Kantor der Dresdner Frauenkirche begeistert in Kronach

von HEIKE SCHÜLEIN

21 Konzerte in fünf Tagen, 137 verschiedene Werke an 22 unterschiedlichen Orgeln. Es war ein wahres Mammutprogramm, das Matthias Grünert - seit 2005 Kantor der Dresdner Frauenkirche - bei seiner Orgelfahrt vom 5. bis 9. Juli durch Oberfranken und Westthüringen absolvierte.



Mit seiner musikalischen Erlebnisreise will der Organist die unverwechselbare Einzigartigkeit und die unbeschreibliche Vielfalt der "Königin der Instrumente" erlebbar machen, wobei kein Instrument dem anderen gleicht. Einige Orgel sind ihm fast schon vertraut; andere zumindest bekannt, denn vor Jahren gespielt. Die allermeisten aber sind ihm Neuland.



Abhängig von der Architektur des Raumes, der Kunstfertigkeit des Erbauers, der musikalischen Stilepochen und der Kunst des Organisten, die passende Registrierung zusammenzustellen, entstehen in den einzelnen Konzerten sehr individuelle Klangerlebnisse. Nichts wiederholt sich. Jedes Konzert ist individuell auf das jeweilige Instrument abgestimmt - so auch beim Gastspiel am Freitagabend in Kronach.



In der Christuskirche war es die 1861 erbaute romantische Steinmeyer-Orgel, die die zahlreichen Besucher anlockte. Mit ihrer großen Klangvielfalt und ihren technischen Möglichkeiten eröffnet die vom Orgelbaumeister Edgar Töpfer aus Albertshofen intonierte Orgel jedem Spieler eine große Freude. Der aus Franken stammende Organist zeigte sich dann auch hellauf begeistert von der Spielweise und Klangqualität.



Lob voller Berechtigung

Dass dieses Lob seine volle Berechtigung hat, bewies gleich der Auftakt seines Konzerts in Form von Felix Mendelssohn-Bartholdys betörend schöner Sonate Nr. 2 c-Moll op 65/2. Mit dem anspruchsvollen Meisterwerk, das wie geschaffen für die Konzeption der Orgel erscheint, entführte der Kantor in eine verwunschene, romantische Klangwelt. Ideal auf die Möglichkeiten und das farbenreiche Ausdrucksspektrum der Orgel zugeschnitten war auch die fast pianistische Sonate Nr. 4 a-Moll op 98 "Tonus Peregrinus" von Joseph Gabriel Rheinberger, dargeboten mit viel Einfühlvermögen und hoher Präzision. Langer und anhaltender Applaus spiegelte den Dank der Zuhörer wider. Belohnt wurden diese dafür mit einem Meisterwerk aus Mendelssohns Feder, seinem zauberhaften Präludium in G-Dur, das dem Konzert wahrlich die Krone aufsetzte. Beeindruckend war dabei nicht nur das famose und glänzend beherrschte Spiel des Organisten, sondern auch dessen Frische. Scheinbar völlig ermüdungsfrei hatte er ja an diesem Tag bereits zuvor die Basilika Vierzehnheiligen, die Pfarrkirche St. Kilian Staffelstein sowie die Schlosskirche in Burgkunstadt-Ebneth, zum Klingen gebracht - und das alles innerhalb von sechs Stunden.



Respekt gezollt

Hierfür zollte auch Dekanatskantor Marius Popp dem Organisten größten Respekt. Sich im eineinhalb Stunden-Takt auf immer neue Orgeln einzustellen, sei eine große Herausforderung. Besonders freute er sich auch über die vom Orgelvirtuosen dargebotene Sonate von Rheinberger, war dieser doch ein Schüler von Johann Georg Herzog, geboren in Schmölz und aufgewachsen in Hummendorf.



Der Eintritt zu allen Orgelfahrt-Konzerten - so auch in Kronach - war frei. Finanziert wird das Projekt durch Sponsoren und freiwillige Spenden. Die beiden Abschlusstage am Samstag und Sonntag waren Konzerten in Thüringen vorbehalten. Dazugehörten auch mehrere Auftritte in der Lutherstadt Eisenach.