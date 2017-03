Menschen mit und ohne Behinderung kommen sich näher

von HEIKE SCHÜLEIN

"Unsere Schatzkisten-Party ist so etwas wie eine Kuppel-Party", lacht Tina Müller, als sie in ihrem Büro im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) der Caritas Lichtenfels in den Räumen der Offenen Behindertenarbeit strahlend das Plakat für die Party am 5. Mai von 18 Uhr bis 22.30 Uhr in der AC-Halle in Lichtenfels zeigt. Zum sechsten Mal findet diese Party für Menschen mit und ohne Behinderung nun schon statt - und das erste Mal unter ihrer Regie.



Die von Tina Müller betreute "Schatzkiste Franken" ist eine Partnervermittlung, die darauf spezialisiert ist, Menschen mit Behinderung zusammenzubringen. Mitorganisator der nunmehr bereits 6. Schatzkisten-Party ist das HPZ der Caritas in Lichtenfels, zugleich Träger der "Schatzkiste Franken".



"Im Prinzip ist das eine Party wie jede andere auch - also mit Musik und Tanz, sich kennenlernen und miteinander reden", meint sie. Die Steinbergerin war zwar im vergangenen Jahr bei der fünften Party schon dabei; diese war aber jedoch noch von ihrer Vorgängerin organisiert worden. "Ich habe mir damals die Abläufe angeschaut. Heuer bin ich erstmals alleine verantwortlich und ich freue mich riesig darauf und werde auch einige neue Ideen umsetzen", strahlt die Sozialpädagogin, der man deutlich anmerkt, dass ihr die Schatzkisten-Party - im wahrsten Sinne des Wortes - eine "Herzensangelegenheit" ist.



Wie es sich für eine Kennenlern-Party gehört, ist natürlich auch für eine romantische Atmosphäre gesorgt - beispielsweise mit entsprechender Dekoration mit vielen Herzchen und was sonst noch dazu gehört. An Gästen erwartet sie rund 200 Personen aus ganz Franken - Menschen mit und ohne Behinderung. Alle sind herzlich willkommen, gemeinsam Spaß zu haben. Der Eintritt beträgt lediglich drei Euro.



Erstmals Speed-Dating

Für das "Kuppeln" wird eigens eine Wand mit Steckbrief des oder der Suchenden aufgestellt. "Wenn sich jemand einen ausgeguckt hat, kann er sich beim DJ melden. Der ruft denjenigen oder diejenige dann auf, zur Stellwand zu kommen", erklärt sie. Natürlich kann man auch selbst miteinander ins Gespräch kommen, beispielsweise beim Tanzen - alles ganz zwanglos, so wie halt in anderen Discotheken oder Clubs auch.



Erstmals wird es ein Speed-Dating geben. Dabei werden die Männer in mehreren Runden von Tisch zu Tisch gehen, um die Frauen kennenzulernen. "Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt. Überhaupt finde ich die Schatzkiste eine sehr spannende Sache. Ich mache das wirklich sehr gerne", freut sich die Sozialpädagogin, die mit ihrer Schatzkiste für ein großes Gebiet - ganz Franken - zuständig ist. Im Bundesgebiet gibt es noch eine Reihe weiterer Schatzkisten, in Bayern jedoch ist die "Schatzkiste Franken" die einzige.



Und wie kann man sich nun diese Partnervermittlung vorstellen? "Das Angebot richtet sich ausschließlich an Menschen mit Behinderung und zielt auf keine finanziellen Gewinne ab", betont Tina Müller. Nach telefonischer Kontaktaufnahme kommen die Klienten in das Schatzkisten-Büro, damit die Sozialpädagogin sich ein erstes Bild von den Partnersuchenden machen und gegebenenfalls auch falsche Erwartungen ausräumen kann. In der Kartei erfasst werden Name, Alter, Arbeitsplatz sowie eine Selbstbeschreibung und ein Profil des gewünschten Mitmenschen. Bei Aufnahme fällt ein einmaliger Beitrag von zehn Euro an.



Die persönlichen Daten werden von ihr vertraulich behandelt, geschützt und nur nach vorheriger Zustimmung weitergegeben. Ein erstes Treffen möglicher Partner findet immer in Begleitung der Sozialpädagogin statt. Erst, wenn sich die Partnersuchenden sicher sind, können persönliche Daten weitergegeben und unbegleitete Treffen arrangiert werden. Weitere Kosten fallen nicht mehr an. Erfreulicherweise konnten auch schon einige Pärchen vermittelt werden.



Ein Grundbedürfnis

Nicht allein zu sein, sei - so Tina Müller - ein Grundbedürfnis. Auch Menschen mit Behinderung wünschten sich Freundschaft, Partnerschaft und Liebe. Das Thema Beziehung und Partnerschaft sei für sie ebenfalls wichtig und der Wunsch, einen Freund oder eine Freundin zu haben, groß.

Für die Schatzkisten-Partysucht Tina Müller dringend weitere Freiwillige, die sich im Bereich der Behindertenhilfe engagieren möchten - vor allem angehende Erzieher, Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen und Sozialpädagogen, die auch ein Ehrenamtszertifikat für die Mithilfe erhalten. Aber auch alle anderen Interessierten sind herzlich willkommen.



Ein Fahrdienst zwischen der Halle und dem Bahnhof ist möglich. Anmeldungen hierfür bitte bei der Schatzkiste Franken, Tina Müller, Schillerstraße 5, 96215 Lichtenfels, Tel: 0174 8387867 oder per E-Mail: schatzkiste-franken@caritas-bamberg.de .