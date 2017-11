Schritt für Schritt zum Faschingskrapfen

Zutaten für zwölf Krapfen:

500 Gramm Mehl

70 Gramm Butter

70 Gramm Zucker

1 Prise Salz

1 Stein Hefe

1/4 Liter Milch

2 Packungen Vanillezucker

ein guter Schuss Rum



Butterschmalz zum Ausbacken,

Hiffenmark zum Füllen und

Puderzucker zum Bestreuen!





Faschingskrapfen: Schritt für Schritt Anleitung in Bildern





1. Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben (rechtzeitig bereitstellen).Mehl in eine große Schüssel sieben, in die Mitte eine Vertiefung drücken.2. Aus etwas lauwarmer Milch, und einem Teelöffel Zucker das Hefestückchen ansetzen und in die Mitte eine Vertiefung drücken. Mit etwas Mehl bestreuen und die Schüssel mit einem Tuch abdecken.3. Butter schmelzen, restliche Milch aufwärmen. Ist das Hefestückchen schön aufgegangen (nach circa 15 bis 20 Minuten) die restlichen Zutaten dazugeben und unterkneten. Es sollte ein weicher, glatter Hefeteig entstehen. Diesen wieder abdecken und 20 Minuten gehen lassen.4. Den Teig gut durchkneten und auf einer bemehlten Arbeitsfläche circa einen Zentimeter dick ausrollen.5. Kreise ausstechen,6. abdecken und nochmals 20 Minuten gehen lassen.7. Butterschmalz in einen Topf mit Deckel erhitzen. Die Teigkreise ins heiße Butterschmalz geben und mit dem Deckel abdecken.8 . Nach 2 bis 3 Minuten wenden und ohne Deckel fertig backen.9. Gut abtropfen lassen, mit Hiffenmark füllen und mit Puderzucker besieben oder in normalen Zucker wenden.Fertig!