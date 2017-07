Mint macht's möglich

Ein silbernes Einhorn nebst silbernem Schriftzug soll es werden - diesen Aufdruck wünscht sich Nalandas Schwester als Motiv für ihr hellblaues T-Shirt. Kein Problem für die Jugendlichen, die sich an diesem Freitagnachmittag - wie jede Woche um diese Zeit - im FWG-Labor für moderne Technologien treffen. Jeder hat seine Aufgabe; jeder weiß, was zu tun ist ...Mit dem Grafikprogramm erstellen Eva und Luisa am Laptop die entsprechende Grafik und den Schriftzug. Ihre fertige und spiegelverkehrt gespeicherte Vektorgrafik schicken sie an den Schneidplotter, in den Lena eine Flexfolie schiebt. Aus der Folie wird das Wunschmotiv herausgeschnitten. Alle Bestandteile, die nicht aufs T-Shirt sollen, zupft Nalanda vorsichtig mit einem kleinen Haken ab. Abschließend platzieren Anna und Lena das T-Shirt und die Motive in die Presse. Beides wird bei einer Temperatur von 172 Grad Celsius 30 Sekunden gepresst, wodurch sich die Folie mit dem Stoff verbindet. "Fertig!", strahlt Nalanda, die selbst ein ähnliches T-Shirt hat. "Das hat meiner Schwester so gut gefallen, dass sie auch eines wollte", verrät sie.Nalanda gehört zum Mint-Team des Frankenwald-Gymnasiums. Im Rahmen eines OpenLab (offene Hightech-Werkstatt) für moderne Technologien können hier T-Shirts, aber auch Handtücher, Decken und andere Textilien gestaltet und bedruckt werden. Das FWG-Labor gibt es seit rund eineinhalb Jahren. "Mein Kollege Klaus Berger und ich waren auf einer Fortbildung und davon so begeistert, dass wir ein solches Fablab (Fabrikationslabor) auch an unserer Schule umsetzen wollte", erzählt Doreen Scheler-Eckstein, die - mit Berger sowie Christian Pfadenhauer - Ansprechpartnerin des FWG-Labors ist. Dieses ist dabei lediglich ein Bestandteil einer umfassenden Mint-Förderung an der Schule; sind doch die Mint-Fächer - Mathematik, Informatik, Physik, Biologie und Chemie - ein wichtiger Bereich des FWG-Schulprofils. Mint-Förderung im Unterricht gibt es dabei im naturwissenschaftlich-technologischen Zweig in der achten bis zehnten Jahrgangsstufe sowie natürlich auch in den Mint-Fächern in den anderen Zweigen und Jahrgangsstufen.Besonders wichtig ist es der Schule, dass man jedes Jahr für die Oberstufe viele P- und W-Seminar-Angebote (Projekt-Seminare zur Studien- und Berufsorientierung und Wissenschaftspropädeutische Seminare) mit Mint-Profilfächern hat - sowie verschiedene Wahlmöglichkeiten außerhalb des regulären Mint-Unterrichts anbieten kann.So gibt es beispielsweise Begabtenförderungskurse in den Bereichen Informatik, Physik, Technik - etwa den Kurs für Hochbegabte "Be an engineer". "Wir konnten im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr Mint-Angebote machen, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen", freut sich Doreen Scheler-Eckstein, die an der Schule Informatik und Mathematik unterrichtet.Mit Angeboten wie auch dem FWG-Labor möchte man Schülern und Schülerinnen Technik begreifbar machen und den "Ingenieuren, Physikern und Informatikern von morgen" die Möglichkeit geben, sich mit modernen Hightech-Geräten auseinanderzusetzen. Die Schulleitung unterstützt uns jederzeit und stellte einen Raum für die Einrichtung einer offenen Hightech-Werkstatt zur Verfügung, deren Kern Geräte wie ein 3-D-Drucker samt 3-D-Scanner sowie ein Folienplotter und eine T-Shirt-Presse bilden.Werkzeuge, Messgeräte, Lötstation und Stromquelle werden bei Bedarf durch die Fachschaft Informatik zur Verfügung gestellt. Die Netz-AG von Klaus Berger beheimatet deshalb auch die Schüler des FWG-Labors. Bildbearbeitung, Design und Umsetzbarkeit auf die Technik sind dabei nur einige Aspekte, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen. "Wir Betreuer moderieren und beraten nur. Die Schüler sollen sich die Lösungen selbst durch Ausprobieren erarbeiten", bekundet die Lehrerin. Ein großer Vorteil des FWG-Labors sei es, dass ältere Schüler jüngere in Form eines Tutorensystems anlernten. Dabei begriffen diese, dass Lehren und Lernen das gleiche sei. Zugleich gewännen sie dadurch wertvolle soziale Kompetenzen."Wir verdienen nichts mit unserer Arbeit. Die Verbraucher zahlen lediglich die Unkosten", betont Scheler-Eckstein. Und die Idee verbreitet sich! Die Auftragsarbeiten häufen sich - so beispielsweise seitens der Schulband, des AK Sport, der Schulsanitäter, von Kollegen und Mitschülern aber auch - außerhalb der Schule - von Ministranten, einer Reitschule oder eines Pizza-Teams. Auch der 3-D-Drucker wird rege genutzt. Etliche FWG-Lehrkräfte gibt es mittlerweile als kleine Büsten, eingescannt, bearbeitet und ausgedruckt - so auch Christian Pfadenhauer. Wie dieser betont, versuche man mit der Mint-Förderung auch einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel in der Region zu leisten, indem man die Gymnasiasten Technik-affin machen möchte. Wichtig sei der Kontakt zu heimischen Firmen, wobei man erfreulicherweise schon Partner habe gewinnen können. "Wir suchen regionale Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk als Partner, um gemeinsame Projekte umzusetzen", wünscht sich Pfadenhauer. Da das technische Angebot noch ausgebaut werden soll, wäre man auch für Sponsoren sehr dankbar. Aller Voraussicht nach wird es im kommenden Schuljahr erstmals eine Technikklasse (analog zur Chorklasse) zur Förderung mathematisch-naturwissenschaftlich und technisch interessierter Schüler geben. Angestrebt wird auch eine Zertifizierung als Mint-freundliche Schule ( www.fwg-labor.de ). Auch das Pizza-Team Effelter gehört ihre neuen T-Shirts zu den "Kunden" des Technik-Labors.