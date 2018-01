"Jemand muss es ja machen"

Es ist ein beeindruckendes Baudenkmal, das sich den Gläubigen eingangs des Steinberger Friedhofes auftut. Hier, auf dem hoch aufragenden Schlossberg mit den beiden ehrwürdigen Pfarrkirchen St. Pankratius, befindet sich das Ehrenmal für die gefallenen und vermissten Söhne Steinbergs, die im 1. Weltkrieg sowie unter nationalsozialistischer Herrschaft ihr Leben für ihr Heimatland gegeben haben. Die zu ihren Ehren errichtete Gedenkstätte ziert das ganze Jahr über ein liebevoll gestalteter Blumenschmuck, gerade auch im November mit seinen vielen Gedenktagen: Allerheiligen, Allerseelen, dem Volkstrauertag sowie - an diesem Sonntag - dem Totensonntag.

Verantwortlich für die sorgsame Pflege der Anpflanzung und das Sauberhalten des Umfelds zeichnet für die Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) Steinberg seit vielen Jahren Anneliese Munzer. "Ich habe zunächst zwei oder drei Jahre mitgeholfen, als meine Mutter Rosa Wich sowie Hedwig Zettl und Margareta Angles noch das Ehrenmal pflegten", erinnert sich die Steinbergerin.

Nachdem ihre Mutter nunmehr 83 Jahre alt ist und die beiden anderen Helferinnen mittlerweile verstorben sind, übt sie dieses Ehrenamt nun schon viele Jahre alleine aus. Hierzu zählen insbesondere drei jährliche Anpflanzungen im Frühjahr, Sommer und Herbst, wofür sie sich immer etwas Neues einfallen lässt. "Es ist nie der gleiche Blumenschmuck, sondern jedes Mal etwas anders", erzählt die 63-Jährige, zu deren Aufgaben - neben der Bepflanzung - auch das tägliche Gießen sowie Unkrautjäten zählt. Heuer gestaltete sie beispielsweise die herbstliche Beet-Bepflanzung unter anderem in Form von aus Kieferspitzen angeordneten Kreuzen, die silbrig gespritzte Ginsterzweige zieren oder auch von Nordmanntannen umhüllte Erikastöcke. Die Kosten für den Blumenschmuck übernimmt jedes Jahr ein anderer örtlicher Verein. Die Nordmanntanne sowie anderes Grün erhält die KSK dankenswerter Weise als Spende von der Familie Anja und Dieter Müller aus der Schafhut.



Abschüssige Lage

Die Gedenkstätte - sechs Gedenksteine mit den eingemeißelten Namen der Gefallenen und Vermissten, das große Steinkreuz und der Stein mit der Inschrift: "Ich der Herr aber ging vor dir vorüber und sah dich in deinem Blute liegen und sprach zu dir, du sollst leben" - umgibt vorne ein Beet und dahinter ein Hanggrundstück. Dass deren Pflege sehr arbeits- und zeitaufwändig ist, liegt nicht nur an der abschüssigen Lage, sondern auch an den stark verwurzelten Sträuchern und Bodendeckern.

Die Anlage muss von wucherndem Unkraut befreit und in allen Ecken gründlich gerecht werden. Zudem müssen die Sträucher und die Buchshecke entsprechend in Form geschnitten werden. Warum Munzer dieses Ehrenamt ausübt, dafür gibt es mehrere Gründe.

Zum einen leistet sie damit gerne einen Beitrag zum ehrenden Gedächtnis der Opfer. "Zum anderen mache ich es auch der Kameradschaft zuliebe. Jemand muss es ja machen", meint die 63-Jährige, der der KSK-Vorsitzende Johannes Baier für ihr langjähriges Engagement ein großes Lob zollt.



"Urschlacht des Jahrhunderts"

Der Vorsitzende hält die Gedenktage für enorm wichtig, um des Tods und Leids aller durch Kriege und Gewaltherrschaft betroffener Menschen zu gedenken. Aus diesem Grund erfolgte auch am Volkstrauertag die alljährliche Kranzniederlegung am Ehrenmal. Dabei wurde zudem die neu restaurierte Fahne der Kameradschaft durch Pater Waldemar eingeweiht. Dass Krieg nur Opfer kenne und welche persönlichen Verluste, Not und Elend Krieg nach sich zögen, werde - so Baier - gerade heuer deutlich, wenn sich das geschichtsträchtige Jahr 1916 mit der furchtbaren Schlacht um Verdun zum 100. Mal jährt. Die "Urschlacht des Jahrhunderts" gilt als die schrecklichste im Ersten Weltkrieg an der Westfront zwischen Deutschland und Frankreich.

Dass diese und alle anderen Gräueltaten nicht in Vergessenheit gerieten, ist Baier wie auch Munzer ein großes Anliegen. Wie sie ausführen, soll 2017 das Umfeld des Kriegerdenkmals neu angelegt und dabei insbesondere pflegeleichter gestaltet werden. Hierfür sollen unter anderem die zu groß gewordene Buchshecke und der große Lebensbaum entfernt werden.