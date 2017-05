Heimische Rettungsschwimmer dominieren

von HEIKE SCHÜLEIN

In den verschiedenen Rettungssportdisziplinen wie auch dem Retten einer Puppe demonstrierte eine Vielzahl an Rettungsschwimmern aus ganz Oberfranken in höchst beeindruckender Weise ihr Können für den Ernstfall. Die Rettungsschwimmer des gastgebenden Ortsverbands Küps wie auch des Kreisverbands Kronach konnten jede Menge Edelmetall in nahezu allen Disziplinen und Altersklassen im Einzel oder in der Mannschaft "absahnen". Damit bestätigten sie einmal mehr, dass der Landkreis zu einer Hochburg des Rettungssports in Oberfranken zählt. Veranstalter war die DLRG-Jugend Oberfranken.

Es herrschte tolle Stimmung, als sich im Küpser Hallenbad die Rettungsschwimmer mehrerer Generationen - vom Schulkind bis hinauf zu den Senioren - ins kühle Nass der vier 25 Meter langen Bahnen stürzten, um in den jeweiligen Wettbewerben ihre Oberfranken-Champions zu ermitteln. In einem starken, meistens sehr eng beieinander liegenden Teilnehmerfeld knackten viele Aktive - vom Publikum lautstark angefeuert - ihre persönlichen Bestleistungen. Beim Rettungssport geht es dabei nicht "nur" um schnelles Schwimmen, sondern vielmehr auch um schnelles, richtiges Retten. Je nach Alter wurde eine unterschiedliche Anzahl an Disziplinen im Wasser absolviert. Dazu gehörten beispielsweise das Retten einer einen ertrinkenden Menschen simulierenden Puppe, das Hindernisschwimmen, wobei ein tiefes Netz in der Beckenmitte die Bahn versperrt und untertaucht werden musste, als auch das Retten einer Puppe mit Flossen und Gurtretter. Die Leitung der Einzel-Wettbewerbe oblag Doris Schuster sowie der Mannschafts-Wettbewerbe Christian Döres.

Vor der Siegerehrung dankte Doris Schuster von der DLRG Jugend Küps, die derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG-Jugend Bayern ableistet, dem Schirmherren der Veranstaltung, Bürgermeister Bernd Rebhan, mit seinem Marktgemeinderat für die Überlassung der Schule und des Schwimmbades. Der Dank der Vorsitzenden der DLRG-Jugend-Oberfranken, Lisa Völkel, galt dem Ortsverband Küps für die Ausrichtung des "Super-Wettkampfes" und der perfekten Organisation. Ihren Worten schloss sich stellvertretender Bezirksvorsitzender Richard Bär an, der die Grüße des Bezirks übermittelte. Er freute sich über die einmal mehr hohe Teilnehmeranzahl. "Erfreulicherweise können wir unsere Mitgliederzahlen konstant halten", strahlte er. Bürgermeister Rebhan bekundete, dass Küps sehr gerne Gastgeber der oberfränkischen Meisterschaft gewesen sei. "Jederzeit wieder", sicherte er zu. Er würdigte die tolle Jugendarbeit und das ehrenamtliche Engagement der Rettungsschwimmer der DLRG. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Menschen für das Gemeinwohl anderer einbringen. Die DLRG habe in der Marktgemeinde einen hohen Stellenwert, übernehme sie doch die Wache im Schwimmbad - und dies ehrenamtlich! Wie er ankündigte, werde man das Schwimmbad weiter in Betrieb halten und weiter in dieses investieren - gerade auch, weil man mit der DLRG einen starken Partner an der Seite wisse.



Meistertitel am laufenden Band

Mit hervorragenden Leistungen erschwammen sich sowohl die Mitglieder des ausrichtenden Ortsverbands Küps wie auch des Kreisverbands Kronach zahlreiche Bronze-, Silber- und sogar Gold-Medaillen. Die besten Schwimmerinnen und Schwimmer konnten sich mit ihren Ergebnissen für die Bayerischen Meisterschaften qualifizieren.

Seitens des OV Küps sicherten sich Helen Schopf (AK 11/12), Anna Ament (AK 13/14), Christoph Ament (AK 15/16), Eva Büchner (AK 25) den oberfränkischen Meistertitel sowie seitens des Kreisverbands Kronach Zeysan Obaz (AK 10), Kilian Wegner (AK 10), Bastian Martin (AK 13/14), Michael Bär (AK 35), Gabriele Grüdl (AK 40), Beate Agten (AK 50), Rainer Tautz (AK 50), Renate Knobloch (AK 60), Richard Bär (AK 70), Daniel Hering (AK 17/18 & Offen) die Gold-Medaille.

