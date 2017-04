Kronach: 32-Jähriger fasst Frau an den Busen

Laut Polizei hat am Sonntagmorgen ein 32-jähriger Mann aus Stockheim in einer Kronacher Kneipe einer Frau an den Busen gefasst. Es kam zu einem heftigen Streit.



Die Tat habe nicht nur der 43-jährigen Kronacherin missfallen. Auch ihr 50-jähriger Begleiter hätte etwas dagegen gehabt, teilt die Polizeiinspektion Kronach mit. Daraufhin sei es zu einem heftigen Streit der Beteiligten gekommen, der auch noch vor dem Lokal weiter fortgesetzt wurde. Alle Beteiligte seien deutlich alkoholisiert gewesen.