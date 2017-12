Schulprojekt mit viel Wind

Voller Stolz halten Weronika und Lillie ihre selbst gebastelten Windräder in die Höhe. Dann holen sie tief Luft und pusten so fest sie können auf ihre Kreationen Marke Eigenbau, bis sich diese immer schneller drehen. Was wunderschön anzusehen ist, ist ein anschauliches Experiment: Kräftig pusten - so wird Energie selbst gemacht.

Die beiden Mädchen sowie ihre 24 Klassenkameraden der Kombiklasse 3/4 der Grundschule Tettau nehmen an diesem Mittwochnachmittag am Projekt "Erlebnis Energie - Lernen mal anders" teil. Durchgeführt wird dieses von der Projektleiterin Anna Degelmann. Die Kinder lernen dabei die verschiedenen Formen erneuerbarer Energien kennen und probieren in spannenden Versuchen und Experimenten aus, wie die Kraft von Sonne, Wind und Co. wirken. Dabei wurde vor allem die Windenergie näher beleuchtet.

Das Förderprojekt des in Kronach ansässigen Vereins "Energievision Frankenwald" zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche aus den Landkreisen Kronach, Hof und Wunsiedel über erneuerbare Energien, Energieeinsparung und Klimaschutz zu informieren. "Das Angebot kann vom Kindergarten bis hinauf zur 12. Klasse gebucht werden", freut sich Anna Degelmann. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Kosten werden komplett durch das Projekt "Erlebnis Energie - Lernen mal anders" übernommen, gefördert durch das europäische Leader-Förderprogramm, die Oberfrankenstiftung sowie die drei beteiligten Landkreise.

Bevor es mit dem Basteln der Windräder in die Praxis ging, sollten die Kinder ein Gefühl für Energien entwickeln. In einer theoretischen Einführung erklärte die Projektleiterin, wann und wozu Energie benötigt wird. "Die Kinder sollen erkennen, wie wertvoll Energie ist und dass wir sie im Alltag konstant brauchen", betont Degelmann. Das Projekt will dazu beitragen, dass das Thema erneuerbare Energien in der Schule möglichst praxisnah behandelt wird. Man will dabei die Kinder für die Belange des Klimaschutzes ebenso sensibilisieren wie für die Notwendigkeit einer Energiewende. Hierfür lernten die Tettauer Nachwuchs-Forscher zunächst einmal die verschiedenen - fossilen sowie erneuerbaren - Energiequellen zur Erzeugung von Strom und Wärme/Kälte kennen, sprich den Weg vom Kraftwerk zur Steckdose. Ihr Wissen vertieften diese in lustigen Spielen und lehrreichen Quizzen, bevor sie sich schließlich ihre eigenen kleine "Windkraftanlagen" aus Tonpapier bauten.



Elektronische Medien tabu

So ein Windrad ist nicht schwer zu basteln und es dreht sich, wenn es richtig gebaut ist, schon bei einem kleinen Lüftchen - das wissen auch Weronika und Lillie. "Wir haben viel Neues kennengelernt. Schön war vor allem, dass wir etwas basteln durften", lobte auch Klassensprecherin Amelie, die der Projektleiterin ein kleines Geschenk überreichte. Die Windräder Marke Eigenbau durften die Kinder mit nach Hause nehmen, um sie beispielsweise in einen Blumenkasten zu stecken. Bereits am Vormittag hatte Anna Degelmann der Klasse 1/2 die Windenergie nähergebracht und mit ihnen ebenfalls Windrädchen gebastelt. "Die Kinder haben den ganzen Tag über prima mitgemacht", zeigte sie sich begeistert vom Interesse und der Motivation aller Grundschüler. Diese wiederum freuten sich über das kurzweilig und informativ gestaltete Angebot, das ihnen offensichtlich viel Spaß machte. Bei den "Medienfreien Tagen" an der Schule waren von Mittwoch bis Freitag alle elektronischen Medien für die Grundschüler tabu - auch zu Hause!

Dafür gab es bei der heuer bereits zum neunten Mal durchgeführten Veranstaltung jede Menge begeistert aufgenommene kreative, sportliche wie auch lehrreiche Mitmachaktionen. "Mir macht das nichts aus, drei Tage ohne Fernsehen oder Handy. Dafür kann man ja andere Sachen machen", sagt Julian. Sein Banknachbar Niklas pflichtet ihm bei, obwohl er Fernsehen schon ein wenig vermisst. Aber drei Tage gingen schnell vorbei, vor allem, wenn man - so wie an der Schule - viele andere tolle Angebote aufgezeigt bekomme. Genau darauf zielt die immer vor den Pfingstferien abgehaltene Aktion - sprich, den Kindern, aber auch deren Eltern viele sinnvolle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung jenseits von Computer und Co. aufzuzeigen. "Wir wollen mit der Aktion aber keinesfalls Medien grundsätzlich verteufeln", betont Birgid Weiß.

Beim Auftakt am Mittwoch drehte sich alles um erneuerbare Energien. Die Erst- und Zweitklässler, die am Projekt bereits am Morgen teilgenommen hatten, durften während des nachmittäglichen Workshops das schuleigene Schwimmbad in Beschlag nehmen. Für die Stärkung aller Kinder sorgte ein von der Mittagsbetreuung zubereitetes Mittagessen mit Pizza und Schulobst. Am Donnerstagnachmittag standen für die Kinder zwei verschiedene Führungen zur Auswahl - im Schiefermuseum Ludwigsstadt oder auf der Burg Lauenstein.

Gleich viermal die "Qual der Wahl" hatten diese am Freitagmorgen. Mit Sven Lieb konnten sie ihre fußballerischen Qualitäten unter Beweis stellen, bei der Firma Rösler CeramTec in Schauberg Porzellan bemalen, bei einem Besuch in der örtlichen Apotheke Handcreme herstellen oder in der Schule mit der Lehrerin Andrea Ranzenberger leckere Muffins backen.