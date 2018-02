Unter der Regie sowie Organisation von Michael Hammer, Gertrud Schubert und Norbert Schülein spielt die Theatergruppe Steinberg am Freitag und Samstag, 26., und 27. Februar, sowie am Samstag, 5. März, in der Kronachtalhalle das Lustspiel "Dä Reigschlaaft". Das Theaterstück des unvergessenen Heimatdichters "Bauern Andres", dessen Todestag sich 2014 zum 50. Mal jährte, spielt in der guten Stube beim Bäckermeister Weiß um das Jahr 1900. Über dessen Inhalt soll an dieser Stelle nicht so viel verraten werden. Nur so viel: Das Liebeskarussell dreht sich gewaltig!



Witwer und Bäckermeister Melchior Weiß (Marcus Reißig) betreibt zusammen mit seiner Tochter Rosl (Barbara Lang), seiner Schwester Rosa (Gertrud Schubert) und seinem Gesellen Görch (Rüdiger Baierlipp) eine Bäckerei in Kronach. Melchiors drei Basen (Miriam Weiß, Lotte Weber und Simone Porzig) beschließen, dass es das Beste wäre, wenn der Witwer "widde heiretn töit". Sie bestimmen eine der drei Basen, Lena (Simone Porzig), die halt des Opfer "breng müss".



Indes taucht nach 25 Jahren der Kaufmannssohn aus Mainz, Gerhard (Dietmar Scheider) - ein alter Freund vom Melchior - auf. Der "Reigschlaaft" ist noch gut bekannt von damals und bei den Frauen nicht beliebt. Der Grund dieser Abneigung ist "sei Sprouch", weswegen er für die Kroniche wie "a Auslände" ist: "Wä nije blaude ko wie a Kroniche, is ka Kroniche und denn möing die Mala nije - owe deff'n na nije moich, walls die Alt'n nije leidn." Rosa und Gerhard hatten sich damals ineinander verguckt gehabt, aber die liebe Verwandtschaft "hot nijet ehe geruht, biss der Käl ausn Haus gejoucht wo".



Auch Jakob Flöhlein (Günter Schülein) - ebenfalls Geschäftsmann aus Kronach - bräuchte eine Frau für sein Geschäft und möchte daher die Rosa für sich gewinnen, während er für seinen Sohn Willibald (Andreas Schmuck) die Rosl ausgewählt hat. Rosl jedoch ist in den Gesellen Görch (Rüdiger Baierlipp) verliebt. Jedoch versucht Tante Rosa die "Sündhaftigkeit" zu verhindern. In einer weiteren Rolle ist Christian Eidloth als der Herr Pfarrer zu sehen.



Natürlich wird es beim Stück des bis weit über die Landkreisgrenzen bekannten Kroniche Originals, dessen Geschichten selbst 50 Jahre nach seinem Tod nicht vergessen sind, wieder jede Menge zu lachen geben.

Die Kronachtalhalle ist aufgrund ihrer Größe nie ausverkauft, da immer zusätzliche Stuhlreihen gestellt werden können. Karten sind daher jederzeit für alle Vorstellungen erhältlich. Auch heuer kommt der Erlös einem wohltätigen Zweck zugute. Für Speisen und Getränke ist vor dem Beginn, in den Pausen und nach den Aufführungen gesorgt.



Vorstellungen: Freitag, 26. Februar; Samstag, 27. Februar und Samstag, 5. März, in der Kronachtalhalle Steinberg, jeweils um 19 Uhr.



Karten im Vorverkauf bei Norbert Schülein (Tel. 09260/1722, E-mail: norbert.schuelein@t-online.de) sowie an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt 7 Euro.