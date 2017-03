Kronach: Mann prallt nach Schwächeanfall mit Pkw gegen Lichtmast am Südkreisel

Am Freitagmittag ist ein Autofahrer am Ortseingang Kronach in die Schutzplanke geprallt. Anschließend fuhr er quer über die Fahrbahn und prallte gegen einen Lichtmast. Laut Polizei hat der Mitte 20-jährige Mann aufgrund eines Schwächeanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.



Der Verkehrsunfall ereignete sich um circa 11.45 Uhr auf der B173 direkt nach dem Kronacher Südkreisel in Richtung Stadt. Der Fahrer kam aus Richtung Küps. Durch den Aufprall verklemmten sich die Fahrzeugtüren, weshalb die Feuerwehr Kronach den Fahrer aus seinem Auto befreien musste.



Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in die Frankenwaldklinik Kronach eingeliefert. Das Unfallauto musste abgeschleppt werden, es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von circa 5000 Euro.