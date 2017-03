Rotlicht missachtet: Unfall auf Kreuzung bei Höfles

Etwa 20.000 Euro Sachschaden und eine glücklicherweise nur leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montag auf der B173 auf Höhe Höfles, wie die Kronacher Polizei erst am Freitag mitteilte.



Etwa gegen 17.00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Kulmbach mit seinem Auto die Bundesstraße 173 in Richtung Marktrodach. An der Lichtzeichenanlage auf Höhe Höfles missachtete der Fahrer die rote Ampel und kollidierte im Einmündungsbereich mit einer 30-jährigen Autofahrerin, die laut Angaben eines Zeugen bei Grünlicht eingefahren war.



Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in die Frankenwaldklinik nach Kronach gebracht. Ihr Fahrzeug war total beschädigt und musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.