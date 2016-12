Schlüsselübergabe am Kronacher Landratsamt

von VERONIKA SCHADECK

Es war für beide ein berührender Moment, als gestern Vormittag Landrat Oswald Marr (SPD) offiziell seinen Büroschlüssel an seinem Nachfolger Klaus Löffler (CSU) überreichte. Dabei wurde die erste Flasche "Klaus Löffler Landratssekt" geköpft.





"Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben"



"Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben", sagte Oswald Marr nach kurzem Überlegen. Auf der einen Seite spüre er eine gewisse Gelassenheit, dann wiederum eine Leere. "Ich weiß nicht, wie sich das weiter entwickelt. Ich weiß nur, dass ich keinen Wecker mehr brauche." Marr sprach aber auch von Freude dahingehend, dass er den Landkreis bei Klaus Löffler in guten Händen wisse.



Es war der letzte Tag von Oswald Marr in seinem Büro. Seine Bilder auf dem Schreibtisch waren weg, ein Computer wurde angebracht, ein Willkommensschild für den neuen Landrat ist zu sehen und eine Kerze mit der Steinbacher Wehrkirche. Diese hat Klaus Löffler von einem Ehepaar aus seiner Heimatgemeinde bekommen. Er solle diese immer anzünden, wenn er nicht mehr weiter weiß, so lautet die Botschaft. "Ist das bewegend, ist das nicht schön?" fragte der neue Landrat.



Oswald Marr erzählt von einer Begegnung mit einer über 80 Jahre alten Dame. Diese sei am Abend zuvor auf ihn zugekommen. "Und sie hat sich bedankt", erzählt er und konnte dabei eine gewisse Rührung nicht verbergen.





Ein besonderer Tag



Sowohl für Oswald Marr als auch für Klaus Löffler war der Mittwoch ein besonderer Tag. Für beide bedeutete dies, einen Lebensabschnitt und Gewohnheiten hinter sich zu lassen und neue Wege zu gehen.



"Ist es nicht komisch?", fragte Klaus Löffler. Er berichtete davon, dass er am Dienstagabend gegen 23.59 Uhr aufgewacht sei. "Es war meine letzte Minute als Steinbacher Bürgermeister." Gegen 6.30 Uhr habe er sich am Mittwoch ins Rathaus begeben wollen. Seine Frau habe ihn gefragt, wohin er denn gehe. Sein Fahrer komme doch erst eine Stunde später. "Steinbach ist halt allgegenwärtig!"





Das Lernen wird weitergehen



"Jetzt bist du Landrat, vom Volk gewählt und Chef einer großen Verwaltung", schwärmte Marr. Er sprach aus Erfahrung, als er meinte, dass Löffler sein ganzes Leben lang dazu lernen werde. Als Landrat müsse man sich mit vielen Themen in den unterschiedlichsten Bereichen auseinandersetzen.



Klaus Löffler wird sich nun nicht nur an einen Fahrer, sondern auch an neue Mitarbeiter gewöhnen müssen. Nach den Feiertagen stehen Gespräche in den einzelnen Abteilungen des Landratsamtes an, verriet er. Am 16. Januar findet eine Personalversammlung statt. Er will in dieser Zeit ausloten, wo seine Verwaltung gut aufgestellt ist, beziehungsweise wo vielleicht Handlungsbedarf besteht. Am 23. Januar wird er durch die Regierungspräsidentin offiziell in sein Amt eingeführt.





Schneider spricht von Glücksfall



Klaus Löffler spricht von einem großen Vertrauensvorschub, den ihm die Bevölkerung gab. "Du übernimmst einen Traumjob", meinte Oswald Marr. Und er riet seinem Nachfolger, immer in Kontakt mit der Bevölkerung zu bleiben.



Einer, der bei der Schlüsselübergabe mit dabei war, war Stefan Schneider. Er war 18 Jahre lang Büroleiter von Landrat Oswald Marr und seinen Job wird er weiterhin behalten. Und das ist ein Novum. Denn bisher war mit dem Wechsel des Landrats auch ein Wechsel des Büroleiters im Landratsamt verbunden.



"Der Büroleiter sein zu dürfen, ist ein Glücksfall in meinem Leben", so Schneider. Er sprach von einem großen Vertrauensbeweis. Für ihn ist es wie ein Weihnachtsgeschenk, dass er diese Funktion weiterhin ausüben darf.

Für Klaus Löffler ist es wiederum von Vorteil, auf einen erfahrenen Büroleiter zurückgreifen zu können. Stefan Schneider kennt sich in der Szene aus und wird akzeptiert.



Nach diesen Minuten in kleiner Runde ging die Tür auf. Draußen stand der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Kulmbach-Kronach. Der neue Alltag hatte für Klaus Löffler begonnen. Klaus Scherr war der Erste, der vom neuen Landrat empfangen wurde.