Marterla für den Pestheiligen

Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, als versprengte Horden plündernd, brandschatzend und mordend den geschundenen Menschen im Frankenwald alle Hoffnung raubte. Zu unsäglichem Leid, Hunger und Krankheit gesellte sich auch noch die Pest, der Schwarze Tod.

Wehrlos waren die Menschen dieser fürchterlichen Seuche ausgeliefert. Jeder musste damit rechnen, das nächste Opfer zu sein. In Kronach hielt in den Jahren 1626 und 1634 der Schwarze Tod seinen Einzug und beinahe jedes Haus zollte den schrecklichen Tribut. Die Hälfte der damaligen Einwohnerschaft fiel der Epidemie zum Opfer. In der Chronik heißt es: "Das öffentliche Leben war fast erstorben und ein durchziehender Schäfer ward dadurch so wehmütig gestimmt, dass er seine Schalmei ertönen ließ; zwei Kinder traten zum Spielmann hinzu und tanzten um ihn herum. Fürwahr ein Totentanz!"

Mit teuflischer Besessenheit habe die Pest auch in Zeyern gewütet. Man habe die Leichen der Verstorbenen nicht alle im Kirchhof beerdigen können. Die Toten seien deshalb hinter den Scheunen im Dorfacker verscharrt worden. Im Jahr 1634 schreibt der Chronist: "Eine unheimliche Stille lastet auf Gärten und Fluren. Alle Tore sind geschlossen und aus keinem Schlot steigt Rauch; überall Totenstille. Kühe und Ochsen hungern im Stalle, ihr Brüllen ist der einzige Laut des Lebens. Der Schein der Sonne ist blass, der Schatten der Nacht gefürchtet. Die Felder sind verwildert und unfruchtbar, Wasser und Wind todbringend. Man verhängt die Fenster und verrammelt die Türen. In den ungelüfteten Stuben hat die Seuche doppelt leichtes Spiel. Schon seit Tagen werden im Friedhof keine Toten mehr begraben. Manche sterben schon beim Anblick der grässlich zugerichteten Leichname."



Blanker Horror

Außerdem wird berichtet, dass Leute bereits beim Niesen tot umgefallen seien. Aus dieser Zeit stamme wohl der gottgefällige Ausdruck: "Helf Gott, dank Gott!" Die von blankem Horror und Entsetzen gequälten Menschen jener Zeit suchten und fanden Trost und Zuflucht beim heiligen Sebastian, der selbst das Martyrium erleiden musste. Der Legende nach ließ ihn der römische Kaiser Diokletian wegen seines christlichen Glaubens von Bogenschützen niederschießen. Da er diese Folter überlebte, bevor er mit Knüppeln erschlagen wurde, rief man den Märtyrer bei Pestzeiten um Hilfe an, weil die Pfeile seines Martyriums, wie auch die Pest selbst als Strafe Gottes und als Sinnbild unberechenbaren, göttlichen Zornes galten.



Volkstümliche Verehrung

"O heiliger Sebastian, wir rufen dich ganz tröstlich an, hilf uns allzeit in aller Not, wend ab die Pest und jähen Tod", heißt es in der Fürbitte. Den Nothelfer ehrt man noch heute mit Dankgottesdiensten und Lichterprozessionen. In Rothenkirchen, Birnbaum, Steinwiesen, Zeyern, Wallenfels und Neuengrün wird die Tradition aufrechterhalten. Die Kronacher Bürger wallten früher an den 14 Stationen hinauf zur Kreuzbergkapelle und die Dörnacher ließen in der Oktav ein feierliches Sebastiani-Amt in Zeyern halten. Alte Leute erinnern sich, dass an Sebastiani die Familien gefastet haben, "bis die Sterne am Himmel standen".

Die volkstümliche Verehrung des Pestheiligen führte dazu, dass es seit dem Spätmittelalter kaum eine Kirche ohne Bild oder Figur des an einen Baum gefesselten und mit Pfeilen durchbohrten Märtyrers gibt. An den heiligen Sebastian erinnern altehrwürdige Sandsteinmarterla in Friesen, Steinwiesen und der Winterleithen. Auf dem Einödhof hoch über der Wilden Rodach hat man ihm seinen Ehrenplatz neben dem Herrgottswinkel bewahrt. "Nach Fabian und Sebastian sollte kein Holz mehr gefällt werden", sagt der Austragsbauer und ehemalige Holzmacher. Die Bauernregeln bestätigen es: "Fabian und Sebastian lassen den Saft in die Bäume gahn" aber auch "An Fabian und Sebastian fängt oft erst recht der Winter an."