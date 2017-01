Klaus Schwaiger: ein Anschlag in Coburg

von DOMINIC BUCKREUS

Ein Tschetschenischer Freiheitskämpfer hat zwischen Lahm und Poppendorf im Landkreis Coburg einen Transporter in die Luft gejagt. Zusammen mit einem ehemaligen Polizisten aus Coburg schoss er den Wagen mit einem Granatwerfer auf der B 4 ab. Die beiden nahmen mehrere Koffer aus dem Transporter. Davon war einer gefüllt mit Plutonium, genug um eine Bombe zu bauen. Die Leiche des Coburgers wurde wenig später in einer Wiese, nahe dem Tatort gefunden.



"Diese Szenerie ist mir einfach durch den Kopf gegangen", sagt Klaus Schwaiger über den Beginn seines zweiten Buches "Der Anschlag - Ein Coburg-Krimi". Dass der Transporter auf seinem Weg in die Hauptstadt ausgerechnet in Coburg auftaucht, sei purer Zufall. Dieser bringt dann das große Weltgeschehen in die beschauliche Vestestadt.



Knapp zwei Jahre hat der Mittelschullehrer aus Neundorf bei Mitwitz an seinem Werk gearbeitet, jeden Abend eine gute Stunde am Schreibtisch verbracht. Dabei auch viel im Internet recherchiert: über Waffen, Bomben, den Tschetschenienkrieg. "Die Sachzusammenhänge im Buch haben schon Hand und Fuß", sagt er.



Beim Zweiten wird's leichter

Einen Plan für seine Kriminalgeschichte habe er zu Beginn aber nicht gehabt. "Wie es ausgeht, habe ich am Anfang noch nicht gewusst", sagt er. Schwaiger hat die Idee mit dem Überfall auf den Transporter einfach immer weiter gesponnen.



Immerhin sei er diesmal drangeblieben, wie er sagt. Für seinem Erstling "Reggae in KC" habe er noch mehr als sechs Jahre gebraucht. Zeitweise lag das Manuskript im Schrank, dann hat er geschrieben, dann habe er wieder einen Durchhänger gehabt. "Das zweite Buch ging lockerer von der Hand", sagt Schwaiger.



Da der Vorgänger in Kronach spielt, versetzte Klaus Schwaiger die Handlung seines neuen Werks nach Coburg. Als "ausgleichende Gerechtigkeit", sagt der Mitwitzer, dessen Vater aus dem Nachbarlandkreis stammt. Woanders hätte es seiner Meinung nach auch wenig Sinn gehabt: "Wenn ich das in einer Großstadt mache, wer soll das lesen? Das machen doch schon genug Autoren." Der Hobby-Autor hofft, mit etwas Lokalkolorit die Leser eher begeistern zu können.



Gefechte in Coburg

Die große Welt muss aber trotzdem in seiner Geschichte zusammenkommen. "Ich versuche immer, diese Tom-Clancy-weltumspannende Maschinerie mit einzubringen und auf die Lokalebene herunterzubrechen", erklärt der Thriller- und Action-Fan.



Auf der Lokalebene ermittelt dann der Coburger Hauptkommissar Oppel auf eigene Faust, neben dem LKA aus Nürnberg. Er stößt dabei auf internationale Gefechte, ausgetragen Mitten in Coburg.



Das Buch ist zwar erst seit wenigen Wochen im Handel, Klaus Schwaiger hat aber bereits eine Idee für sein drittes Werk: Ein Flugzeug soll in Coburg abstürzen. Dabei soll auch die Hochschule eine große Rolle spielen.





Das Buch "Der Anschlag - Ein Coburg-Krimi"

"Der Anschlag - Ein Coburg-Krimi" ist seit dem 20. Dezember in ausgewählten Buchhandlungen der Region erhältlich.



In Kronach im Roseneck, Lesezeichen und in der Weka.



In Mitwitz in der Buchhandlung Nikol Rüger und der Postfiliale Stüpfert.



Das Buch hat aktuell eine Auflage von 500 Exemplaren und kostet 9,90 Euro.



Eigenverlag Klaus Schwaiger hat sein Buch selbst verlegt. Nur bei der Gestaltung des Buchcovers hat ihm ein Studienfreund seiner Tochter geholfen.