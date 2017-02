"Mit dir auf einer kleinen Insel sein"

Zu einer echten Premiere hat in diesem Jahr der Präsident des 1. Neusiche Klüeßvereins Andy Grune mit seinem Team im Sportheim des SV Neuses zur 1. Neusiche Faschingsveranstaltung eingeladen.

Gleich zu Beginn gab es unter den Klängen der 1. Neusiche Feuerwehrkapelle mit dem Einmarsch des Kronacher Prinzenpaares Stefan II. und ihre Lieblichkeit Caro I. einen Höhepunkt, denn sie hatten auch de n gesamten Vorstand des Faschingsvereins aus Kronach mit ihrem Präsidenten Georg Feder mitgebracht, so dass der Präsident die Gäste aus dem "Oberen Dorf" in Neuses begrüßen konnte.

Prinz Stefan II. eröffnete mit treffenden Worten den Faschingsreigen und meinte, sie hätten den Ruf aus dem unteren Dorf vernommen und den royalen Glanz aus Kronach mitgebracht. Er erinnerte daran, dass ja durch die vor 39 Jahren durchgeführte Eingemeindung die Kroniche auch für Neuses das Prinzenpaar sind. So reimte er: "So freut es uns trotz aller Mühe, wenn wir als Eure Hasenkühe, bringen etwas Glanz herein in diesen schönen Klüeßverein". Auch möchte er das Frozeln mit den Neusiche Gestalten beibehalten und Sorgen müssen man sich erst machen, wenn man nicht mehr kann darüber lachen.

Ihre Lieblichkeit Caro I., die ja aus Wallenfels stammt, meinte, es wird Zeit, dass jemand etwas Bildung in den schönen Klüeßverein mit ihrer Flößerzunft bringt und ihnen die Welt erklärt, wie es wirklich zugeht in der Flößerinnung. Denn während die Wallennfelser Flößer mit Gebraus durch Wehre fahren und dabei im Wasser stehen bis zum Bauch, fahren die Neuseser auf dem ruhigen Rodachfluss, wo sich der Flößer nicht mal richtig bücken muss.

Der Ex-Präsident des Kronacher Faschings Robert Porzelt machte sich anschließend seine Gedanken in einer echten Liebeserklärung an denn Kloß. Nach neuesten Erkenntnissen hatte Eva ihren Adam nicht mit einem Apfel, sondern mit einem "Ärpfelskluoß" verführt, allerdings ohne Bröggela, deshalb sind sie auch beide rausgeflogen aus dem Paradies. In Anlehnung an den neuen kloßblonden amerikanischen Präsidenten, meinte er "Make Klüeß great again". So lautete sein Schlachtruf für den Neuseser Fasching ein dreifaches "Klüeß - Touch", was sofort von allen übernommen wurde. Einige Tipps gab er, wie man den Kloß touristisch gut vermarkten könne, so in der Verbindung "Kloß & Floß" könnte man "Butter-Kloß-Fahrten an der Zollschere anbieten, z.B. mit der Möglichkeit zum zollfreien Einkauf von Klüeßhoufn, Ärpfls - Pressen, Reibeisen und ähnliches Zubehör. Außerdem sei ihm zugetragen worden, dass das Heimatministerium den Bau einer Kloss-Hochschule in Neuses plane, in der Studiengänge z.B. "Bachelor of Klouß" und "Dipl. Klueß Ing. angeboten werden sollen, so sei folglich Minister Söder ein Kandidat für den Klüeßkopf des Jahrhunderts.

Anschließend grüßte die neu gegründete Gesangsgruppe des Klüeßvereins unter der Leitung von Walter und Gisela Lang und der Quetsche von Georg Hummel in einem herrlichen Song das Prinzenpaar mit dem Titel "Noch sind sie das Prinzenpaar von Kronachien, doch mit dem 1. März, dann ist`s vorbei".

