"Helden" der RS-II-Bühne

"Nur ein Held geht auf's Feld!" Als dieser Spruch während des Theaterspiels am späten Abend fiel, war längst klar, dass die Siegmund-Loewe-Realschule (RS II) über viele Heldinnen und Helden verfügt, die sich allesamt auf das Feld, beziehungsweise die Bühne trauten. Unter den Realschulen in Oberfranken spielt die RS II in der Championsleague, denn sie wurde in Bezug auf die außerunterrichtlichen Aktivitäten zur besten Realschule in Oberfranken gekürt. Mit einem Seitenhieb auf die langen Gesichter der Bayernspieler nach der Niederlage im Halbfinale des DFB-Pokals kündigte Schulleiter Uwe Schönfeld 90 Minuten Spaß und gute Laune an. Damit untertrieb er: das Abendprogramm ging mit dreieinhalb Stunden weit in die Verlängerung, aber zum Schluss blieben nur Sieger übrig. Denn was die Schülerinnen und Schüler musikalisch, sportlich und schauspielerisch auf die Bühne brachten war weniger ein bunter Abend als ein glanzvolles Feuerwerk.

Einen schmissigen Einstieg in die Show gelang dem Bläserensemble mit "YMCA", einem Titel, den wirklich jeder kennt. Nach der Begrüßung durch den Schulleiter übernahmen die Schülersprecher Ramona Haderlein, Alessa Wolf und Felix Oertel die Moderation. Mit charmanten Beiträgen nahmen sie sich selbst auf den Arm, dabei gelang ihnen jedes Mal der Schwenk auf den darauffolgenden Programmpunkt.

Beeindruckend waren die Instrumentierung der Bläserklassen 5 und 6, die souverän und groovig mit Blues Traditionals und fränkisch-bayrischen Krachern für gute Laune im Saal sorgten. Drummer gehören zu den "coolen Socken" unter den Musikern, aber wie die lakonischen Minen der vier "Funny Sticks" die lustigen Dinge konterkarierten, die sie mit ihren Drumsticks veranstalteten, war comedyreif.



Eine große Stimme

In Sachen Solo-Gesang ist die RS II hervorragend aufgestellt. Alessa Wolf überzeugte im eleganten Abendkleid mit ihrem samtigen Timbre mit "Video Games". Frech, keck und cool präsentierte Annika Fischer-Weiß ihre Version von "Price Tag". Bereits jetzt zeichnet sich bei Erika Scheffler eine große Stimme ab, die sie mit der Ballade "When we were young" vorführte. Unprätentiös und zeitgemäß gelang Mia Taube eine ganze eigene Version des Lennon-Klassikers "Come together". Mit "Apologize" hatte Theresa Müller die richtige Wahl für ihre charakterische, leicht rauchige Stimme getroffen. "Almost Lover" ist eine gesangstechnische Herausforderung. Bettina Schmitt meisterte sie großartig. Alle Solistinnen wurden versiert begleitet von Kevin Klenner am Klavier und Paul Reuther am Schlagzeug.

In den Zweier- und Dreier-Ensembles "Dance-Remix", "Showtanz" und "Black&Red" zeigten die Mädchen der Schultanzgruppe, wie sich Musik in Bewegung ausdrücken lässt.

Als die Turn- und Tanzgruppe auf die Bühne kam, wusste man gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte: Bogengänge, Flickflacks und Salti fanden in rascher Abfolge statt, im Takt zu Musicalhits aus "Grease", dem "König der Löwen" und "Mamma Mia". Den ersten Teil des Abends beschloss der gemischte Chor mit dem hymnischen "Viva La Vida" von "Coldplay" gefolgt vom gefühlvollen "The Rose".



Lehrer als Playback-Sänger

Gestärkt mit leckeren Snacks des Schüler-Cateringteams begann das furiose Finale mit einer tollen Schwarzlichtakrobatik der Turn- und Tanzgruppe nach einer Idee von Lena Schnappauf aus der 9. Klasse - Kronach leuchtet warf seine Lichter voraus. "Zu ihrer Sicherheit verteilen wir Ohrenstöpsel", leiteten die Moderatoren den Beitrag der "Drei Denöre" ein, die im normalen Leben Lehrer für Sprachen, Sport und Technik sind. Selten wurde "Aber Dich gibt's nur ein Mal für mich" mit so viel Schmelz und Inbrunst vorgetragen. Wie Schlingpflanzen bewegten sich die drei Playback-Sänger, am Boden fest verankert durch gut verborgene Skistiefel.

Und dann kam das Schulspiel. Die "Ärzte ohne Grenzen" nahmen alles rund um das Gesundheits(un)wesen auf die Schippe. Ein Vampir kontrollierte die Blutbank und Schwester Stefanie wendete sich in tapferer Poetry-Slam-Manier gegen das Establishment. Roter Faden der aberwitzigen Geschichte war die unmögliche Liebesgeschichte zwischen dem kleinen Jonas Stark und seiner Traumfrau, Dr. Florentine Nachtigall.

Die Gesamtverantwortung für den Abend hatte Musiklehrer Axel Stumpf. Unterstützt wurde er von Elke Buckreus, Susanne Zimmermann und Thomas Hauptmann. Kollegium und Schülern kann man zu diesem tollen Abend nur gratulieren.