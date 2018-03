Mehr Professoren für "Zukunftsdesign"

Vier weitere Lehrer





Eigeninitiative gefordert





Menschen und Technik



Studiengang

Dauer

Einschreibungen

Geht es nach den Vorstellungen des IHK Gremiums Kronach und Mitgründer des Innovations-Zentrums Region Kronach e. V., Hans Rebhan, so wird in Kronach neben dem Master-Studiengang "ZukunftsDesign" auch einen Bachelor-Studiengang "ZukunftsDesign" etabliert. Warum?Zum einen ist für den neuen Masterstudiengang "ZukunftsDesign" ein erster Hochschulabschluss, wie Magister oder Bachelor Voraussetzung. Zum anderen ist Hans Rebhan und sein Mitstreiter, der Geschäftsführer des Innovationscampus, Thomas Kneitz, an die Weiterentwicklung der Kreisstadt als Bildungsstandort gelegen. Das wurde bei einem Pressegespräch am Mittwochvormittag in dem Räumen des Innovationszentrums deutlich. Auch wurde mitgeteilt, dass ab Januar 2017 vier weitere Professoren den Studiengang mitbetreuen.Rund 40 Studierende, aufgeteilt in zwei Semestern, nehmen derzeit am im März 2016 eingeführten Studiengang "ZukunftsDesign" teil. Bei dem Gespräch erzählten Studierende und Professoren von ihren Erfahrungen.Die Vizepräsidentin der Hochschule Coburg, Professor Jutta Michel, bezeichnete "ZukunftsDesign" als einen Studiengang für regionale Weiterentwicklung. "Es war eine Wahnsinnsarbeit, ohne Leidenschaft wären wir nicht dahin gekommen, wo wir stehen. Studieninhalte sind Innovationstechniken, Leadership, Ethik, Werte, Kommunikation, Teamdynamik.Um was geht es nun bei dem Studiengang? Professor Kai Hiltmann, der die Studierenden mit betreut, sprach von einem neuen Weg. Demnach kommen alle Projekte von den Studenten, die aus unterschiedlichen Berufen kommen. Sie wählen schließlich drei Projekte aus. Es gehe zum einen um die Vermittlung von Fachwissen, aber auch um die menschliche Seite, um Ethik und um Werte.Der Sozialpädagoge, Heinz Rembor, ist ein Student. Der Sozialpädagoge arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Zuvor war er Erzieher für schwer erziehbare Jugendliche. Er hat Sozialwesen studiert. "Das hier ist etwas ganz anderes!". Der Studiengang "Zukunftsdesign" erfordere sehr viel Eigeninitiative. Für ihn trage dieser Studiengang beispielsweise dazu bei, wie man die unterschiedlichen Interessen auf einen Nenner bringen könne.Sein Kommilitone ist Martin Eisenreich. Der Wirtschaftsingenieur arbeitet bei Dr. Schneider. Die technische Entwicklung, so meint er, werde immer komplexer. Es gehe bei den immer schnellen werdenden Prozessen darum, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen.Beide betonten, dass jeder Studierende am Anfang andere Erfahrungen vorweisen konnte und andere Vorstellungen von einem Projekt hatte. Es galt, diese Gedanken auf den Nenner zu bringen."Ich bin richtig stolz", so Hans Rebhan. Der Landkreis tauche nun auf der Landkarte auch als Wissenschaftsstandort auf. Für ihn sei es ein Anliegen gewesen, die Hochschule Coburg und die Potenziale der Wirtschaft zusammenzubringen.Thomas Kneitz, der die Projektgruppe "Abfallvermeidung" begleitet, sprach von Studierenden in den unterschiedlichsten Lebens- und Hierarchiephasen. Der Studiengang sei wie im richtigen Leben, "man habe Rückschläge, müsse sich wieder aufrappeln und dann gehe es weiter!" Es geht um die Entwicklung von Menschen und Technologie. Es geht darum, dass der Mensch nicht vergessen wird, "denn sonst gibt es auf politischer Ebene Krach". Sein Lob galt der Hochschule Coburg. "Es ist ein erstaunliches Ergebnis, und danke für den Mut!"Stolz waren die Anwesenden, dass mittlerweile auch eine Studentin aus China in ihren Reihen ist. Sie erfuhr über das Internet vom Studiengang, zog nach Nordrhein-Westfalen und ist alle 14 Tage in Kronach bei ihren Kommilitonen.Zukunftsdesign wird mit dem Master of Arts (M.A.) abgeschlossen. Er ist berufsbegleitend studierbar.fünf Semester. Die Lernorte sind Kronach und Coburg.für das Sommersemester 2017 (Start: 15. März) sind vom 1. Dezember 2016 bis 25. Januar 2017 auf hs-coburg.de möglich.