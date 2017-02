Küche von Senioren-Ehepaar in Seibelsdorf fängt Feuer

Im Marktrodacher Ortsteil Seibelsdorf hat am Dienstagmittag eine Küche in einem Wohnhaus gebrannt. Wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung kam ein älterer Mann vorsorglich ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben war die Brandursache ein technischer Defekt.



In dem Haus wohnen zwei Senioren. Das Ehepaar hatte das Feuer selbst bemerkt und den Notruf getätigt. Um 11.23 Uhr traf die Feuerwehr ein. Zu dieser Zeit sei das Feuer bereits aus gewesen, erklärt Kreisbrandmeister Hans Stumpf. Aber das Erdgeschoss sei komplett verraucht gewesen. Die beiden Anwohner hätten im Freien gestanden.



Mit Atemschutzausrüstung und Wärmebildkamera im Einsatz

Ein Trupp von zwei Feuerwehrleuten ging mit Atemschutzausrüstung und Wärmebildkamera in das Wohnhaus. Die Feuerwehr konnte die Küchenzeile im Erdgeschoss als Brandherd ausmachen. Daraufhin öffneten die Einsatzkräfte die Fenster. Die Feuerwehr nutzte einen Überdruckbelüfter, mit dem Luft in den Raum geblasen wurde, damit der Rauch abzog, wie Stumpf erläutert. Feuerwehrleute trugen anschließend die vom Brand zerstörten Teile der Küchenzeile aus dem Wohnhaus.



Älterer Herr war starkem Rauch ausgesetzt

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr sei der Bewohner noch in der verrauchten Küche gewesen, um das Feuer zu löschen. Weil der ältere Mann dadurch dem starken Rauch ausgesetzt gewesen sei, sei er zur Beobachtung ins Krankenhaus gekommen, erklärt Andreas Kristek vom Bayerischen Roten Kreuz. Ein Notarzt untersuchte auch die Seniorin auf eine mögliche Rauchgasvergiftung.



"Der Frau geht es gesundheitlich gut", sagt Polizeiobermeister Schnapp aus Kronach. Der Einsatz endete gegen 12.20 Uhr. Laut Polizei war ein technischer Defekt an der Dunstabzugshaube schuld an dem Brand.