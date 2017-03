Poetische Kostbarkeiten in 17 Silben

von HEIKE SCHÜLEIN

Leises, manchmal auch etwas lauteres Gemurmel ist an diesem Dienstagmorgen in der Berufsfachschule für Krankenpflege zu hören. 21 Schülerinnen sowie der einzige junge Mann im Bunde - Jonas Geldner - sind in ihrem Klassenzimmer, das an diesem Tag eher einer Dichterwerkstatt gleicht, vertieft bei der Arbeit. Kopfarbeit ist gefragt - und auch etwas Fingerarbeit. Mithilfe der Finger zählen sie: 5, 7, 5. So viele Silben dürfen die dreizeiligen Gedichte haben. Es gibt keinen Endreim und gedichtet wird vorzugsweise in Umgangssprache.



Bei den "poetischen Kostbarkeiten" handelt sich um Senryu - eine Art deutsche Form des traditionellen japanischen Kurzgedichts Haiku. In einem zweitägigen Literaturworkshop lernen die angehenden Gesundheits- und Krankheitspfleger unter Anleitung von Ingo Cesaro das Schreiben ebensolcher Gedichte. Mit seinen insgesamt 17 Silben gilt Haiku als kürzeste Gedichtform der Welt. Der Schriftsteller bewegte auch heuer wieder die jungen Menschen dazu, Gedanken zu ihrem Berufsalltag oder im privaten Bereich, Wünsche und Hoffnungen sowie Sorgen und Ängste niederzuschreiben.



Viele der sehr persönlichen Texte handeln von ihrem Berufsalltag - so beispielsweise "Ein offenes Ohr / brauchen wir zu jeder Zeit / wie ein großes Herz" von Laura Sachs oder "Eine Pflegekraft / Mutter der Patienten / mit offenem Ohr" von Katja Galler. Es sind Zeilen voller Wärme und Anteilnahme, mit denen sie ihren Gefühlen ein Ventil geben. Es entstanden aber auch fröhliche, lustige Texte im privaten Bereich - so unter anderem auch über eher banale Themen wie das Wetter, die Natur und natürlich den Frühlingsbeginn "Die Vögel zwitschern / der erste Sonnenstrahl fällt / nun bricht der Tag an" von Sina Weschta. Den drei Schülerinnen gefällt der Literatur-Workshop. Zunächst hätten diese so gar keine Vorstellung davon gehabt, was sie dabei erwartet. Aber nachdem sie sich erst einmal in diese besondere Gedichtform hineingefunden hätten, sei es dann immer besser gegangen. Der Literatur-Workshop ist für sie eine gelungene Abwechslung vom Schul- und Berufsalltag.



"Wir haben einen sehr schönen, aber auch anstrengenden und schweren Beruf - körperlich wie geistig", sagt Katja. "Die Ausbildung ist anspruchsvoll. Wir müssen viel Unterrichtsstoff lernen", schließt sich ihr Laura an. Während man sich sonst überwiegend mit Krankheiten, Sorgen und Problemen befasse, sei man sehr froh, zwei Tage lang mal etwas komplett anderes zu machen, obwohl sie ihren Beruf sehr gerne ausübten.



Solche Aussagen hört Cesaro oft. "Die jungen Leute genießen es, einmal gelassen, locker und in aller Gelassenheit, ohne Zeit- und Notendruck ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen", zeigt sich der Kulturvermittler, der als einer der bekanntesten Haiku-Publizisten im deutschsprachigen Raum gilt, sicher. Leider finde heute an vielen Schulen kaum noch Spracharbeit statt. In den jungen Leuten schlummere viel Potenzial, aber sie könnten es oftmals nicht ausleben. Umso höher sei es zu bewerten, dass es den Literatur-Workshop nun schon seit Jahrzehnten an der Berufsfachschule gebe. Dies sei wirklich einmalig. Wie lange genau, weiß er selbst nicht mehr.



Auch die nunmehrige Klassenlehrerin Maren Haslach-Höfner, die von 2000 bis 2003 an der Schule selbst ihre Ausbildung absolvierte, kann sich noch gut an das kreative Schreiben mit Cesaro erinnern. "Unsere ganze Klasse war sehr skeptisch - ich auch. Ich und dichten?", lacht sie. Aber sie kann bestätigen, dass man wirklich sehr schnell hineinfinde und dass das Schreiben dann richtig Spaß mache. "Man kann abschalten, man bekommt den Kopf frei", meint sie - und man könne sich in diesen Silben ganz anders ausdrücken als bei der üblichen Verwendung von Subjekt und Prädikat.



Zum Abschluss des Vormittags lasen die Schüler reihum drei ihrer Gedichte vor. Zu hören waren beispielsweise "Mein Beruf ist schön / ich helfe gerne Menschen / meine Leidenschaft", gedichtet von Jonas Geldner. " Krankenschwester sein / ist das Tollste auf der Welt / kann ich erzählen", "Das Herz der Schwester / entspricht der Vielfalt eines / schönen Blumenmeers", "Nur Stress keine Zeit / für fürsorgliche Pflege / tut im Herzen weh", "Ein Schmetterling fliegt / die Kirschblüte zartrosa / Traum deines Kurses", "Das Leben ist schön / aber es ist vergänglich / lebe dein Leben", "Das Leben ist kurz / Fehlermachen ist wichtig / so kann man lernen", "Geben und nehmen / wir geben ihnen Hoffnung / sie wertschätzen uns" oder "Die Krankenschwester / ist wie Supermann nur mit / weißem Kasack"



"Ich liebe Schoko / am liebsten auf Kuchen / ich liebe es" ist ein Gedicht, das Cesaro besonders gefällt. "Auch das ist Poesie, Schokolade ist immer Poesie", lacht er und freut sich über die vielen gute Ergebnisse, mit denen wieder ein Poesiebaum im Eingangsbereich der Helios-Frankenwaldklinik bestückt wird. Daran werden 160 Blätter - vorne und hinten mit jeweils einem Gedicht bedruckt - baumeln, insgesamt also 320 Senryu. Auch im Landratsamt werden die Gedichte wieder ausgestellt.