 bis 17 Uhr sowie Flutlicht von 18 bis 21.30 Uhr, Sonntag 13 bis 17 Uhr.Mit dem rund 4,6 Kilometer langen Panorama-Skiwanderweg über die Höhen des Buckenbergs und Lerchen-/Waldhügels nördlich des Orts (Start und Ziel Parkplatz am Naturerlebnisbad), der 4,3 Kilometer langen Fichtera-Loipe (Start/Ziel beim Skilift) über den westlichen Höhenzug und der Ködelhang-Loipe (Einstieg Hellgethsgrundweg gegenüber ehemaligem Großparkplatz am südlichen Ortsausgang oder Skilift) stehen momentan drei Rundstrecken zur Verfügung. Über die circa 1,6 Kilometer lange Teufelsberg-Loipe (Einstieg Skilift oder Lerchenhügel) besteht auch eine Verbindung des Panorama-Skiwanderwegs mit den anderen beiden Strecken. Während die Fichtera-Loipe sowohl für den klassischen, wie auch Skating-Stil präpariert ist, sind die anderen Routen nur "klassisch" gespurt.Einkehrmöglichkeiten für Langläufer an den Loipen bestehen in der Lifthütte und in der Badgaststätte. Dort sind auch Spendenbüchsen zur Deckung der Unterhaltskosten der Marktgemeinde und ihrer ehrenamtlichen Helfer aufgestellt.Für Spaziergänger gibt es eine gewalzte Strecke, die über den Fichtera-Höhenzug vom südlichen zum nördlichen Ortsausgang führt, die weiteren Bahnen sind auch aus versicherungstechnischen Gründen den Skifahrern vorbehalten. Die aktuellen Pisten- und Streckenverhältnisse sind auf dem Frankenwald Tourismus - Schneeberichttäglich abrufbar, Informationen zum Pistenzustand und den Öffnungszeiten sind auch in der Skihütte telefonisch unter 09267/1000 erhältlich.Wintersport hat in Nordhalben eine lange Tradition. Bereits in den Zwanziger und Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts rutschten Skibegeisterte die Hänge hinab, wobei ihre Sportgeräte noch aus handwerklicher Produktion stammten. Meist waren es "Daubenbreddla", die von einheimischen Schreinern und Wagnern zugerichtet und mit einfachen Lederbindungen versehen wurden.Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt der Wintersport auch bei den Vereinen Einzug. Der ATSV Nordhalben gründete 1949 seine Ski-Abteilung und organisierte bald Abfahrts- und Langlaufrennen, teilweise sogar durch die Hauptstraße im Ort. 1955 wurde dann in Eigenregie eine Sprungschanze gebaut, auf der von 1956 bis 1965 Springen stattfanden.Auch die Skifahrer blieben aktiv. Ein erster Schlepplift wurde in den Siebziger Jahren am Rüblesgrund installiert, dem dann 1982 der heutige Lift an der Fichtera-Piste folgte. Wettbewerbsmäßig starteten in den nächsten Jahrzehnten die Langläufer meistens für den FC, während die Rennläufer weiter für den ATSV zahlreiche Erfolge auf oberfränkischer Ebene einfuhren. Erst die schneearmen Winter der letzten Jahre brachten den Wettkampfsport weitgehend zum Erliegen. Seit den Siebziger Jahren gibt es auch gespurte Loipen rund um Nordhalben, für deren Unterhalt bis heute die Marktgemeinde mit freiwilligen Helfern sorgt.Neben dem Skilift in Nordhalben sind derzeit auch die Skilifte in Ludwigsstadt, Heinersreuth bei Presseck, Schwarzenbach am Wald, Tettau, Windheim und in Haßlach bei Teuschnitz geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten sind unter anderem zu finden im Internet unter http://info.frankenwald-tourismus.de/wintersportbericht.html Loipen im Landkreis Kronach sind gespurt auch in Ludwigsstadt, an der Radspitze, in Rothenkirchen, in Tettau sowie in Teuschnitz.