Mit Herzblut in den Advent

Jubilierende Klänge durchdrangen die Pfarrkirche "St. Thomas" in Wallenfels beim einleitenden Orgelspiel durch Marcel Müller. Jubel und Freude sollten gleich einstimmen auf die Weihnachtszeit und die Ankunft des Herrn. Für viele ist das Adventskonzert eine Oase der Ruhe, ein Lichtblick in der hektischen Vorweihnachtszeit, die doch eigentlich der Besinnung auf die Ankunft von Jesus dienen soll. Am Ende des Konzertes, als alle drei Chöre, die Angels, der Gesangverein Cäcilia und der Ministrantenchor gemeinsam spontan "We are the world" sangen, hielt es die Zuhörer nicht mehr auf ihren Plätzen. Standing Ovations und viel Applaus beendete das hervorragend organisierte Konzert.

Nach der Begrüßung durch den "Hausherrn" Pater Jan Poja stimmte der Musikverein Wallenfels mit "Imagine" von John Lennon und "Let it go" aus dem Film "Die Eiskönigin" auf das Adventskonzert ein. Vom Musikverein Wallenfels hörte man im Verlauf des Abends noch "Present of love" mit einem tollen Trompetensolo von Marius Pfaffenberger und das Lied "Friends of live". Die gute Akustik brachte vor allem die Blechinstrumente hervorragend zur Geltung.



Gewusel

Ein kleines und größeres Gewusel gab es beim Auftritt der Angels "In der Weihnachtsbäckerei" und die "Weihnachtsmäuse" sangen vor allem die kleinen Angels aus vollem Halse und waren so richtig dabei. Die roten Nikolausmützen hoben sich stolz vor den Lichtern im Hintergrund ab und boten ein richtig schönes Bild. Vom Chor Angels wurde außerdem das "Winter Wonderland" und "Lass die Sonne in dein Herz" hervorragend intoniert. Leise Trommelklänge begleiteten den Gesangverein Cäcilia, als "der kleine Trommlerjunge" erklang, gefolgt vom "Weihnachtsgesang", auch bekannt als "oh holy night". Die "schöne Weihnachtszeit" von Andreas Handke stimmte wieder hervorragend auf die kommende Zeit ein. Zwischen den Chören und der Blasmusik war stimmungsvolle und auch gewaltige Orgelmusik von Udo Müller zu hören, der mit "Viva la vita" von David Garrett aufwartete und mit "in diesen Nächten" die Adventszeit in den Vordergrund rückte.

Stimmgewaltig und mit der Beanspruchung aller Orgelpfeifen hallte "Tochter Zion", gespielt von Marcel Müller an der Orgel durch das Gotteshaus. Die Wallenfelser Blasmusik konnte mit "nun ist die Welt ein süßes Gedicht", dem bekannten Lourdes-Lied "Die Glocken verkünden" und "Macht hoch die Tür" von der Empore aus überzeugen. Tolle Stimmen vereint im Ministrantenchor - da warteten die Zuhörer auf Lieder, die wie gemacht für diesen Chor sind. Und so war "Hymn" von Barclay James Harvest, in dem die Geschichte Jesu von der Geburt bis zu seinem Tod aufgearbeitet wird, eines der Highlights des Konzertes. Anschließend gab es den "Sound of silence" von Paul Simon und später das "Land der Ruhe" von Albert Frey.



Im Wallenfelser Dialekt

Besinnlich wurde es bei den begleitenden Worten und kurzen Texten von Franz Behrschmidt. Im Wallenfelser Dialekt, der bei den Besuchern des Konzertes sehr gut ankam, stimmte er auf den Advent ein. So toll wie das Konzert, so mitreißend, so ehrlich waren auch die Dankesworte, die Bürgermeister Jens Korn für alle Mitwirkenden und Helfer fand. Gerade die Vielfältigkeit der Darbietungen macht die Besonderheit des Adventskonzertes in der St.-Thomas-Kirche aus. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Leise rieselt der Schnee" endete ein Adventskonzert mit vielen tollen Akteuren, die alle, ob Sänger oder Musiker, mit Seele und viel Herzblut dabei waren.