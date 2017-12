Realschüler verschenken eine "Auszeit"

Geschenke, Weihnachtsfeiern, Wohnungs-Deko, Feiertagsplanung: Für viele bedeutet die Adventszeit Stress und es bleibt kaum Zeit für weihnachtliche Stimmung und Besinnlichkeit. Auch in der Schule sind die vergangenen Wochen bis Heilig Abend sehr arbeitsreich. Abfragen müssen überstanden werden, Exen und Schulaufgaben werden geschrieben, der Elternsprechtag und Konferenzen stehen an, und der Weihnachtsbasar muss organisiert werden: Höchste Zeit also für ein bissen Ruhe!



"Wenn schon nicht für uns, dann soll sie wenigstens anderen Menschen vergönnt sein" - Mit diesem Gedanken besuchte am Samstag eine kleine Gruppe Schüler der Maximilian-von-Welsch-Schule unter Leitung der beiden Schülersprecher Theresa Dietrich und Paul Neubauer mit Nikolausmützen und Geschenktüten ausgestattet, den Weihnachtsmarkt in Kronach. Mit im Gepäck hatten sie über hundert "kleine Auszeiten" in der Tüte, bestehend aus einem Teelicht, einem Teebeutel, einer Weihnachtsgeschichte, einer Süßigkeit und einer Anleitung.

In kleinen Gruppen mischten die Schüler sich unter die Besucher auf dem Marienplatz und verteilten an Groß und Klein ihre Präsente. "Die Reaktion der Menschen zeigte uns, dass es heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, einfach nur etwas zu geben.



Viele erwarteten im Anschluss einen Spendenaufruf und waren sehr überrascht, dass es in dieser Aktion um nichts anderes ging, als seinen Mitmenschen eine kleine Freude zu bereiten", erzählen die Realschüler. "Einfach so?" - Diese Frage wurde häufig gestellt. Ja, einfach so! Die unterschiedlichen, stets positiven Reaktionen bewiesen aber auch, wie leicht und schön es ist, andere ein wenig glücklicher zu machen. Nach kurzer Zeit waren alle "Auszeiten" an die Frau, den Mann oder das Kind gebracht.



Freude über Dankbarkeit

Bei einem gemeinsamen Heißgetränk genossen die Schüler, die in Begleitung ihrer beiden Verbindungslehrer waren, das Treiben auf dem Weihnachtsmarkt und freuten sich über die Dankbarkeit und Fröhlichkeit der von ihnen Beschenkten. Für diese gilt es nun zu Hause: Das Licht entzünden, den Tee eingießen, die Weihnachtsgeschichte lesen und sich dabei die Schokolade schmecken lassen. Fertig ist die adventliche Auszeit.