Skiclub startet Kurse in Tettau

Endlich hat es geschneit und in den Hochlagen des Frankenwaldes liegen bis zu 30 cm Schnee. Darüber freut sich der Skiclub Kronach, denn nun können die geplanten Skikurse in Tettau gestartet werden.Und es geht gleich richtig los, denn am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, beginnt der erste Kurs auf dem Tettauer Gletscher. Bei guter Schneelage sind an den kommenden Wochenenden Anschlusskurse geplant.Das Lehrteam des Skiclubs Kronach steht Anfängern, Fortgeschrittenen und echten Pistenfreaks zur Verfügung, Snowboardkurse und Funpark-Skiing sind ebenfalls im Programm. Von 6 bis 60 und darüber hinaus unterrichten die Übungsleiter des Skiclubs Kronach das neueste DSV-Skischulprogramm.Natürlich finden die Kurse wieder im bestens geeigneten Skigebiet in Tettau statt. Wie Skischulleiter Peter Erhardt betont, gibt es kein idealeres Gelände, um allen Leistungsklassen gerecht zu werden. Der Tettauer Gletscher mit zwei Liften ist seit Jahren das Eldorado aller Skifans, kein Wunder, dass der Skiclub Kronach seit mehr als 30 Jahren ein gern gesehener Gast in Tettau ist.Der Skikurs beginnt am Samstag und am Sonntag jeweils um 11 Uhr, man trifft sich an der Skischule vor dem großen Lift, von dort aus übernehmen die Übungsleiter die einzelnen Gruppen, gegen 15 Uhr ist der Skikurs beendet und alle Skischüler werden auf einen ereignisreichen Skitag zurückblickenkönnen, bei dem der Spaß an der Freud nicht zu kurz kommt.Anmeldungen zu den Skikursen des Skiclubs Kronach sind ab sofort möglich (Tel. 09261/ 963052/3550 oder Handy 0171/8702978).: Aktuell sind die Loipen präpariert in Gösmes-Walberngrün (Loipe Walberngrüner Gletscher Nr. 5 und Loipe SG Gösmes-Walberngrün Nr.1) und in Presseck (Rundkurs Nr. 1 und Rundkurs Nr.4).: Folgende Lifte sind am Wochenende in Betrieb:Birkholzlift in Heinersreuth am Freitag von 13 bis 16.30 Uhr, am Samstag und Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr.: Kleinskilift an der Bergwiese am Freitag von 9.30 bis 16.30 Uhr, am Samstag und Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr;: Skilift Windheim am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, am Freitag 14 bis 17 Uhr und von 15 bis 20 Uhr mit Flutlicht, am Samstag und Sonntag 13 bis 17 Uhr.: Kiesellift am Freitag, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr; Wildberglift am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr; Höhenlift am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr.: Weitere Informationen und gegebenenfalls notwendige Korrekturen auf Grund kurzfristiger Wetteränderungen gibt es im Internet auf der Startseite von http:// www.frankenwald-tourismus.de