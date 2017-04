Kita am Kreuzberg lädt zum Mitsingen ein

von HEIKE SCHÜLEIN

Kronach"Du hast uns deine Welt geschenkt", "Laudato si", "Mit Jesus in dem Boot" - So stimmgewaltig wie am Freitagnachmittag wird der Herr in der Kronacher Stadtpfarrkirche nicht jeden Tag gepriesen. Die Jungen und Mädchen sowie Erzieherinnen der katholischen integrativen Kindertagesstätte am Kreuzberg hatten zum Kinder-Mitmachkonzert mit religiösen Liedern eingeladen.



Gotteshaus war "erfüllt"

Und diese Einladung wurde offensichtlich gerne angenommen. Das Gotteshaus war gleich in mehrerer Art und Weise "erfüllt" - mit zahlreichen kleinen Sängern und Sängerinnen und deren Eltern, vor allem aber mit Fröhlichkeit und Heiterkeit. Die schönen Lieder wärmten die Herzen und gingen ins Innere, in die Seele.



"In unserer Kita singen wir jeden Tag mit den Kindern", erklärte eingangs Kita-Leiterin Maria Bassing, die sich sehr über den tollen Zuspruch freute. Musik vermittle Lebensfreude und Glücksgefühle - und das stecke einfach an. Daher habe man auch das Motto "Freude steckt an" für das Konzert gewählt, für das die Mitarbeiterin Beatrix Porzelt die Idee hatte und auch hauptverantwortlich für die Umsetzung war.



Begeisterung sprang über

Bassing lud alle Besucher ein, gemeinsam mit zu singen, zu klatschen und zu tanzen - und die vielen Besucher ließen sich nicht lange bitten. Ohne Anlaufzeit war "Klein und Groß" gleich voll dabei. Es waren Lieder wie "Freude steckt an", "Du bist immer da" oder auch "Gott vergisst seine Kinder nicht", bei denen wie von selbst die Freude und Begeisterung für die Musik übersprangen.



Während die Kleinen die Lieder größtenteils auswendig konnten, wurden die Liedertexte für die Erwachsenen zum Mitsingen an eine große Leinwand im Altarbereich projiziert. Jeder Zuhörer fühlte sich als Beschenkter bei diesem Konzert - beschenkt vom besonderen Zauber der kindlichen Stimmen, der überwältigenden Frische des Klangs und dieser Lebensfreude: Es ist Musik, die von Herzen kommt und zu Herzen geht.



Das geht nicht nur ins Ohr, sondern auch unter die Haut. Nicht nur bei den Kids, auch bei ihren stolzen Eltern, Großeltern und weiteren Zuhörern gab es dann auch jede Menge lächelnde Gesichter, klatschende Hände und wippende Füße zu sehen. Mitmachkonzert heißt nicht, einfach in den Kirchenbänken sitzen und die Darbietungen der Kinder bewundern. Bald wurde allen deutlich, wie wörtlich der Begriff Mitmachen im Namen des Konzerts gemeint war.



Alle machen mit

Bei den Gesangsstücken wurden alle integriert - von den Kleinsten aus der Krippe bis zu den Vorschulkindern, die im September in die Schule kommen. In verschiedenen Gruppen boten diese überwiegend schwungvolle, fetzige Lieder dar, bei denen so richtig die Post abging. Es gab aber auch Momente der Ruhe und der Nachdenklichkeit, eingängige Melodien, die in kindgerechter Weise von der Freude am Leben und dem Glück, von Gott im Alltag begleitet zu werden, berichten.



Zu hören gab es fröhliche Ohrwürmer wie beispielsweise "Du hast uns deine Welt geschenkt" oder auch "Halle lu", angestimmt von den jüngsten Akteuren des Nachmittags, den Krippen-Kindern, aber auch etwas ruhigere Lieder wie beispielsweise "Du bist immer da", "Gott hat einen Plan für dich" oder "Der Tempel Gottes". Und schließlich sangen die Kinder auch noch "Volltreffer", das ihnen selbst gewidmet war; schließlich sind sie ja Gottes größter Volltreffer.



Chorgesang, Gebete und Gedichte

Bereichert wurde das Konzert, bei dem auch Gedichte vorgetragen und gemeinsam gebetet wurde, vom Kinderchor "Die Schreihälse". Unter Leitung von Gemeindereferent Andreas Roderer gab dieser "Hallo, Ciao, Ciao" zum Besten. Und auch das Personal sowie einige Eltern hatten ihren großen Auftritt, als sie in einem kleinen Chor für die Kinder das Segenslied "Gottes guter Segen" anstimmten.



Begeistert war auch Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber, der allen Mitwirkenden dankte. Der Regionaldekan segnete auch die kleinen Kreuze, die die Kinder und Besucher als kleines Andenken mit nach Hause nehmen durften. Am Ende wurde es richtig eng im Altarraum: Denn alle Kinder zusammen sorgten mit dem Lied "Gott schuf die Welt" für den stimmungsvoll-fröhlichen Schlusspunkt des Konzerts.