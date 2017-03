Kreis Kronach: Auto gerät ins Schleudern, überschlägt sich und prallt gegen Baum

Freitagmorgen befuhr ein 41-jähriger Mann die Bundesstraße 85 von Steinbach a.Wald in Richtung Pressig. Kurz vor Förtschendorf kam er auf Grund glatter Fahrbahnstellen ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn und stieß zunächst gegen einen Leitpfosten. Dies berichtet die Polizei.



Anschließend überschlug sich das Fahrzeug einmal und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in die Frankenwaldklinik Kronach gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.