Messestände waren stets belagert

von HEIKE SCHÜLEIN

Die Aussteller der ersten Berufsfindungsmesse präsentierten sich mit ihren Info-Ständen im ersten Obergeschoss der Maximilian-von-Welsch-Realschule. In mehreren Klassenzimmern im zweiten Obergeschoss wurden in Kurzvorträgen unterschiedliche Ausbildungsberufe näher erläutert. Dabei stellten die mitwirkenden Behörden, Institutionen, Firmen und Schulen ihre Berufsbilder vor und gaben Tipps für die richtige Bewerbung.



"Wir führen in der Realschule bereits seit einigen Jahren Berufsfindungstage durch, bislang aber nur für eine begrenzte Schülerzahl der Klassenstufe neun", erklärte Patricia Klemenz. Dabei hätten - so die Lehrerin - bisher Vertreter lokaler aber auch überregionaler Ausbildungsbetriebe sich an einem Vormittag in Vortragsveranstaltungen präsentiert. Diese jährlich stattfindenden Berufsfindungstage hatten zum Ziel, den neunten Klassen einen Durchblick in der Arbeitswelt zu verschaffen und erste Kontakte zu einem potentiellen Ausbildungsbetrieb zu vermitteln.



"Heuer nun haben wir die Messe erstmals erweitert. Wir wollten damit auch interessierten Schülern aus den Klassen acht und zehn wie auch Eltern die Möglichkeit geben, sich im persönlichen Gespräch an Messeständen zu informieren", betonte Klemenz, die hauptverantwortlich für die Organisation der Berufsfindungstage wie auch der erstmals abgehaltenen Messe zeichnet.



Im Rahmen der Messe fanden zwei Vortragsschichten statt, bevor schließlich der reine Messebetrieb lief. Um an den Ständen mit den jeweiligen Firmenvertretern erste Kontakte zu knüpfen, erhielten die Neuntklässler einen Laufzettel, anhand dessen sie Fragen zu den jeweiligen Ausstellern beantworten mussten - so beispielsweise auch zur Firma Wiegand-Glas.



Dort hatte der 14-jährige Jannik Holland vor den Osterferien ein einwöchiges Praktikum als technischer Produktdesigner absolviert. "Das hat mit viel Spaß gemacht. Ich finde den Beruf deshalb so interessant, weil man dabei sehr kreativ sein kann", verrät der Neuntklässler dem technischen Ausbildungsleiter Stefan Büttner wie auch Personalreferent Dominik Zwosta. Die Berufsfindungsmesse finden alle drei eine gute Sache. "Man kommt gut ins Gespräch, alles ist sehr locker", meint Zwosta. Wenn jemand so großes Interesse am Unternehmen zeige, so wie Jannik, und hier auch ein Berufspraktikum absolviere, sei das ein großer Vorteil. Bei Bewerbungen sei es immer gut, wenn man sich vorher schon kenne und bereits einen Eindruck vom Bewerber habe. Noten seien wichtig, aber nicht alleine ausschlaggebend. Erfreulicherweise erhalte sein Unternehmen insbesondere am Standort in Steinbach am Wald nach wie vor genügend Bewerbungen für die angebotenen Ausbildungsplätze. Dies komme aber nicht von ungefähr, sondern sei das Ergebnis vielfältiger Bemühungen um die Nachwuchsgewinnung - wozu eben auch die Teilnahme an solchen Messen zähle.



Der Stand von Wiegand-Glas befand sich dann auch wie alle anderen - durchwegs sehr ansprechend und informativ gestalteten - Stände größtenteils unter Dauerbelagerung. Gerne beantworteten die Firmenvertreter die Fragen der Realschüler wie auch deren Eltern.



Positives Resümee

Am Ende fiel das Resümee aller Beteiligten durchwegs positiv aus. "Wir sind überrascht vom tollen Zuspruch der Acht- und Zehntklässler, für die die Teilnahme ja freiwillig war. Auch viele Eltern waren dabei. Das haben wir in dieser Anzahl nicht unbedingt erwartet", freuen sich Realschuldirektorin Christa Bänisch und ihr Stellvertreter Matthias Klinke.