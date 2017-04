Musikverein Steinbach zeichnet musikalische Bilder der Poesie

von HEIKE SCHÜLEIN

Gibt es eine schönere Eröffnung für ein Frühlingskonzert als den luftig-leichten Bravour-Marsch "Per aspera ad astra"? Der Titel des bekannten Marschklassikers ist ein lateinisches Sprichwort und bedeutet übersetzt: "Über raue Pfade gelangt man zu den Sternen". Das von den Musikern mit großer Strahlkraft dargebotene Eröffnungsstück hätte nicht besser gewählt sein können, griffen sie an diesem Abend doch ein ums andere Mal selbst nach musikalischen Sternen. Welches Klangerlebnis, die wunderbaren Töne durch die zauberhaft dekorierte Rennsteighalle schweben zu hören.



Kraftvolle Klangbilder, traditionell und neu, impulsiv und ausdrucksstark, zart und leicht getragen: Es war ein bunter, lebendiger und kontrastreicher Querschnitt - ein wahres Feuerwerk an musikalischen Frühlingsgefühlen, das der Musikverein Steinbach am Wald, sein Jugendblasorchester sowie das Gesangsduo Sophie und Luisa Wäcker aus Ludwigsstadt seiner wieder einmal erfreulich großen Gästeschar boten.



Punktgenau vorbereitet

Dirigent Jens Vetter hatte die von ihm sehr stimmig ausgewählten Stücke mit dem Orchester einstudiert. Punktgenau hatte er dabei seine Musiker vorbereitet und verstand es, sie zu einer tollen Leistung zu inspirieren, die dem Motto des Frühlingskonzerts alle Ehre machte.



Die Mitwirkenden präsentierten ihre Musik dann tatsächlich auf solch eindringliche Art und Weise, dass man meinte, Teil der Handlung zu sein. Ob Musik aus den Filmen "Die Eiskönigin" ("Highlights from Frozen") und "Der Herr der Ringe" ("The Lord of the Rings"), auf Raumschiffreise in fremde Welten und ferne Galaxien ("Star Wars: The Force Awakens)" oder beim Abstecher in den Wilden Westen ("Moment for Morricone"), die Musik betrat wie ein lebendiges Wesen den Raum und lud zu einer Reise ein. Im Kopf entstanden Bilder und Geschichten voller Poesie - dargestellt ohne Worte, nur durch Melodien und Töne. Absoluter Gänsehautfaktor.



Bilder auf der Leinwand

Verstärkt wurde die Wirkung durch szenische Bilder der jeweiligen Stücke, die an eine große Leinwand projiziert wurden. So tauschte Jens Vetter seinen Taktstock kurzerhand für "Star Wars" mit einem Laserschwert. Die Musiker präsentierten sich einmal mehr als homogenes Orchester, das spielfreudig, wach und gut gelaunt musizierte und von dessen famosem Spiel sich die Gäste gerne verzaubern ließen. In musikalische Bilder gesetzt wurde auch die spannungsvolle Musik "La Storia" von Jacob de Haan, der aufregende Flug durch die Galaxis ("Tales of a Distant Star") sowie "Concerto D'Amore", ein gewaltiges Werk, das mit Barock, Pop und Jazz drei verschiedene Epochen beziehungsweise Stilrichtungen verbindet.



Heimliche Stars des Abends

Zum Abschluss des ersten Teils hieß es "Bühne frei" für das Jugendorchester des Musikvereins, das der heimliche Star des Abends war: Unter Leitung von Ewald Fehn nahmen sich die Nachwuchsmusiker ebenfalls Filmmusiken an - nämlich "Jurassic Park", "Forrest Gump und Hey" sowie "Hey, Pippi Langstrumpf". Voller Konzentration, Motivation und Stolz boten sie auch einen schmissigen Muskantenmarsch nach einem Arrangement von Jan de Haan dar. Natürlich kamen sie nicht um eine vehement eingefordert Zugabe herum.



Eine große Bereicherung des Konzerts stellten die Liedbeiträge der Schwestern Sophie und Luisa Wäcker aus Ludwigsstadt dar. Gesegnet mit enorm wandelbaren, sehr ausdrucksstarken Stimmen, ließen die beiden zauberhaften Sängerinnen sehr gefühlvoll moderne Hits erklingen wie "One more Night" von Maroon 5, "Imagine" von John Lennon, "Budapest" von George Ezra sowie "Love yourself" von Justin Biber, denen sie ihre ganz persönliche Note gaben.



Echtes Highlight

Ein echtes Highlight war Mozarts Kegelduett Nr. 3 - eine Kostbarkeit von überragender Schönheit, sehr gefühlvoll dargeboten vom Klarinetten-Duo Lisa Wiegand und Vanessa Ströhlein.



So unterschiedlich die einzelnen Darbietungen auch waren, sie harmonierten prächtig und fügten sich zu einem runden Ganzen zusammen - Musik wie aus einem Guss. Wie glücklich darf man sich doch in Steinbach am Wald schätzen, über solche musikalische Schätze zu verfügen. Am Ende des tollen Konzertabends, durch den in charmanter Art und Weise Silke Fehn und Rebecca Wich geführt hatten, gab es stehende Ovationen.



Die Begrüßung der zahlreichen Gäste oblag eingangs dem Musikvereins-Vorsitzenden Vorsitzendem Ewald Fehn.