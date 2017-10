Hundehalsbänder von Pressig in die Welt der Promis

von LISA KIESLINGER

Ein Hundehalsband aus Biothane in schwarz und pink mit Killernieten - Melanie Müller, bekannt aus der Kuppelshow "Der Bachelor" und Dschungelkönigin von 2014, hat ganz genaue Vorstellungen, wie das neue Halsband ihrer französischen Bulldoggen-Dame Adelheid aussehen soll. Für Christina Schubert aus Pressig kein Problem. Sie setzt sich an ihre Nähmaschine und legt direkt los. Melanie Müller hat nun bereits zum dritten Mal innerhalb von 14 Tagen bei ihr bestellt. Vor einem Jahr entdeckte der König von Mallorca, Jürgen Drews, den "Hot Dog Shop" aus Pressig, für sich und seinen Vierbeiner. "Wir kennen sie zwar aus dem Fernsehen, aber wir hätten nie gedacht, dass die mal was bei uns bestellen", sagt Ehemann Marco Schubert.



Aus Hobby wird der Beruf

Vor sechs Jahren hat Christina Schubert begonnen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. "Ich wollte für meinen Jagdhund unbedingt ein pinkes Halsband. Nirgends bin ich fündig geworden", erzählt die 28-Jährige. Also hat sie sich kurzerhand selbst an die Nähmaschine gesetzt. Mit der Zeit wurden auch Freunde und Bekannte aufmerksam und wollten ein individuelles Halsband für ihren Vierbeiner. Aus einem Hobby wurde nach und nach ein Beruf: Christina Schubert hörte auf, in der Tankstelle zu arbeiten, und richtete sich in ihrem Haus in Pressig einen Laden ein. "Die Oma von meinem Mann hatte früher in diesen Räumlichkeiten bereits eine Näherei. Die alten Maschinen standen sogar noch da", erzählt Christina Schubert.



Auf den Laden in Pressig folgte ein eigener Onlineshop und ein Auftritt bei Facebook. "So ist man halt einfach weltweit vertreten", sagt die 28-Jährige.



Doch was vor einem Jahr passierte, damit hatte sie dennoch nicht gerechnet. Auf einmal tauchte unter den Bestellungen im Onlineshop der Name Jürgen Drews auf. "Ich konnte es erst gar nicht glauben. Aber er war es wirklich." Abgewickelt wurde das Geschäft dann über sein Management. Melanie Müller ist da viel unkomplizierter: "Sie hat uns einfach ihre private Adresse gegeben, wo wir die Sachen hinschicken sollen", erzählt Marco Schubert. Aber warum bestellen die Promis beim "Hot Dog Shop" in Pressig? "Wir machen alles genau so, wie die Kunden das wollen", sagt Christina Schubert. Egal ob Glitzer oder Nieten, Leder oder Tuchstoff, schwarz oder pink - Christina Schubert erfüllt alle Wünsche.



Spezielle Anforderungen

Die Nähmaschine, an der Christina Schubert sitzt und ein schwarzes Halsband näht, sieht ganz normal aus. Doch das Innenleben ist etwas ganz Besonderes: "Da haben wir die Motoren von Omas alten Nähmaschinen eingebaut", erklärt Christina Schubert. Die hätten mehr Kraft, um auch so starke Materialien wie Leder zu nähen. Zudem verwendet die 28-Jährige für die Halsbänder einen speziellen Faden, der witterungsbeständig ist. Matsch, Wasser und das tagein, tagaus - Hundehalsbänder müssen schließlich einiges aushalten.



Preistechnisch liegen die Halsbänder zwischen sechs und 100 Euro. Die Preisspanne ist bewusst so gewählt. "Wir wollen, dass sich jeder was bei uns leisten kann", sagt Marco Schubert. Natürlich könnten sie auch mehr verlangen, aber das wollen sie nicht. "Nur weil jemand kein Geld hat, heißt das nicht, dass er ein schlechter Hundebesitzer ist", meint die 28-Jährige.



Facebook sorgt für Bekanntheit

Melanie Müller ist durch ihren besten Freund Alexander Ahrend auf den Onlineshop der Pressigerin aufmerksam geworden. "Er war in meiner Facebookgruppe, aber ich wusste nicht, dass er ihr bester Freund ist", sagt Christina Schubert.



Über Whats-App-Nachrichten oder kleine Telefonate klärt sie mit ihm und Melanie Müller ab, wie die Halsbänder aussehen sollen. "Das läuft alles so unkompliziert, und Melanie Müller ist total sympathisch." Sobald die Halsbänder bei ihr angekommen sind, schickt Melanie Müller Bilder an die Pressigerin und bedankt sich per Sprachnachricht. "Wenn ich sehe oder höre, wie sich die Leute über meine Sachen freuen, das gibt mir sehr viel", erklärt die 28-Jährige. Anfangs ist Christina Schubert für ihre Idee mit den Hundehalsbändern belächelt worden, nun verschickt sie ihre Sachen bis nach China, Amerika oder Australien.



Onlineshop läuft gut

Manchmal könne das aber auch ziemlich stressig werden: Täglich verlassen zwischen zehn und 30 Pakete mit Hunde-Zubehör das Haus in Pressig, noch dazu kommt die Betreuung ihrer beiden Kinder, der 91-jährigen Oma und der beiden Hunde Elli und Hanni. Marco Schubert unterstützt seine Frau mit dem Geschäft so viel er kann.

Am Wochenende kommen dann noch Messen dazu, wo Christina Schubert ihre Sachen zeigt. "Am Anfang mussten wir noch bitten und betteln, dass wir uns vorstellen dürfen. Jetzt rufen die Vereine an und fragen, ob wir bei ihnen ausstellen. Das ist ein gutes Gefühl", sagt sie.