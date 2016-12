Nach "Blödela" und Rempler: Mann zwickt Frau in Brust

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mittelstraße in Kronach kam es bereits letzten Freitag zu einem Streit zwischen drei Supermarktbesuchern. Ein Kunde soll einen anderen beleidigt und dessen weibliche Begleitung am Arm gepackt und in die Brust gekniffen haben. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei ermittelt. Bei seiner Befragung gab dieser an, dass er von der Frau mit deren Einkaufswagen "schwungvoll" im Hüftbereich berührt und von ihrer männlichen Begleitung als "Blödela" betitelt wurde.