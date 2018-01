IG Bergbau Chemie Energie dankte ihren treuesten Mtgliedern

80 Jubilaren aus dem Landkreis Kronach, aus dem Landkreis Coburg, aus Südthüringen, dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und sogar aus dem Saale/Orla-Kreis wurden von der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie für 25-, 40-, 50-, 60- und 70- jährige Treue Dank und Anerkennung ausgesprochen sowie Urkunden und Ehrennadel mit Präsent überreicht.



Es ist für die Jubilare eine besondere Auszeichnung, wenn Ehrengäste ihre Wertschätzung ausdrücken, sagte der Bezirksleiter der IG BCE Mainfranken, Holger Kempf. Dritter Bürgermeister Klaus Neubauer (Steinbach am Wald) und DGB-Regionsgeschäftsführer Oberfranken-West Mathias Eckardt sowie auch Betriebsräte und ehemalige Funktionäre taten. Der Werkschor der Gerresheimer Tettau GmbH unter Leitung von Raimund Trebes umrahmte die Jubilarfeier mit Gesang.



"Sicherlich waren eure Jahre der Mitgliedschaft nicht von Wohlstand, Verteilungswut und überschwänglicher Harmonie geprägt. Vielmehr waren es Jahre des Kampfs, langer Auseinandersetzungen und Entbehrlichkeiten und ihr habt oft euren Kopf für andere mit hingehalten, die aus den Errungenschaften der Gewerkschaften mit profitierten. Und was ihr und wir erreicht haben, kann sich sehen lassen, deshalb sollte wir ruhig bei solchen Feiern auch einmal den Focus auf das Erreichte legen", betonte Kempf.



Der soziale und tarifliche Wohlstand der jetzigen Generation sei keine Selbstverständlichkeit. Die IG BCE sei eine der innovativsten politischen Treiber des Landes.



Der Bezirksleiter forderte vor allem eine Einmischung in die Rentenpolitik. Das Rentenniveau sei bedrohlich gesunken. Es müsse umgesteuert werden. "Wir brauchen Betriebsrente als zweite starke Säule einer sicheren Vorsorge fürs Alter!", forderter im Namen dere IG BCE. Man könne sich dabei ein Sozialpartner-Modell vorstellen. Das heißt, die betriebliche Rente würde künftig von den Sozialpartnern in Eigenregie per Tarifvertrag geregelt.



Kritisch setzte sich der Festredner mit den Niedriglöhnen auseinander und auch die Steuerpolitik kritisierte er. "Wir lassen uns das nicht länger gefallen, dass die Leistungsträger der Gesellschaft die Zeche zahlen. Wir wollen unser Geld zurück!"



Der Staat verzeichne Rekordeinnahmen, die Beschäftigung sei auf Rekordniveau. "Die Zeit ist reif, wir brauchen eine neue Verteilung", führte Kempf weiter aus. Er sagte zum Schluss: "Wir alle können stolz sein auf unsere Jubilare und auf unsere Gewerkschaft und ihre Leistungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer."

Es sei eine große Ehre, die langjährigen Mitglieder auszeichnen zu dürfen. Mit DGB-Regionsgeschäftsführer Mathias Eckardt und Marina Schmitt von der Geschäftsstelle Kronach führte Kempf die Ehrungen durch. eh





Ehrungen



70 Jahre Rudolf Fößel und Max Schmidt (Kronach), Friedrich Jungkunz (Teuschnitz), Walter Krautwurst, Heinz Paschold , Walter Stauch und Ludwig Thees (Tettau).



60 Jahre Gerda Apel (Tettau), Reinhard Autolny (Kronach), Fritz Böhm (Tettau), Manfred Geuther (Küps), Waltraud Krautwurst (Tettau), Alfred Müller (Tettau), Klaus Reitz (Tettau).



50 Jahre Julius Barnickel (Kronach), Christa Berg (Stockheim), Anneliese Gässlein (Kronach), Maria Gehring (Wilhelmsthal), Karin Hartmann (Wallenfels), Jürgen Henkel (Neuhaus), Marie Holzmann (Steinwiesen), Heinrich Jakob (Kronach), Silvia Kuffert (Gräfenthal), Gerlinde Löffler (Steinbach am Wald), Siegfried Reichardt (Weißenbrunn), Gerald Seitz (Tettau), Günter Stauch (Ludwigsstadt).

40 Jahre Ingrid Barnickel (Steinbach am Wald), Jürgen Dietz (Teuschnitz), Edgar Feigl (Tettau), Helene Gertloff (Tettau), Willibald Grießhammer (Steinbach am Wald), Karin Heimann (Tettau), Elisabeth Heinz (Tettau), Erika Jakob (Reichenbach), Georg Jakob (Teuschnitz), Andrea Jung (Pressig), Bernd Jungkunz (Reichenbach), Helmut Kehl (Tettau),

Petra Licht (Steinbach am Wald), Jürgen Lipfert (Ludwigsstadt),

Andreas Müller (Tettau), Ingrid Nemitz (Steinbach am Wald),

Peter Neubauer (Steinbach am Wald), Andreas Renk (Tschirn), Frieda Scherbel (Steinbach am Wald), Bernhard Strohmeier (Reichenbach), Mehmet Tanrikulu

(Ludwigsstadt), Irmhild Thiem (Ludwigsstadt), Harald Vetterdietz (Steinbach/W.), Hubert Volk (Tettau), Marianne Wicklein (Steinbach/W.)



25 Jahre: Evangelios Antoniov (Tettau), Frank Bauer (Tettau), Marlene Bechmann (Neustadt), Mike Benz (Langewiesen), Klaus Brunkel (Saalfeld), Bernd Deichmann (Sonneberg), Heiko Eichhorn (Lauscha), Ralf Enders (Ludwigsstadt), Daniel Fehn (Steinbach/W.), Thomas Förtsch (Steinbach/W.), Jens Fröba (Ludwigsstadt), Georg Gremer (Stockheim), Steffen Heinz (Piesau), Andrea Hofmann (Reichenbach), Ingeborg Hühn (Tettau), Martina Janetschek (Pressig), Siegrid Kirschbauer (Steinwiesen), Dunja Krautwurst (Tettau), Andreas Löffler (Steinbach/W.), Manuela Nickolei (Stockheim), Matthias Paschold (Gräfenthal), Andreas Pezold (Bad Lobenstein), Birgit Resch (Meeder), Joachim Schmidt (Sonneberg), René Serfling (Steinbach/W.), Dieter Siegemund (Weißenbrunn), Alexander Wettstein (Tettau), Roswitha Wiegand (Sonneberg).