Für weitere Heiterkeit sorgte der Kassier des Vereins, Ottmar Hummel, mit seiner Jahresschluss Bilanz, zu der er als Vorsitzender der vereinseigenen NKKA-Bank, verpflichtet ist. Gerade noch konstant sei Bilanzsumme und Eigenkapitalanteil, trotz niedriger Zinsen geblieben. Auch die eisernen Klueßreserven mussten nicht angegriffen werden, denn zum Kundenkreis gehörten schließlich gestandene Klueßköpf, Ärpfelkejlfela und Klueßkonsule. Überrascht sei er, dass sich der neue US-Präsident Donald Trump Info-Material über den Klueßverein habe zusenden lassen und dabei auf seinen deutschen Vorfahren verwiesen. Er gedenke eventuell Einfuhrzölle auf den Kloßexport zu erheben, was natürlich nicht gut wäre. Seinen sehr zufriedenstellender Bericht beendete er mit dem Spruch "Bevor wir unne Geld versaufn, sollten wir lieber an Schnaps defüe kaaf."

Dazwischen sorgten immer wieder Schunkelrunden mit dem Gastmusiker Siegfried Hauck oder dem Originalen Klüeßtagslied von Andreas Bauer vorgetragen von Georg Hummel sowie die Feuerwehrkapelle mit Lieder wie "Wu is denn mei Görchla" für absolute Hochstimmung.

Zur langjährigen Tradition bei den Versammlungen des 1. Neusiche Klüeßvereins gehört es, dass die Ehrung zum Klüeßkopf und zum Ärpfelkajfela des Jahres vorgenommen wird. Diesmal hat es ein Kronacher Urgestein getroffen, der in allen Vereinen vertreten ist, als Fußballer in jungen Jahren sogar gegen Neuses gespielt hat und seit vielen Jahren für die Freien Wähler sich um Kronach verdient gemacht hat. Kennzeichen sind für ihn: Erstens kann er sehr gut zuhören, Zweitens kann er sparen, auch ohne Geld und hat so den Schuldenberg abgebaut. Er ist halt, wie die Neusiche sagen" aa echte Käll". So wurde also der Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein zum Klüeßkpof des Jahres gewählt.

Nach dem Liedvortrag "Ich möchte mit dir mal ganz allein, auf einer kleinen Insel sein" einem absoluten Hit der Neuseser Fußballer wurde schließlich ihre Lieblichkeit Prinzessin Cora I. zum Ärpfelkajfela des Jahres gewählt.

Nun konnte - wie immer - der Kulturpreisträger der Stadt Kronach, Hans Schrepfer, in seinem Referat den maßgeblichen Damen und Herren der "Oberen Stadt" die Leviten lesen. Besonders wies er daraufhin, dass der neue "Verkehrs-Kreisel" am Ende der Neuseser Autobahn auf alten Neuseser Flur gebaut ist und deshalb hätten wir vom "unteren Dorf" das Recht die Verkehrsinsel in der Mitte mit einer Plastik in vollkommener, zeitloser Form künstlerisch aus zu gestalten. Er schlug vor, einen herrlich gestalteten Kloß, eventuell mit einem Schweinsschäufele dort anzubringen. Zur Finanzierung meinte er könne man die neue Maut des Verkehrsministers auf dem Neuseser Highway nutzen. "Wen wir nur 10 Cent für jedes Fahrzeug berechnen, sind das bei den 25 000 Autos pro Tag gut 2500 Euro, im Monat circa 75 000 Euro und im Jahr 900 000 Euro. So können wir sogar die Schulden der Stadt Kronach damit bezahlen." Für seine realistischen Ausführungen bekam er schließlich von der Faschingsprinzessin Cora I. den original Kronacher Faschingsorden überreicht.

Zum Abschluss blies der Sprecher der Feuerwehrkapelle den "Oberdörfern" unter dem Motto "was wir Euch schon immer sagen wollten", in seiner unnachahmlichen direkten Art, gehörig den Marsch. "So beschwerte er sich "Uns Neuseser stinkst noch immer, denn mit Neusich geht es tiefer nimmer; so wie du unsere Neuses durch den Eingemeindungsmist unter Kronachs Führung versunken bist." Weiter dichtete er: "Kronachs Elbphilharmonie (Kulturraum) ist nach dem Umbau schön wie nie, Die Kronacher nun glauben durch den Umbau wird´s nun besser laufen, doch wissen wir genau, Kronach interessiert doch keine Sau." Somit endete eine wunderbar gelungener Abend, an den sich alle noch lange erinnern werden.