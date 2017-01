Keine Winterreifen: Pkw landet in Dörfles im Gebüsch

von DOMINIC BUCKREUS

Der Wintereinfall in Kronach am heutigen Montag ist einem Pkw-Fahrer zum Verhängnis geworden. In Dörfles ist er gegen 9.45 Uhr von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen im Gebüsch gelandet.



Nach ersten Informationen vom Kronacher Polizeisprecher Christopher Hartmann vor Ort war ein älterer Herr von Kronach kommend in Richtung Friesen unterwegs. Die schneebedeckte Straße befuhr er mit seinem dunkelgrünen Pkw der Marke Suzuki allerdings noch mit Sommerreifen. Ein schwerwiegender Fehler, denn das sei wohl die Hauptursache für den Unfall gewesen, so Hartmann. Nach eigenen Angaben sei der Fahrer zumindest nicht zu schnell gefahren.



Der Mann kam mit seinem Wagen kurz nach dem Ortseingang Dörfles auf der St2200 in Richtung Friesen fahrend von der Fahrbahn ab. Der Wagen schlitterte nach rechts über den Straßengraben und den Radweg und landete in einem Gebüsch. Der Pkw kippte dabei und blieb auf der Fahrerseite liegen.



Laut Hartmann sei der Fahrer wohl unverletzt, wurde aber dennoch in die Helios-Klinik nach Kronach gebracht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei vor Ort rund 3000 Euro. Der Verkehr wurde nicht beeinträchtigt.