In den Mannschaftsdisziplinen erschwammen sich vom OV Küps "The Blue Unicorns Küps" (AK 12) und "Küps 1 - Die Elite Küps" (AK Offen weiblich) den ersten Platz auf dem Podest sowie vom KV Kronach die "Funny Waterfreaks" Kronach (AK 12), die "Freaky Five" Kronach (AK 13/14), "Dschango reloaded" Kronach (AK 13/14) "Five Fluffy Unicorns" Kronach (AK 15/16), "4 Gewinnt" Kronach (AK 15/16), "Franta 4 reloaded" Kronach (AK 120), die "Rasanten Tanten" Kronach (AK 170) wie auch die "Orcas Kronach" (AK 200).

Die Medaillen-Gewinner im Einzelnen: (in Klammern die weiteren Platzierungen von Teilnehmern aus dem Landkreis Kronach)

50 m Hindernisschwimmen, 50 m Kombiniertes Schwimmen, 50 m Flossenschwimmen: AK 10 weiblich: 1 Obaz, Zeysan - Kronach, 2 Stingl, Samira - Kronach, 3 Mahner, Lena - Marktredwitz (5 Hönig, Lena - Kronach, 7 Kaufmann, Annika - Küps);

AK 10 männlich: 1 Wegner, Kilian- Kronach, 2 Schopf, Jakob - Küps, 3 Hoos, Johannes - Bayreuth (5 Eidelloth, Karl - Kronach, 7 Büttner, Lukas - Küps, 10 Ströhlein, Tom - Kronach),

AK 11/12 weiblich: 1 Schopf, Helen - Küps, 2 Wrobel, Josephine - Küps, 3 Greser, Mona - Kronach (14 Kraus, Lina - Küps), AK 11/12 männlich: 1 Saile, Erik - Helmbrechts, 2. Dreßler, Fabian - Marktredwitz, 3. Wegner, Linus - Kronach (4 Kaufmann, Ben - Küps, 5 Büttner, Florian - Küps, 7 Daum, Jakob - Kronach, 12 Marx, Sebastian - Küps),

100m Hindernisschwimmen, 50m Retten, 50m Retten mit Flossen, AK 13/14 weiblich: 1 Ament, Anna - Küps, 2 Förtsch, Sofia - Kronach, 3 Schneider, Annika - Kronach (5 Kotschenreuther, Hanna - Küps, 8 Hummel, Laura - Kronach),

AK 13/14 männlich: 1 Martin, Bastian- Kronach, 2 Kopp, Felix- Kronach, 3 Mesch, Konstantin - Küps (5 Erdmann, Christian - Küps, 6 Jakob, Jannik - Kronach),

100m Hindernisschwimmen, 50m Retten, 100m Retten mit Flossen, AK 15/16 weiblich: 1 Sommerer, Melina - Marktredwitz, 2 Jendrny, Casey - Küps, 3 Dressel, Eva - Kronach (4 Jakob, Luisa - Kronach, 5 Kotschenreuther, Lea - Küps, 6 Renk, Jona - Kronach),

AK 15/16 männlich: 1. Ament, Christoph - Küps, 2 Müller, Léon - Bayreuth, 3 Böhm, Benedikt - Kronach (4 Graf, Christian - Kronach, 6 Grüdl, Jakob - Kronach),

200m Hindernisschwimmen, 100m Lifesaver, 50m Retten, 100m Kombinierte Rettungsübung, 100m Retten mit Flossen, 200m Super-Lifesaver, AK 17/18 weiblich: 1 Reichold, Carina - Marktredwitz, 2 Teichmann, Jana - Helmbrechts, 3 Umlauft, Johanna - Bayreuth,

AK 17/18 männlich: 1 Rausch, Markus - Marktredwitz, 2 Petri, Robert - Bayreuth, 3 Teichmann, Jonas - Helmbrechts, AK offen weiblich: 1 Meier, Ann-Sophie - Marktredwitz, 2 Drescher, Laura - Helmbrechts, 3 Dressel, Lisa - Kronach,

AK offen männlich: 1 Exner, Tobias - Marktredwitz, 2 Sommerer, Maximilian - Küps, 3 Hering, Daniel - Kronach (5 Sesselmann, Florian Kronach), 100m Hindernisschwimmen, 50m Retten,

100m Retten mit Flossen, AK 25 weiblich: 1 Büchner, Eva - Küps, 2 Peter, Lisa - Helmbrechts,

AK 25 männlich: 1. Bachmann, Patrick - Marktredwitz, 2 Reger, Martin - Bayreuth, AK 30 weiblich: 1 Neubert, Susann - Marktredwitz,

AK 30 männlich: 1. Klob, Christian - Helmbrechts, 2. Hamatschek, Michael - Bamberg-Gaustadt,

AK 35 männlich: 1 Bär, Michael - Kronach, AK 40 weiblich: 1. Grüdl, Gabriele - Kronach, 2 Jakob, Silvia - Kronach, 3 Dressel, Karin - Kronach, AK 50 weiblich: 1 Agten, Beate - Kronach,

