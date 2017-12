Musik voller Emotionen in Neukenroth

Glück, Geborgenheit, Liebe und Hoffnung: Es sind große Gefühle, die Kurt Gäble in den Mittelpunkt seiner Komposition "Emotionen" stellt. Ein ruhiger, zarter Mittelteil wird eingerahmt von pulsierenden - nach vorne drängenden, kraftvoll rhythmischen - Elementen: Unter Leitung seines Dirigenten Roman Steiger spannte am Wochenende der Musikverein Neukenroth in dem Werk einen mitreißenden Bogen zwischen dem - in einem großen Gefühlsausbruch endenden - Pulsschlag des Lebens und der ausgleichenden Wirkung der Musik. Das unter die Haut gehende Stück passte perfekt in die Jahreskonzerte des Orchesters; sorgten doch die rund 40 jungen Musiker und Musikerinnen selbst ebenfalls für jede Menge Emotionen. Und auch der besagte Gefühlsausbruch ließ nicht lange auf sich warten - seitens des Publikums, das sich mit riesigem Beifall und Bravo-Rufen für die mitreißende Darstellung bedankte.



Intensive Proben

Im September hatten die intensiven Proben begonnen. Hierzu gehörte auch ein Proben-Wochenende mit dem Dozenten André Oehling, der Trompete an der Hochschule für Musik in Würzburg studiert. Ihn freute sich Alexander Klug in Reihen der Ehrengäste am Samstagabend begrüßen zu können und von Oehling sollte man im Laufe des Konzerts - im wahrsten Sinne des Wortes - noch einiges "hören". Am Samstag und Sonntag präsentierte nun also das Orchester die Früchte aller Arbeit. Man könnte auch sagen - wie die Moderatorin Sarah Neubauer den Dirigenten zitierte - "Wir sin heut alla dou, um richtig geila Musik zu machen." Und das gelang den Mitwirkenden zweifelsohne - und wie! Einfach herrlich, ihre Freude am gemeinsamen Musizieren - eine Freude, die sich sofort aufs Publikum übertrug.



Facettenreiches Programm

Der Dirigent hatte seinen Klangkörper erneut hervorragend eingestellt. Die Gäste bekamen ein facettenreiches Programm zu hören, das eindrucksvoll das breit gefächerte Repertoire des Musikvereins unterstrich. Ob konzertante Kompositionen, berühmte Musical-Melodien, zackige Märsche oder schmissige Polkas: Es war eine Reise durch die wunderbare Welt der Musik in all ihren schillernden Facetten, die ihren Auftakt in der festlichen "Olympus Fanfare" fand. Danach ging es Schlag auf Schlag - mit dem spritzigen "Hochfeiler Marsch", der romantischen Fantasie "Verwehte Blumen" sowie der "Trombone Show" mit tollen Soli und Showeinlagen der Posaunisten Fabian Hempfling, Christian Stöcker, Nicolas Roth, Sebastian Neubauer und Julian Kaim. Mit den großen "Emotionen" von Kurt Gäble ging es in die Pause.



Talentierte Nachwuchsmusiker

Sie waren die heimlichen Stars des Programms: Nach der Pause hatten die "Pimpfoniker" unter Leitung von Fabian Hempfling ihren großen Auftritt. Die talentierten Nachwuchsmusiker, die bereits größtenteils in Reihen des "Erwachsenen"-Orchesters zu finden sind, gaben mit drei Stücken einen Einblick in ihr beeindruckendes Können. Kaum zu glauben, dass die Youngsters, die demnächst ihr bronzenes Leistungsabzeichen abstreben, erst seit zwei Jahren musizieren. Sie schmetterten ihren Musikantenmarsch mit so viel Inbrunst und groovten bei den Gospel-Hits, dass es eine wahre Freude war. Donnernder Applaus nötigte ihnen eine Zugabe ab - und bei "Rock around the Clock" konnte einfach kein Fuß stillstehen. Mit sicherlich manch mühsam unterdrückter Tanzlust wippte und schnippte es im Publikum.



Balladen und Rock

Nach dem bekannten Titelstück "Musik ist Trumpf" aus der Musikrevue des unvergessenen Peter Frankenfelds stieg das Orchester beim "Tanz der Vampire" hinab in die Tiefen des sagenumwobenen Transsilvaniens - große orchestrale Passagen abwechselnd mit ruhigen Balladen und rasanten Rockpasssagen: ein tolles Stück Musikgeschichte! Groovig ging es mit "Funky Afternoon" weiter. Eine mitreißende Hommage an die Kultband "Queen" mit einem Medley ihrer großen Hits folgte. Ein zauberhafter Höhepunkt des Konzerts war die Uraufführung der Polka "Die kleine Prinzessin", die André Oehling für Steigers eineinhalbjährige Tochter geschrieben hatte. Das Publikum klatschte bei dem neckisch-frechen Stück begeistert mit. Als dann schließlich die Hauptperson, Anna, zu ihrem Papa auf die Bühne eilte, wurde so manche Träne der Rührung weggeblinzelt.



Das war aber noch nicht alles, denn das begeisterte Publikum wollte mehr und bekam zwei Zugaben: die fröhliche Polka "Mit dem ersten Sonnenstrahl" sowie die Popballade von Michael Jackson, "Heal the World". Das sehr anspruchsvolle Konzert hatte einmal mehr gezeigt, wie frisch, modern und lebendig diese Art der Musik ist. So sahen dies auch die Ehrengäste, darunter auch eine Abordnung des Kreisverbands Kronach vom Nordbayerischen Musikbund. Gestern dankte Stockheims Bürgermeister Rainer Detsch (FW) den Mitwirkenden für das großartige Konzert und für die Auftritte das ganze Jahr. Durch das kurzweilige Programm führte in unnachahmlicher Weise Sarah Neubauer, die im Orchester auch als Klarinettistin und Saxofonistin aktiv war. Alexander Klug dankte allen, die bei der Umsetzung des Abends mitgewirkt hatten - insbesondere den Aktiven und Dirigent Roman Steiger.