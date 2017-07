Küpser Schule wird zum "Haus der kleinen Forscher"

von HEIKE SCHÜLEIN

Sorgfältig geben Tobias und Marc fünf Teelöffel kaltes Wasser und einen Teelöffel Kartoffelstärke in ein Schraubdeckelglas und rühren die Flüssigkeit um. Dann zünden sie ein Teelicht an und stellen ein Stövchen darüber, worauf sie das Glas stellen. 15 Minuten wird die Flüssigkeit erhitzt - so lange, bis eine wabbelige Masse entsteht. "Wenn ihr das erkalten lasst, habt ihr einen tollen Kleber, mit dem man besonders Papier gut kleben kann", erklärt Marc den um das Experiment herum versammelten Schülern.



Nur fünf Schulen in Oberfranken

Tobias und Marc sind zwei von vielen "Nachwuchs-Wissenschaftler". Viele solcher Experimente waren in den Vergangenheit in der Küpser Schule durchgeführt worden. So viele, dass sie nun für diesen Forschergeist mit der Plakette "Haus der kleinen Forscher" belohnt wurde. Damit gehört die Küper Bildungserinrichtung zur Gruppe von nur drei Schulen im Landkreis, die diese Auszeichnung tragen. In Oberfranken gibt es rund 70 zertifizierte Einrichtungen, davon 67 Kitas sowie fünf Schulen.



Entsprechend groß war die Freude bei der Küpser Schulfamilie. Die Urkunde und die Zertifizierungsplakette wurden am Freitag im Beisein vieler Ehrengäste von IHK-Vizepräsident Hans Rebhan überreicht. Entgegen genommen wurde sie von Rektorin Silvia Krüger sowie der "Forschungs-Leiterin" Heidi Kern.



Laut Rebhan ziele die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Initiative darauf ab, Kinder bereits in frühen Jahren für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern und somit frühzeitig die Weichen für den benötigten Fachkräftenachwuchs zu stellen.



Er wird regelmäßig geforscht

Dieses Engagement liege der IHK sehr am Herzen, daher unterstütze man dies mit dem "Haus der kleinen Forscher". Seit dem Schuljahr 2016/17 werde an der Küpser Schule regelmäßig einmal wöchentlich geforscht. Als Zeichen seiner Anerkennung überreichte er der Schule ein Planetarium als Geschenk.



Mit dem "Haus der kleinen Forscher" wolle man, so Rektorin Silvia Krüger, insbesondere die natürliche Neugier Kinder wecken und ihnen durch fragen und forschen dabei helfen, die Welt zu entdecken und nachhaltig mit zu gestalten. Im Vordergrund stünden dabei die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Natur und Technik.



Dass deren Förderung an der Schule so umgesetzt werden könne, verdanke man in erster Linie Heidi Kern als Motor, Umsetzerin und Leiterin der Forschungen. Funktionieren könne dies aber nur mit Unterstützung der lokalen Bündnispartner beziehungsweise der Initiative "Haus der kleinen Forscher", die beispielsweise Fortbildungen der Lehrkräfte ermögliche, das Material zur Verfügung stelle sowie auch viele gute Ideen.



Zunächst nur für Kindergärten

Wie Kern ausführte, sei sie auf die Initiative durch den Forscherkoffer des Kindergartens St. Jakobi-Strolche Küps aufmerksam geworden. Damals sei das Projekt jedoch nur für Kitas bestimmt gewesen, bevor das "Haus der kleinen Forscher" kurze Zeit später den Grundschulen vorgestellt worden sei. Seitdem habe sie viele Workshops besucht.



In Kooperation mit dem Kiga habe die Schule einen Forscher-Elternabend gestaltet. Man biete Stationen bei Schulfesten an und die Kiga-Kinder kämen in die Forscher-Werkstatt der Schule. "2016 haben wir das erste Mal Forschertage zu den Themen Luft und Wasser durchgeführt. Diese Mal dreht sich alles um den Werkstoff Papier, das Bauen und Konstruieren, aber auch das Experimentieren", erklärte sie.



Das Schöne beim Forschen sei, so Schulamtsdirektor Uwe Dörfer, etwas selbst machen, ausprobieren und dabei auch einmal Fehler machen zu dürfen. Mit der Begeisterung für die MINT-Fächer könne man nicht früh genug anfangen.



Stellvertretender Landrat Bernd Steger und die Zweite Küpser Bürgermeisterin Helga Mück sind sicher, das Kinder von Natur aus neugierig seien und den Phänomenen des Alltags und der Natur offen gegenüber ständen.



Laut Steger fördere Forschen und Experimentieren nicht nur des Interesse für die MINT-Fächer, sondern stärke Sprache, Sozialverhalten, Feinmotorik, lösungsorientiertes Handeln, Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein.



"Nicht das, was im Lehrplan steht, sondern das, was darüber hinausgeht, macht am meisten Spaß und bleibt einem später in Erinnerung", sagte Mück.



Für die musikalische Umrahmung der Zertifizierungsfeier, zu der auch die St. Jakobi-Strolche gekommen waren, war der Chor der Klasse 3 a zuständig. Die Forschertage an der Küpser Schule finden noch bis Dienstag statt.