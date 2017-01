SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher geißelt in Schmölz "pure verbale Gewalt"

von HEIKE SCHÜLEIN

Die Verfassung wurde 1946 unter maßgeblicher Mitwirkung des damaligen SPD-Politikers Wilhelm Hoegner erstellt. Und wie verhält es sich mit der bayerischen Verfassung, mit der Demokratie heute - 70 Jahre später? "Wir haben in vielen Bereichen noch eklatanten Nachholbedarf", verdeutlichte MdL Markus Rinderspacher, der bei seiner mitreißenden Rede am Sonntag im Gasthof Häublein kein Blatt vor dem Mund nahm.



"Was haben wir falsch gemacht?"

Seine Rede hielt der Fraktionsvorsitzende frei, ohne Manuskript. "Was haben wir falsch gemacht, dass - nach 70 Jahren Verfassung und Frieden - wieder derart der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist?", fragte er. Bevor er seinen Bogen in die Gegenwart spannte, blickte er zurück in die Geschichte "70 Jahre bayerische Verfassung". Und dazu gehörte natürlich auch der "Vater der bayerischen Verfassung", Wilhelm Hoegner - früherer SPD-Landtags- und Reichstag-Abgeordneter -, dessen Lebensweg Rinderspacher nachzeichnete. "Wie viele wissen, wer Hoegner war?", fragte Rinderspacher. Jeder wisse, wer Adolf Hitler war - aber Menschen wie Hoegner gerieten in Vergessenheit.

2016 sei ein anstrengendes, ein in vielen Bereichen erschütterndes Jahr gewesen - ein Jahr der Erstarkung des Rechtspopulimus in Europa, furchtbarer Anschläge in Brüssel, Nizza, Ansbach, Würzburg und am 19. Dezember in Berlin. Wir lebten in einer Zeit mit wüsten Beschimpfungen der Regierungen, Protesten aus dem rechten Lager, Politikverdrossenheit, einer Entdemokratisierung in weiten Teilen Europas. Selbst in grunddemokratischen Ländern würden Populisten an die Macht gebracht: Ungarn, Polen, Türkei und zuletzt Trump in den USA. "Und wie sieht es in Deutschland aus?", so Rinderspacher.

Auch hier nehme der Populismus zu. In den sozialen Netzwerken werde pure verbale Gewalt verbreitet, Bevölkerungsschichten stünden sich gegenüber. "Was haben wir falsch gemacht?" Seinem Dafürhalten nach fühle sich die Mittelschicht vergessen. Die Schere klaffe weiter auseinander: mehr Arme, mehr Reiche - und dazwischen? Was ist aus den Lebensträumen des Mittelstands geworden? Obwohl heute wieder vieles an den Stammtischen infrage gestellt werde, gebe es aber keine bessere Alternative zur Demokratie."

Hoegners Verfassung - sie sei auch ein Plädoyer für das soziale Miteinander. Demokratie lebe von Kompromissen und der Durchsetzung der besseren Argumente: keine faulen Kompromisse, sondern die Einigung auf eine gemeinsame Position als "Edelstahl der Demokratie". Dies zu vermitteln, dazu seien wir alle gefordert - so wie damals Hoegner: die Jahrhundertfigur, die Lichtgestalt, die für Demokratie stand wie kaum eine andere, die er auch gerne in der Walhalla sehen würde.



"Nichts ist gottgegeben"

Zum Abschluss seines mit Beifall bedachten Vortrags appellierte Rinderspacher, dass nichts gottgegeben sei. "Alle Probleme sind mit Zuversicht, Optimismus und Hoffnung lösbar", zeigte er sich sicher.

Doch Rinderspacher gab auch zu bedenken: "Wir haben keine zweite Demokratie in der Schublade."



"Kein guter Listenplatz"

Eingangs waren die vielen Besucher vom SPD-Kreisvorsitzenden Ralf Pohl willkommen geheißen worden, der auf ein bewegtes Jahr zurückblickte. Obwohl man alles versucht habe, habe man nach 18 sehr erfolgreichen Jahren den Landratsposten an die CSU verloren. Leider habe die Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Coburg-Kronach, Doris Aschenbrenner, keinen guten Listenplatz erhalten. Daher müsse man im Wahlkampf das Direktmandat und Erststimmen ins Visier nehmen. Auf Bundesebene bestehe gehörig Luft nach oben. Die von den SPD-Ministern geleistete gute Arbeit stehe in keinem Verhältnis zu den Umfragewerten. Im Landkreis habe man bei den anstehenden Bürgermeister-Wahlen in Küps und Steinbach am Wald zwei aussichtsreiche Kandidaten im Rennen. Der Küpser Bürgermeisterkandidat Thomas Friedlein stellte sich bei der Versammlung noch einmal vor. "Küps kann mehr, Küps hat mehr zu bieten", zeigte sich Friedlein sicher. Sein großes Ziel sei es, die Gemeinde "enkelfit" zu machen - nachfolgenden Generationen keine Schuldenberge zu hinterlassen, dafür eine zukunftsfähige Infrastruktur.

"Die Vernunft hat es dieser Tage schwer gegenüber dem Populismus", bedauerte SPD-Kreistagschef Richard Rauh. Die Mehrheit in Deutschland wolle eine stabile Politik für die breite Arbeitnehmerschicht, was wieder mehr das SPD-Markenzeichen werden müsse. Im Landkreis bereite ihm die Umsetzung des Mobilitätskonzepts große Sorgen. Diskussionsbedarf gebe es speziell auch für die Realschule in Pressig. Es sei einfach, Dinge in den Raum zu stellen und auf Papier zu zeichnen, wenn man vorher nicht die Rahmenbedingungen abgeklärt habe. Man sei als SPD keineswegs gegen die Schule, aber man brauche ein tragfähiges Konzept. "Auch mit einem neuem CSU-Landrat wird es im Landkreis nicht langweilig werden", kündigte er an, keine Fundamental-Opposition betreiben zu wollen. Man werde sich vernünftig einbringen und Duftmarken setzen.