AK 50 männlich: 1. Tautz, Rainer - Kronach, 2 Roßner, Gerd - Münchberg, 50m Freistilschwimmen, 50m Kombiniertes Schwimmen, 25m Schleppen einer Puppe,

AK 60 weiblich: 1 Knobloch, Renate - Kronach, 2 Neubauer, Barbara - Kronach, AK 60 männlich: 1 Zacharis, Theo - Marktredwitz,

AK 70 männlich: 1 Bär, Richard - Kronach, 200m Hindernisschwimmen: 1 Meier, Ann-Sophie - Marktredwitz, 2 Reichold, Carina - Marktredwitz, 3 Dressel, Lisa - Kronach,

AK 17/18 & Offen männlich: 1 Hering, Daniel - Kronach, 2 Neuhöfer, Christian - Marktredwitz, 3 Petri, Robert - Bayreuth (4 Sesselmann, Florian Kronach), 100m Lifesaver, AK 17/18 & Offen weiblich: 1 Meier, Ann-Sophie - Marktredwitz, 2 Dressel, Lisa - Kronach, 3 Drescher, Laura - Helmbrechts,

AK 17/18 & Offen männlich: 1 Rausch, Markus - Marktredwitz, 2 Exner, Tobias - Marktredwitz, 3 Hering, Daniel - Kronach (5 Sommerer, Maximilian Küps), 50m Retten, AK 17/18 & Offen weiblich: 1 Meier, Ann-Sophie - Marktredwitz, 1 Drescher, Laura - Helmbrechts, 3 Dressel, Lisa - Kronach, AK 17/18 & Offen männlich: 1 Rausch, Markus - Marktredwitz, 2 Exner, Tobias - Marktredwitz, 3 Sommerer, Maximilian - Küps, (4 Hering, Daniel - Kronach, 6 Sesselmann, Florian - Kronach),

100m Kombinierte Rettungsübung, AK 17/18 & Offen männlich: 1 Exner, Tobias - Marktredwitz, 2 Sesselmann, Florian - Kronach, 3 Neuhöfer, Christian - Marktredwitz, 100m Retten mit Flossen, AK 17/18 & Offen weiblich: 1 Dressel, Lisa - Kronach, 2 Teichmann, Jana - Helmbrechts, 3 Reichold, Carina - Marktredwitz,

AK 17/18 & Offen männlich: 1 Rausch, Markus - Marktredwitz, 2 Sommerer, Maximilian - Küps, 3 Neuhöfer, Christian - Marktredwitz (7 Sesselmann, Florian - Kronach),

200m Super-Lifesaver, AK 17/18 & Offen weiblich: 1 Meier, Ann-Sophie - Marktredwitz, 2 Drescher, Laura - Helmbrechts, 3 Reichold, Carina - Marktredwitz,

AK 17/18 & Offen männlich: 1 Rausch, Markus - Marktredwitz, 2 Exner, Tobias - Marktredwitz, 3 Sommerer, Maximilian - Küps (4 Hering, Daniel - Kronach),



Mannschaft: 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit, 4*25m Rettungsstaffel Ergebnisse, 4*25m Gurtretterstaffel, 4*25m Hindernisstaffel:

AK 12 weiblich: 1 "Funny Waterfreaks Kronach", 2 "Münchberger Aquaholics",

AK 12 männlich: 1 "The Blue Unicorns Küps", 2 "Wasserratten Kronach", 3 "Die Kampfzwerge Bayreuth" (6 "Die Küpser Pfützenhüpfer"), 4*25m Puppenstaffel, 4*50m Rettungsstaffel, 4*50m Gurtretterstaffel, 4*50m Hindernisstaffel,

AK 13/14 weiblich: 1 "Freaky Five Kronach",

AK 13/14 männlich: 1 "Dschango reloaded Kronach", 2 "The Pink Glitter Unicorns Küps", 3 "Rawetzer U la la Marktredwitz",

AK 15/16 weiblich: 1 "Five Fluffy Unicorns Kronach", 2 "Rescue Girls Bayreuth", AK 15/16 männlich: 1 "4 Gewinnt" Kronach, 2 "Hydrophobic Hippos Küps",

AK 17/18 weiblich: 1 "4 Engel für Philipp" Bayreuth, AK 17/18 männlich: 1 "Armania Bierzelt" Bayreuth, 2 "(wo)men in black" Küps, 3 "Hofer Orkas",

AK Offen weiblich: "Küps 1 - Die Elite Küps", 2 "Helmbrechts Offene w",

AK Offen männlich: 1 "Rawetzer nur zum Spaß" Marktredwitz, 2 "Helmbrechts Offene m", 3 "Aqua Tigers" Kronach, (4 "Küps 69"),

AK 100 männlich: 1 "Rescue Team Bayreuth", AK 120 männlich: 1 "Fanta 4 reloaded" Kronach,

AK 170 weiblich: 1 "Rasante Tanten Kronach", AK 200 männlich: 1 "Orcas Kronach".