Nach tödlichem Brand in Steinwiesen: Ursache wohl gefunden

Schnell vor Ort



Knapp einen Monat nach dem Feuer in der ehemaligen Schlosserwerkstatt in Steinwiesen ist die Ursache offenbar gefunden. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben Lötarbeiten den Brand ausgelöst", teilt Peter Müller, Pressesprecher am Polizeipräsidium Oberfranken auf Anfrage mit. Ein technischer Defekt könne allerdings nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden. Ganz genau werde man den Fall daher nicht klären können.Am 5. April drangen gegen Nachmittag aus einem dem Gebäude in der Bahnhofsstraße dunkle Rauchwolken in den Himmel.Obwohl neben der Steinwiesener Feuerwehr auch deren Kollegen aus Steinwiesen, Kronach, Neufang, Zeyern, Wallenfels, Neuengrün, Küps, Marktrodach, Nurn, Roßlach, Steinberg und Geroldsgrün schnell vor Ort waren, konnten sie nur noch die Leiche des vermissten 79-jährigen Eigentümers der Schlosserwerkstatt aus den Trümmern bergen. Kurz nach dem Brand ging die Feuerwehr davon aus, dass der 79-Jährige zum Brandort lief, um das Feuer selbst zu löschen, während sein 49-jähriger Sohn zurück ins angrenzende Wohnhaus eilte, um das Feuer zu melden.Den Sachschaden schätzten Polizei und Feuerwehr auf etwa 80 000 Euro, da durch das Feuer neben dem Fachwerkhaus auch Nebengebäude beschädigt wurden.